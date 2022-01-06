DNF男枪新职业合金战士预约地址 可免费领取限定装扮

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DNF男枪合金战士

钢铁之心

我被迫依靠他的技术而存活，却也被他的技术紧紧扼住咽喉，变成了一个充满矛盾的机械生命体。这种矛盾的生活一瞬间摧毁了自我，想到连呼吸都要遵从他的设计，顿时感到一身的金属都无比冰冷。

一阵恶寒袭来，我的身体不禁颤抖——然而，这只是记忆带来的惯性罢了，实际上，厚重而坚硬的皮肤纹丝不动。我的一切都停滞在冰冷的金属里，仿佛是一台默默运转的机器。

不过，我做了一个梦。我梦见了荒野中殊死决斗的那一天。即使面目不堪，仍拥有自由灵魂的那一天。那个梦过于精彩，以至我每次醒来时嘴角都残留微笑。而且，微笑之时，我能感觉到内心在唤醒自我——‘我的心中仍有理想’，同时也能感觉到心脏在用力地搏动着。

那份搏动令我感觉到炽热的血在全身循环，那股热量甚至焐热了冰冷的金属。我是自由的，有生命的，比任何人都更像人类。想到自己将要展开的精彩人生，我不禁再次微笑。现在，我明白了这微笑的意义，便放声大笑起来。

总有一天，要让他听到这声音。在惊愕的他面前，堂堂正正地高喊。对他说，“是你错了，我已战胜了你。”

就像克服逆境重新出发的故事主角那样。

DNF合金战士故事背景

阴暗的实验室里，不停地传来机械装置转动的声音;一名男子正一动不动地坐着。在无比痛苦的地狱中，他在做梦。那个梦是否真的发生过，还是只为了摆脱这如地狱般的现实而捏造出的幻想，他早已分不清了。或许这一切只是他为了记起渐渐遗忘的自我，而所做出的最后挣扎。

他是这附近最出色的神枪手。即使在险恶的莫斯匹斯无法地带，畏惧他的名号而退避三舍的人也相当多。在力量就是一切的这个荒凉的世界里，他的名声很快传扬在外。

“用这个啊!”

看似不满十五岁的少年耍赖似地大声叫喊。要是一般人被这样拉着衣角，早就不耐烦了，但男子好脾气地笑着说道。

“把那个给别人吧，我已经有枪了。”

男子拍拍别在腰部的左轮手枪说道。男子的手枪似乎已经用了很久，枪身被擦得油光铮亮，但早已斑驳褪色，充满了岁月和战场的印记。少年对它很不满意。男子守护着莫斯匹斯这个处境危险的小村庄，他的枪就像他的生命一样珍贵，而少年无法容忍这么重要的枪竟然如此陈旧。毕竟这名男子的生命与这个村庄的命运息息相关。

“这块废铁你要用到什么时候?快换成这个!我的得意之作!”

少年把自己制作的枪推向男子。那把枪是少年收集了莫斯匹斯散乱一地的手枪零件改造而成的。其实少年的手艺在这附近的村庄颇有名气。他在这个物资匮乏的莫斯匹斯，收集各种零件后制造了许多生活所需的物品，而且完成度和实用性都很高。少年给男子的枪是他使出浑身解数制作完成的，可以说是完美无缺。

“啊?这不是垃圾堆里捡来的手枪吗?我还以为已经彻底坏了。”

“哼!坏掉的我也能修好，还能让它变得更好使!”

少年自信地把枪扔向男子。

男子手忙脚乱地接过枪，少年指着男子腰间的枪说。

“那块废铁，赶紧扔了吧。”

“为什么?如果坏了，你不是能修好吗?”

“枪坏了是可以修!但你的那玩意已经太老旧了，万一战斗的时候突然报废怎么办?那不是白白送死吗!”

听到少年认真而急迫的话语，男子露出为难的表情。男子把玩着少年递过来的枪，把手指伸进扳机，转了转，又握住了枪。这把枪握在手中的感觉很趁手，重量也适中，男子看起来很满意。少年看到男子满意的表情，非常兴奋。但转眼间，男子又将旧枪重新别回腰间。 面对满脸失望的少年，男子以一种“你能奈我何”的无赖表情望向他。

“你这家伙……!”

男子满不在乎的态度，让少年气得直哆嗦。看到少年这副模样，男子不禁被逗笑了。就在此时，两名村民向男子走来。他们惴惴不安地对男子说道。

“喂，你有没有……听说过那个传闻?”

“什么传闻?”

男子望着对方，一脸茫然。

于是村民一脸担忧地向他解释。

“是最近才有的传闻，说是有个卡勒特的疯狂科学家在这附近建了实验室。”

“那个疯子到处抓人，是为了什么勾当，大家不是都知道吗?”

少年听到村民的话后眨了眨眼，说起卡勒特的疯狂科学家，那应该只有一个人。

“疯狂科学家……难道是七神之鞘翅的吉赛尔!?”

男子听到少年的说辞，用力敲了敲了少年的头，他无视疼得大声嚎叫的少年，望向荒凉的沙漠。少年确实很聪明，也富有才华，但心智在伦理和道德方面还不甚成熟。尤其在每天都有人横尸街头的残酷的莫斯匹斯无法地带，想要建立健全的伦理观，确实很难。 但还是应该避免毫无价值的死亡，总有一天要为很多人的生命负责的孩子们，非常需要正确的教育。人们需要警惕和远离的所有糟糕性格，吉赛尔这个疯子几乎全都具备了。用人来做实验、制造生化武器……只要能达到目的，吉赛尔不择手段。仅从他离开所有天界人向往的七神之鞘翅、加入无法地带的卡勒特，就可以看出他的性格。这样的人来到村子附近绝不是什么好兆头。

“真让人不省心啊。”

希望这不祥的预感只是杞人忧天……男子今天也像往常一样，漫无目的地望着蓝蓝的天空。

然而，那预感的应验，就发生在不久之后。

男子喘着粗气跑来，急切而谨慎地观察着周边。往常总在这里鼓捣废弃零件的少年并不在此处，各种各样的零件散落了一地。分明是有人入侵的痕迹。

“那，那些家伙来了!那些既不是人类，也不是机械的东西!”

“机械?莫非……是吉赛尔?”

“是他……我不是早就说了要小心吗……哎……”

少年喜欢到处张扬地展示自己的能力。他对自己的实力很有信心，而他的信心也不是毫无根据的。少年梦想着总有一天可以前往天界的中心——皇都，成为一名出色的技术人员。但作为莫斯匹斯出身的无名小卒，如果贸然前往肯定会被拒之门外。因此，少年的首要目标是收获名声。他的方式是以机械师的身份，为与卡勒特对抗的人提供武器和装备。但这个目标是一把双刃剑。因为对于莫斯匹斯的各个武装团体来说，非友军的机械师是需要优先刺杀或绑架的存在。周边的大人非常清楚这一点，都劝告过少年。但对于少年来说，失去梦想远比失去性命更加痛苦，因此他没有任何收敛。男子勉强镇定下来，问道。

“他们是什么时候离开的?”

“那个……”

“快说!”

“没，没多久前。但要是你想一个人对付他们，恐怕……”

话音未落，男子就已经夺门而出。

伴随着粗犷的引擎声，男子骑着摩托车穿过荒凉的莫斯匹斯沙漠。

男子贴着地面，让摩托车向着敌人滑了过去。摩托车立即向敌人冲过去，撞倒两三个机械兵后才停下来，男子靠着滑行的惯性，在过程中射出好几发子弹，击倒了几名士兵。男子翻滚到障碍物后刚藏好，敌人的疯狂射击就开始了。数百颗子弹朝他飞去，而他仍以出色的实力闪避，并击倒了敌人。已经有数十个敌人倒下，但数量远超男子预料的敌人仍源源不断地涌来。男子努力保持平常心，但他的双手早已被汗水湿透。他用外衣擦了擦手，清点了剩余的子弹。子弹已所剩无几，男子咬紧牙关。

是哪个不长眼的东西!”

听到吉赛尔烦躁的声音，男子直觉少年也在这里。

“小家伙!你在吗?”

“我，我在这……呃!”

冰凉的金属手掌捂住了少年的嘴。男子看向前方，除了少年，还有很多村民被那些家伙抓来了。男子刚探出头，就有一颗子弹呼啸着擦身而过。他的大脑开始快速运转。如果吉赛尔的恶名都是事实，那么那些人都会成为人体实验的对象，少年就算是运气好没被当做实验材料，也会被迫在一旁协助实验。如果他们最终回到秘密实验室，少年有可能深陷虎穴，再也回不来了，所以必须在这里就拼个你死我活。但正面对决，他肯定没有胜算。

“吉赛尔! 你的这些铁皮子们比想象中更强啊!”

“嘿嘿……那当然!就凭你一个人，也想和我作对?”

男子举起手示意，吉赛尔制止了想发动射击的士兵们。男子慢慢举起双手站起来。吉赛尔饶有兴趣地望着将躯体彻底暴露在危险中的男子。而男子的视线却望向了后方的少年和村民们，他们的眼神中充满恐惧，对男子的举动感到疑惑。

“我投降。”

男子将手中的枪扔到地上，伴随着枪落地的沉闷声响，男子慢慢向前方走去。男子一直在暗暗考虑下一步的计划，只要能抓住吉赛尔，他亲自操控的机械士兵应该就无法行动了吧。

算你识相。嘿嘿……你的实力还不错嘛。不如，也在我手下……”

得意洋洋的吉赛尔还没说完，男子就走到了射击范围内，他迅速将藏在腰间的枪拔出，瞄准了吉赛尔。吉赛尔措不及防，露出了惊恐的表情，在同一瞬间，男子扣下了扳机。结束了，男子这么想着。

咔。 所有人都没反应过来，周围陷入短暂的寂静。原本因死亡逼近而害怕得发不出声音的吉赛尔，眼角的皱纹变得更深，他缓缓发出了卑鄙的笑声。

“真有意思，嘿嘿……”

“呃……我说，这次就放过我……大概，也许，不行吧?”

疯狂科学家吉赛尔咂咂嘴，一脸无语地说道。

“那当然。”

“不!!”

数十架机枪随着吉赛尔发出的信号同时开火，声音掩盖了少年的哀嚎。

数百枚子弹瞬间飞来，在震耳欲聋的枪声中，男子感觉到时间的流逝变慢了。面临死亡的男子静静地看着少年，男子没有责备使自己沦落至此的少年和村民。生活在莫斯匹斯无法地带的神枪手们随时做好了赴死的准备，男子也不例外。很遗憾没能救出少年，但这已经不是即将死去的男子能够控制的事情了。时间的流速似乎又恢复正常了，男子滚进了不知何时出现的凹坑里。没有感觉到任何痛苦。

“咳咳……咳咳……”

“呦!还活着呢?”

即将失去意识的男子，通过红彤彤的模糊视线，看到了吉赛尔的身影。

“这家伙的命还真硬。倒是个绝佳的实验体。”

男子随即失去了所有感官，陷入沉睡。如果他知道吉赛尔即将要对他做什么，他肯定只愿自己一睡不醒。但这已由不得他了……深沉又香甜的，最后的酣眠……