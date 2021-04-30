iPhone 15 将首次全部搭载苹果自研芯片

此前据日经亚洲报道，苹果公司正在与台积电公司建立更紧密的合作关系，希望减少对高通的依赖，计划从2023年起让台积电生产 iPhone5G 基带。
现在据供应链消息苹果今年推出的iPhone14将搭载三星4nm制程的高通5G芯片X65及射频IC，搭配苹果A16处理器。而2023年推出的iPhone15将首度全部采用自研芯片，其中5G芯片会采用台积电5nm制程，射频IC采用台积电7nm制程，A17处理器将采用台积电3nm量产。
此前据日经亚洲报道，苹果公司正在与台积电公司建立更紧密的合作关系，希望减少对高通的依赖，计划从2023年起让台积电生产 iPhone5G 基带。
现在据供应链消息苹果今年推出的iPhone14将搭载三星4nm制程的高通5G芯片X65及射频IC，搭配苹果A16处理器。而2023年推出的iPhone15将首度全部采用自研芯片，其中5G芯片会采用台积电5nm制程，射频IC采用台积电7nm制程，A17处理器将采用台积电3nm量产。
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这一消息发布之际，台积电公布了连续第六个季度创纪录的销售额，这得益于苹果和其他客户对芯片的不懈需求...SusquehannaFinancialGroup的研究表明，与11月相比，12月芯片的交货时间增加了6天，达到约25.8周...高盛分析师BruceLu和EvelynYu在本月早些时候的一份报告中写道，台积电今年将以更快的速度增长，“这得益于价格上涨、高性能计算/5G的持续行业升级周期以及对加密货币的强劲需求”.该券商预计，这家全球最大代工厂的2022年销售额将同比增长26%，并将芯片制造商的目标价从新台币1，028元上调至新台币1，035元...
2023年推出的iPhone15将首度全部采用自研芯片，其中5G芯片会采用台积电5nm制程，射频IC采用台积电7nm制程，A17应用处理器将采用台积电3nm量产。
凤凰网科技讯（作者/胡知非） 12月14日下午，OPPO在深圳举办未来科技大会2021。会上OPPO发布了首个自研芯片马里亚纳MariSilicon X和第三代智能眼镜OPPO Air Glass。影像专用NPU马里亚纳MariSilicon X马里亚纳X基于DSA架构和台积电6nm工艺制程，是OPPO首款影像专用NPU。OPPO表示，以世界上最深的海沟马里亚纳命名自己的芯片，代表着OPPO探索最深硬件科技的决心。马里亚纳X采用MariNeuro自研计算单元，最高可达到18TOPs AI算力，OPPO
据国外媒体报道，分析师和研究机构普遍预计，在推出全系支持5G的iPhone 12和iPhone 13之后，苹果在今年年初就将推出支持5G的iPhone SE，届时iPhone全部都将进入5G时代。
引起大家关注的最重要原因是有消息称，iPhone14这一代将出现非常大的变化，首先是mini机型取消，iPhone14的两款入门机型将分别是6.1和6.7英寸机型，新增了大屏幕的iPhone14Max，作为低价的大屏版本...至于Pro版本则变化更大，依然维持一大一小两款产品，但是将首次取消刘海屏，采用挖孔式的设计，虽然目前还是早期传言，但是几乎所有供应链传出的消息都指向这种方案...根据爆料，iPhone14Pro系列将会采用类似药丸形的居中打孔设计，这对于以往的刘海屏来说，屏占比获得了巨大的提升，备受期待...也有一些数码博主表示，iPhone15这一代可能才会是最值得买的产品...在ID设计上，iPhone15Pro系列也是最有希望首次搭载屏下摄像头技术的，可能会成为首款真正无开孔的全面屏，搭配上苹果四边等宽的边框控制，在外形上能带来极大的冲击力...
今天下午，OPPO第一颗自研芯片马里亚纳MariSilicon X正式发布。OPPO创始人陈明永表示，OPPO第一颗自研芯片命名为马里亚纳MariSilicon X，该命名源自世界海洋最深处马里亚纳海沟，以此来表明OPPO自研芯片之路超乎想象。陈明永强调，一个科技公司，如果没有底层核心技术，就不可能有未来。无论前路多少挑战，我们都将坚持不懈，咬定青山不放松。回到OPPO马里亚纳MariSilicon X上，这颗芯片拥有空前强大的AI计算能效，集成自研AI处理?
据国外媒体报道，多位分析师预计，在推出iPhone 12和iPhone 13两代支持5G的iPhone之后，苹果公司在明年上半年就将推出支出5G网络连接的iPhone SE。
12月14日下午，OPPO第一颗自研芯片马里亚纳MariSilicon X在OPPO未来科技大会上亮相，这是一颗采用台积电6nm工艺的影像专用NPU芯片。对于OPPO首款自研芯片，业界最关注的是其表现到底如何？在4K夜景视频场景（环境亮度低于5勒克斯）对比中，搭载马里亚纳MariSilicon X的OPPO原型机能完全呈现画面主体细节，而竞品iPhone 13 Pro Max拍摄的画面就逊色很多。据悉，马里亚纳MariSilicon X集成了OPPO自研的、业界领先的MariLumi影像处理?
据科技博客MacRumors消息，巴西网站Blog do iPhone透露，苹果iPhone15Pro/Pro Max机型可能取消实体SIM卡插槽，全部改用eSIM卡;而在没有eSIM服务的地区，iPhone15Pro机型可能仍有实体SIM卡槽。
2021年即将过去，很多公司都在总结今年的成绩，中兴终端总裁倪飞透露了中兴公司2021年的表现，提到全年出货终端产品超过1亿部，其中50%使用了自研芯片。12月31日，中兴终端总裁倪飞发表2022年新年致辞称，2021年后疫情模式，全球供应链的结构发生了改变，马太效应加剧，尽管如此，中兴还是交出了较为满意的年底答卷。从业绩上看，2021年中兴终端出货量超一亿部，其中50%采用自研芯片，同时，5G CPE市场占有率位居全球第一。展望202
今天宣布该游戏将在2022年3月14日15时正式终止运营，并发布了停服的相关时间与补偿安排...在3月14日15时，《黑潮之上》将正式关闭游戏服务器，同时..
有消息称，苹果预计在今年3-4月份推出下一代27寸iMac，并将其命名为iMacPro，很可能会采用M1Pro或M1Max芯片，以突出Pro”的定位，和现有的采用M1芯..
在2021年这一年的时间里，最火的骁龙870手机莫过于RedmiK40了，是小米旗下同样还有另一款870旗舰同样表现出色，那就是被称为音乐手机的小米10S.....
为了能提供适合中国人健康问题的益生菌产品，迪辅乐生物汇集了全球多个科研机构的研发成果，自建微生物免疫代谢实验室、符合欧盟严格标准的生产基..
该系列由四个篇章构成:散步塞纳河畔，感受静谧的浪漫景象;在蓬皮杜艺术中心，从思考中沉淀艺术;和阳光约会，去卢森堡公园消磨时光;在王子路上漫步..
1月12日，由《文艺报》、中国现代文学馆、中国社会科学院文学研究所联合主办，腾讯集团、阅文集团协办的——“文学照亮美好生活”2021探照灯年度书..
相对而言，女性服装款式数不胜数、目不暇接，而男性服装选择则较之少了很多...七匹狼防风棉羽绒茄克拒绝千篇一律，风度与温度兼备，穿出冬日时尚格..
本届峰会以“财税新时代云起新征程”为主题，旨在聚焦财税发展新趋势，共话财税发展新未来，邀请了财税行业众多嘉宾参会，多位财税大咖发表演讲，..
人工智能加速赋能网络安全，城市网络安全能力成熟度开启应用元年，针对5G与物联网的攻击将大幅增加……三六零未来安全研究院发布2022数字安全十大..
荣耀CEO赵明在采访中聊到荣耀折叠屏手机的发布，并将MagicUI6.0与苹果iOS进行对标...对于折叠屏手机市场当前的发展状况，赵明表示折叠屏现在不再是..
腾讯射击游戏《穿越火线》被众多玩家声讨：有内部人员开外挂，还胡乱封禁玩家账号...最新后续显示，相关人员已经被开除，永不录用！...1月12日晚，..
1月12日，一段网传视频显示，一辆特斯拉Model Y在地面起火。对此，特斯拉方面回应称，目前消防部门已经将火灾扑灭。该事故与特斯拉毫无关系。事故..
虽然公版价格未公布，但截稿前，七彩虹、微星、映众、索泰的非公卡已经上架，最便宜的9299元，最贵的则要10499元...回到产品本身，RTX308012G采用..
据网友爆料，华为花瓣搜索引擎PetalSearchPC端已经面向国内用户开放...整体来看，该搜索引擎设计较为清爽，且无广告...今年1月份，华为技术有限公..
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刚结束的CES上，Intel完整更新了12代酷睿桌面处理器，家族共有28款，上至i9、下至赛扬...其中全系最入门的是赛扬G6900，10nm工艺，只有双核双线程..
今日有网友发现，Windows安卓子系统的版本更新到1.8.3236，增加了GPU选择的新选项...从截图可以看到，在新版本中，多了一项用于Android的应用的GP..
2019年，AMD与三星达成合作，将其GPU技术授权给三星...此前预计三星会在1月11日发布Exynos2200，如今曝出三星不得不推迟该芯片的发布，也尚未确定..
据中国青年报对于《长津湖》、全红婵”等商标抢注事件，国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示，恶意商标抢注事件备受老百姓关注，国家知识..
今天下午，魅族召开了一场冬季新品发布会，不仅发布了一大堆的配件、家居、周边等产品，还带来了魅蓝回归的第一款手机魅蓝10...值得注意的是，魅蓝..