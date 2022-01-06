中国移动于北京成立新公司，注册资本1亿元

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:企查查APP显示， 12 月 31 日，纵移科技（北京）有限公司成立，法定代表人为倪茂，注册资本 1 亿元人民币，经营范围包含：基础软件服务；应用软件服务；技术检测等。
股权穿透显示，该公司由中国移动通信集团终端有限公司100%控股。
站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:企查查APP显示， 12 月 31 日，纵移科技（北京）有限公司成立，法定代表人为倪茂，注册资本 1 亿元人民币，经营范围包含：基础软件服务；应用软件服务；技术检测等。
股权穿透显示，该公司由中国移动通信集团终端有限公司100%控股。
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1 月 3 日，中国移动发布公告称，公司股票将于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所上市，股票代码600941，发行价格为57. 58 元/股。
今日，中国移动A股上市开启申购，发行价格定为57. 58 元/股，发行股份数量约为8. 46 亿股，预计募资总额为486. 95 亿元。据悉，若“绿鞋”全额行使，则中国移动发行总股数将扩大至9.73亿股，拟募集资金 560 亿元。将成为近 10 年来A股最大IPO，排在A股历史第五位。
今日，中国移动在A股上市，开涨9.41%，报每股 63 元，总市值8563. 44 亿元。同时，中国移动港股开涨超5%，报每股50. 75 港元，总市值约达10391亿港元。
【TechWeb】12月16日，企查查APP显示，12月15日，元视觉拍卖有限公司成立，法定代表人为汤怀京，注册资本5000万元人民币，经营范围包含：拍卖业务；第二类增值电信业务。企查查股权穿透显示，该公司由视觉中国（000681）、视觉像素拍卖有限公司共同持股。
中国移动12月21日披露发行公告：本次公开发行股票数量约为8. 46 亿股，发行价格为57. 58 元/股； 2021 年 12 月 22 日进行网上、网下申购。申购简称为移动申购，申购代码为730941。
中国移动披露首次公开发行股票发行结果，其中网上投资者弃购金额为7.43亿元，网下投资者弃购金额为1270.49万元。
凤凰网科技讯 1月3日消息，中国移动今日发布公告，公司股票将于2022年1月5日在上海证券交易所上市。
据新浪科技，12月27日晚间，中国移动披露发行结果，网上投资者弃购金额为7.43亿元，网下投资者弃购金额为1270.49万元。中国移动公告，本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为422013000股，约占绿鞋行使前本次 发行总量的49.90%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的43.39%；初始战略配 售与最终战略配售股数的差额837000股将回拨至网下发行。中国移动表示，协商确定
据爱企查App显示， 12 月 7 日无锡天博股权投资合伙企业(有限合伙)成立，注册资本2. 5 亿元，经营范围含股权投资；以自有资金从事投资活动等。爱企查股权穿透图显示，该公司由宿迁天强股权投资合伙企业(有限合伙)、北京天强坤泰投资管理有限公司共同持股。值得注意的是，两家公司股东均含刘强东、章泽天。
北京五八好神奇信息技术有限公司成立，法定代表人为胡迪，注册资本100万元人民币。
以 Form 3 和 Form 3B SLA 而被大家所熟知的 3D 打印机制造商 Formlabs，刚刚推出了可将打印速度提升 40% 的 Form 3+ 和 Form 3B+ 。为实现这一目..
刘慈欣 的《三体》是中国科幻小说的巅峰代表，在全然也享有声誉，现在英文版权提前被续约，金额高达800万元。据报道，日前中国教育图书进出口有限..
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据360报道，三星Galaxy S21 FE 5G于本周早些时候发布，并于昨日在几个国家上市，将于1月10日在印度上市三星尚未透露Galaxy S21 GE 5G在印度的定价..
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中国教育图书进出口有限公司近日表示，中国著名科幻作家刘慈欣的《三体》三部曲英文版版权已和美国托尔图书（Tor Books）完成了提前续约，续约金额..
凤凰网科技讯 1月8日消息，海南海垦农副产品贸易有限公司（以下简称“海垦农副贸易”）与美团优选达成战略合作并举行2022年“南菜北运”发车启动仪..
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据此前消息，1月10日荣耀将召开新品发布会，正式推出旗下首款折叠屏旗舰荣耀Magic V将正式发布。随着发布会临近，官方也加快了新机的预热节奏，今..
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【TechWeb】1月8日消息，2022 CES电子消费展，三星电子推出全新便携式屏幕和娱乐设备三星随享系列智能投影仪。凭借其先进技术与灵活性，三星随享系..
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近日，有眼尖的网友在 [email protected] 数据库中，发现了疑似 AMD 下一代锐龙 7000“Zen 4”台式处理器的身影。据悉，该项目旨在通过 BOINC 平台..
三星最近推出了基于安卓12的One UI 4 stable update，该公司的发展势头一直很好。另外两款智能手机也推出了一款UI 4——Galaxy S10 Lite和W22 5GG..
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