特斯拉Model3是英国2021年销量第二的汽车 注册达到4万辆

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:2021年，特斯拉在英国的表现非常不错，其Model 3非常受欢迎。继12月制造商的电动汽车成为最畅销汽车之后，Model 3也成为2021年英国第二畅销汽车，击败了许多 竞争对手。

根据 SMMT 的数据，仅在去年12月份Model 3成为英国最畅销的汽车，并注册了 9612辆汽车。在整个2021年Model 3以 40914辆的注册量仅次于沃克斯豪尔 Corsa，成为英国最受欢迎汽车第二名。

值得一提的是，Corsa的起价为 16440英镑，价格要远远低于Model3。Model 3基本款的售价为 42990英镑，不错在电动汽车当中Model3的售价不算特别高。

在英国去年销量第三的是MINI，注册量为31792。第四名属于梅赛德斯奔驰A级轿车，大众 Polo 以 30，634 辆注册车位列前五。值得注意的是，除了 Model 3 之外，没有一辆电动汽车能够进入前 10 名，这表明在电动汽车领域特斯拉优势明显。

2021年，英国售出1647181辆汽车，其中 190727辆（11.6%）是电池驱动的电动汽车 (BEV)。比上一个年度同期增长76.3%。新汽油和柴油汽车的销量继续分别下降15.7%和48.1%，表明对电动汽车的兴趣显着增加。