苹果正测试多款折叠屏iPhone 但不会在近期发布

根据爆料人士 Dylandkt 分享的最新消息，苹果正在试验多个可折叠的 iPhone 原型。只是由于苹果认为当前可折叠的显示技术仍不成熟，因为屏幕折叠功能可能导致屏幕寿命和质量问题。
Dylandkt 表示在发布可折叠 iPhone 之前，苹果希望确定可折叠设计不是“iPhone当前外形的倒退”，由于对当前可折叠智能手机的市场仍有担忧，因此这些可折叠的 iPhone 可能不会在近期出现。但其他一些消息称，苹果可能最快在2023年发布可折叠 iPhone。
根据爆料人士 Dylandkt 分享的最新消息，苹果正在试验多个可折叠的 iPhone 原型。只是由于苹果认为当前可折叠的显示技术仍不成熟，因为屏幕折叠功能可能导致屏幕寿命和质量问题。
Dylandkt 表示在发布可折叠 iPhone 之前，苹果希望确定可折叠设计不是“iPhone当前外形的倒退”，由于对当前可折叠智能手机的市场仍有担忧，因此这些可折叠的 iPhone 可能不会在近期出现。但其他一些消息称，苹果可能最快在2023年发布可折叠 iPhone。
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今天，根据资深屏幕分析师Ross Young预测的消息，苹果计划最快将在2023年发布折叠屏iPhone，这款折叠屏iPhone将会搭载一块8英寸柔性屏，堪称史上最大”的iPhone。早在今年五月，就有消息称苹果正在致力于在2023年推出一款折叠屏iPhone，这款折叠屏iPhone将采用8英寸柔性OLED显示屏，而在今年九月，曾有消息传出三星在向苹果提供折叠屏的样品用于进行测试。到了十一月，又有媒体报道称苹果已经开始了折叠屏iPhone的早期工作”，但当
据国外媒体报道，在三星、华为等厂商相继推出可折叠智能手机之后，也传出了苹果研发可折叠iPhone的消息，在2020年就多次传出。
据上游供应链最新消息称，苹果即将在近期对iPhone SE3进行试产，当然这还不是最终的定版，因为距离发布前他们仍然有几个月时间进行小的调整。作为苹果iPhone SE系列即将推出的第三款机型，虽然在不久前传出或将命名为iPhone SE Plus的说法，但在大小尺寸和外观设计方面却仍旧没有什么变化。根据来自供应链的网友爆料称，新款iPhone SE的模具已经准备开始量产，基本上还是上代产品的套娃”，仅仅会更换摄像头的传感器和可能添加诸如
今天 OPPO 高级副总裁、首席产品官刘作虎公布了 OPPO Find N 折叠屏手机的正面照，并称他们研发了125个专利技术，只为消除折痕。OPPO 官方预热 OPPO Find N 的屏幕特性称，该机采用了120Hz 镜面折叠屏。官方此前表示，OPPO 解决了折痕、耐用性等折叠屏行业难题，自研了行业目前最好的铰链和屏幕技术。
近期折叠屏手机市场迎来一匹“黑马”，历经四年 6 代打造的OPPO Find N折叠屏终于亮相。OPPO Find N打造理念是常用，攻克了一系列的技术难题，也势必想要推动折叠屏大众化。一时间不仅引起国内用户的热议，目前不少国外媒体和博主也对OPPO Find N进行了一系列点评，再度成为吸睛点。从目前的舆论来看，有不少媒体将OPPO Find N视为三星ZFold3 最大的对手，也有人认为OPPO Find N在某些方面比三星Z Fold3 做得更出色。作为折叠屏领?
苹果前员工Cher Scarlett日前表示，这家公司没有充分履行其一半的和解协议，因此她不会按照协议撤回她向美国家劳工关系委员会(NLRB)提出的投诉。据悉，她跟苹果的和解协议要求苹果在全公司范围内张贴澄清员工权利的备忘录，其中包括“讨论薪酬和工作条件、“在People网站醒目位置上”。Scarlett指出，苹果确实有在其网站上张贴了一份通知，但它只是在苹果员工因感恩节而放假的那一周张贴的。此外据《福布斯》报道，苹果还无视了NLR
随着近两年折叠屏技术的不断推进，已经有诸多厂商发布了折叠屏手机，并且方案越来越成熟，最新的产品已经几乎可以当场常规手机来使用了。按照以往惯例，苹果在一个新技术经过庞大技术积累，能带来显著使用体验提升的时候，就会强势入局，彻底改变行业，这种经历在以往已经出现过很多次。按照此前的消息，苹果内部其实一直在进行折叠屏的研发，并且进度已经 十分可观，很多行业著名分析师都称，苹果会在2023年推出首款折叠屏iPhone?
毫无疑问，属于折叠屏手机的时代来了。全面屏普及之后，接下来智能手机ID设计将往何种形态发展？此前，IDC在2021年中国智能手机市场十大预测中，对折叠屏的发展持乐观态度。相比普通智能手机，折叠屏手机拥有极高的技术密度和产业价值，而且售价超全球智能手机均价数倍。不夸张地说，折叠屏旗舰才是手机市场真正的旗舰，拥有折叠屏旗舰的厂商才能占领智能手机行业金字塔尖。提前占领折叠屏金字塔尖 华为狂揽近7成份额近日，中国新?
赶在2021年最后一个工作周，荣耀拿出了压轴大作荣耀首款折叠旗舰手机。荣耀终端有限公司CEO表示，荣耀MagicV绝对会是2022年折叠屏手机的引领之作。今天上午，@荣耀手机 官微公布了荣耀MagicV的首个官方预热视频。其中，开则舒展”合则经典”轻薄”磅礴”等关键词也透露了新机的一些关键细节。据悉，Magic V将主打大屏体验，左右翻折的设计，展开之后能获得类似平板电脑的体验，并且在系统和App的适配上会非常完善。已知爆料显示，?
对此立讯精密证券部人士回应称：「我们和客户签订了保密协议，具体客户具体产品情况不方便评论。新建园区消息，我个人不太了解。建厂这件事，正在向领导核实。如有需要披露的信息会及时披露，以公司公告为准。」
早先，天风国际分析师郭明錤在最新报告中研判，预计苹果将在2022年中发布新款MacBook Air。日前，Appleinsider根据目前爆料的消息制作了一组新款M..
据The Verge报道，美国司法部已经指控三名男子通过亚马逊Marketplace进行DVD和蓝光光碟价格操纵活动。这三名男子分别是：Morris Sutton、 Emmanue..
据报道，小康股份1月7日发布投资者关系活动记录表，回应了代工厂和SF5停产的传言，小康股份明确表示，小康股份以前和现在都不做代工，更不是代工厂..
据CNET报道，特斯拉、Rivian、Lucid和Fisker是抢占头条的电动车制造商。但其他无数的电动汽车制造商也在为制造电池动力汽车而努力。其中一家重要的..
以色列理工学院的科学家们正在开发可用于太阳能电池板和其他电子设备的自修复纳米材料。从终结者到蜘蛛侠的衣服，科幻电影中自我修复的机器人和设..
前几天卢伟冰在微博上正式公布了Redmi K50系列的首款大作。据介绍，这款新机代号DreamPhone，将在下个月与大家见面。新机将配备双VC，也就是两块V..
近日，据多家媒体报道，悦诗风吟（Innisfree）将在中国市场“大撤店”，最终门店数量将缩减至140家左右。公司相关负责人接受媒体采访时表示情况属..
2021年，中国电影市场再次位居全球第一大票仓。据灯塔专业版显示，2021年中国电影总票房达470.35亿元，共吸引11.67亿观影人次走入影院。同时，..
近期，国内中老年在线兴趣社区红松宣布获得亿元融资，领投方为BAI资本，经纬创投、创世伙伴资本CCV等跟投。在老龄化大势所趋之下，资本开始将目光..
本身虚拟人物并不是一个新的话题，从第一个虚拟歌手“初音未来”于2007年出道算起，这个赛道也已经是一个15年的老行业了。只不过，后来随着AR、VR..
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据CNET报道，美国宇航局（NASA）的Ingenuity火星直升机正准备进行2022年的首次飞行，也是其总体的第19次飞行。Ingenuity团队预计，由于它所处的地..
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虽然小米在高通发布会上率先宣布，小米12会全球首发骁龙8芯片，但是最后真首发还是被联想旗下的摩托罗拉edge X30给抢下，并且成功开售。根据联想中..
不少关心新一代iPhone SE的用户，现在最新消息称，这款新机已经准备就绪，你准备好入手了吗？据外媒最新消息称，全新第三代iPhone SE将于今年发布..
相较于消费市场产品，企业级SSD往往是几大原厂的摇钱树。因为价格不敏感，企业级SSD往往还会采用最先进的技术、拥有更大的存储容量、具备更可靠的..
LG电子曾经也是智能手机市场的知名品牌，最近几年在与中国厂商的竞争中逐渐不敌，去年退出了手机市场，摆脱亏损业务之后LG的业绩不降反增，2021年..
说道最近最火热的手机之一，那其中必然有小米12系列三款新机，小米这次不仅性能等配置出色，外观设计上也出奇的改进，这三款几乎是小米有史以来最..
总部位于伦敦的Planet Computers推出了一款大型翻盖手机Astro Slide 5G。这款可以在智能手机/PDA手持设备角色中切换的产品采用了联发科Dimensity ..
对于需要定期评估血糖水平的糖尿病患者来说，在手指上扎一针取血的测量方法，着实给不少人造成了心理和生理上的压力。好消息是，一家名叫 Scanbo ..