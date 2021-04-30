苹果 iPhone 14 Pro 系列或采用胶囊式挖孔屏

近日 ShrimpApplePro 发布了一张据称是 iPhone14Pro 屏幕面板的照片。该照片显示，iPhone14Pro 的屏幕顶部会有胶囊药丸尺寸的摄像头区域。开发者 Jeff Grossman 根据泄露的图片制作了概念渲染图，与刘海屏相比，iPhone14Pro 的挖孔区域小了很多。
图片来自Jeff Grossman
目前的爆料显示，今年发布的iPhone14Pro系列可能移除刘海，而普通版 iPhone14和 iPhone14Max 将继续采用刘海设计。
近日 ShrimpApplePro 发布了一张据称是 iPhone14Pro 屏幕面板的照片。该照片显示，iPhone14Pro 的屏幕顶部会有胶囊药丸尺寸的摄像头区域。开发者 Jeff Grossman 根据泄露的图片制作了概念渲染图，与刘海屏相比，iPhone14Pro 的挖孔区域小了很多。
图片来自Jeff Grossman
目前的爆料显示，今年发布的iPhone14Pro系列可能移除刘海，而普通版 iPhone14和 iPhone14Max 将继续采用刘海设计。
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尽管今年的iPhone 13系列实现了自2017年iPhone X之后刘海面积首次缩减，但苹果似乎完全不满足，iPhone 14还要对Face ID做调整，目标就是单挖孔。苹果名记Mark Gurman在最新分享中重申，苹果至少会在一款iPhone 14上采用挖孔屏的正面设计语言，这一说法分析师大神郭明錤也曾提到过。不过挖孔屏到底是用于主流型号还是Pro型号还不确定，前者的话那就意味着苹果要放弃人脸识别改用屏下指纹，若是Pro型号，那么必然对应基于屏下的Face
本周iPhone14或采用药丸形挖孔屏的消息不胫而走，甚至一度等上热搜，引发讨论...屏幕分析机构DSCC创办人、业内人士RossYoung爆料强调，相信iPhone14Pro会采用双孔方案，也就是一个圆形小开孔+一个药丸/胶囊形开孔...由于位置关系的不同，圆孔和药丸孔谁左谁右还不确定，网上也出现了几种渲染图，总之类似横置的字母i”或者感叹号...最后，对于苹果何时能够做到真全面屏，RossYoung表示考虑红外摄像头集成到屏下的技术难度，估计最快2023年或者2024年，也就是iPhone15Pro或者iPhone16Pro了...
设计师IanZelbo分享了基于传言绘制的iPhone14Pro样图，还和iPhone13Pro同框放置，新老外形的强烈对比跃然纸上...本周还有爆料者给出苹果内部正讨论的iPhone14系列定价，相较于13系列全部上调100美元，也就是799美元起，国行或对应5999元...之所以会涨价，原因就是5.4寸的mini机型被砍，6.1寸成了最入门款式...
据 MacRumors 报道韩国网站The Elec消息称，明年的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max将采用由三星和LG提供的打孔式LTPO OLED显示面板。苹果分析师郭明錤认为，至少高端的iPhone机型会采用打孔设计，如果收益良好，未来所有iPhone机型都可能采用同样的无凹槽设计。
最近不少消息称，iPhone 14系列将再次迎来设计语言的大变动，简单来说正面屏幕刘海消失，取而代之的是胶囊或者药丸型屏内开孔（pill-shaped notch），而且居中放置。那么效果如何呢？开发者Jeff Grossman展示了这样一款iPhone 14的模型样机”，开始大家还以为是真的，后来Grossman解释其实就是一张壁纸，只要你手头有iPhone或者安卓都能体验。注意，由于当下不少手机都有屏幕缺口，所以壁纸是倒置的，设置完毕后，你需要关闭屏幕旋
换句话说就是，今年发布的iPhone14Pro系列可能移除刘海，将面容ID设计在屏幕下方，但屏幕顶部仍然会有胶囊药丸尺寸的摄像头区域...现在就有开发者提前给出了新iPhone14的应有的设计样子，虽然刘海变小了，但是功能跟之前的上代相比，并没有任何缩减，各种支持面容的Sensor都在其中...另外，还有开发者质疑，认为iPhone14胶囊药丸尺寸的刘海应该跟上面的边框连在一起，这样看起来会更加和谐，不知道大家怎么看？...
关于 2022 年的iPhone机型不会有「刘海」的传言始于今年 3 月，当时苹果分析师郭明錤说苹果将采用打孔设计，这种设计安卓设备已经使用了几年了。打孔设计是将前置摄像头置于中心位置的切口，允许更大的显示区域来代替刘海凹槽。
你对iPhone 14的外形感兴趣，苹果今年要对外观进行大调整是必然的了。泄密者@dylandkt今天爆料称，苹果iPhone 14 Pro将采用屏下面容ID设计。在过去一年多的时间中，@dylandkt给出的苹果相关预测一直比较靠谱。同时，@dylandkt还提到，虽然面容ID在屏幕下方，但功能上没有影响，这意味着面容ID识别速度不会减慢。iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max会采用屏下面容 ID，而且是打孔屏，只会将面容 ID 设计在屏幕下方，摄像头依然需要开
引起大家关注的最重要原因是有消息称，iPhone14这一代将出现非常大的变化，首先是mini机型取消，iPhone14的两款入门机型将分别是6.1和6.7英寸机型，新增了大屏幕的iPhone14Max，作为低价的大屏版本...至于Pro版本则变化更大，依然维持一大一小两款产品，但是将首次取消刘海屏，采用挖孔式的设计，虽然目前还是早期传言，但是几乎所有供应链传出的消息都指向这种方案...根据爆料，iPhone14Pro系列将会采用类似药丸形的居中打孔设计，这对于以往的刘海屏来说，屏占比获得了巨大的提升，备受期待...也有一些数码博主表示，iPhone15这一代可能才会是最值得买的产品...在ID设计上，iPhone15Pro系列也是最有希望首次搭载屏下摄像头技术的，可能会成为首款真正无开孔的全面屏，搭配上苹果四边等宽的边框控制，在外形上能带来极大的冲击力...
据外媒报道称，即将在今年秋季发布的iPhone14预计采用“药丸”造型的挖矿屏设计，而不是一直使用了多年的“刘海屏”设计。同时在iPhone中最重要的Face ID模组将放置在屏幕下方。
人们普遍预计苹果将在iPhone 14 Pro机型上取消刘海，但关于新设计的传言却相互矛盾。早期的传言称，苹果将采用打孔设计，Face ID将以某种方式完全..
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