北京时间12月20日,特斯拉CEO埃隆马斯克发微博确认,位于美国得克萨斯州奥斯汀的特斯拉超级工厂将于2022年初开幕,该新工厂投资总额将超过100亿美元,计划年底前完工。马斯克表示2022年初,特斯拉得州超级工厂将会举办盛大的开幕派对,并面向社会开放参观。(Tesla will hold a Giga Texas grand opening party with factory tours for the community in early 2022.)”据悉,得州超级工厂将会是特斯拉继内华达州超级工厂、纽约超