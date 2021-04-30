苹果正测试多款折叠屏iPhone 但不会在近期发布

苹果前员工Cher Scarlett日前表示，这家公司没有充分履行其一半的和解协议，因此她不会按照协议撤回她向美国家劳工关系委员会(NLRB)提出的投诉。据悉，她跟苹果的和解协议要求苹果在全公司范围内张贴澄清员工权利的备忘录，其中包括“讨论薪酬和工作条件、“在People网站醒目位置上”。Scarlett指出，苹果确实有在其网站上张贴了一份通知，但它只是在苹果员工因感恩节而放假的那一周张贴的。此外据《福布斯》报道，苹果还无视了NLR