苹果 iPhone 14 Pro 系列或采用胶囊式挖孔屏

近日 ShrimpApplePro 发布了一张据称是 iPhone14Pro 屏幕面板的照片。该照片显示，iPhone14Pro 的屏幕顶部会有胶囊药丸尺寸的摄像头区域。开发者 Jeff Grossman 根据泄露的图片制作了概念渲染图，与刘海屏相比，iPhone14Pro 的挖孔区域小了很多。

图片来自Jeff Grossman

目前的爆料显示，今年发布的iPhone14Pro系列可能移除刘海，而普通版 iPhone14和 iPhone14Max 将继续采用刘海设计。