首页 > 业界 > 关键词  > iPhone最新资讯  > 正文

苹果正测试多款折叠屏iPhone 但不会在近期发布

2022-01-07 16:44 · 稿源：站长之家

根据爆料人士 Dylandkt 分享的最新消息，苹果正在试验多个可折叠的 iPhone 原型。只是由于苹果认为当前可折叠的显示技术仍不成熟，因为屏幕折叠功能可能导致屏幕寿命和质量问题。

iPhone13/Pro，苹果

Dylandkt 表示在发布可折叠 iPhone 之前，苹果希望确定可折叠设计不是“iPhone当前外形的倒退”，由于对当前可折叠智能手机的市场仍有担忧，因此这些可折叠的 iPhone 可能不会在近期出现。但其他一些消息称，苹果可能最快在2023年发布可折叠 iPhone。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM