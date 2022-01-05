2021抖音数据报告发布：老师成获赞最多的职业

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日 消息:今日，抖音发布《 2021 抖音数据报告》（以下简称“报告”）。报告显示， 2021 年，抖音见证了 1517 万次出生、2. 53 亿次长大、 1819 万次毕业、 3347 万次结婚和 715 万次退休。

抖音记录了 1783 万次离别，但也记录了 2854 万次团圆；有 1134 万条视频关于放弃，但关于坚持的视频则超过 5055 万条；关于离婚的有 1723 万次，关于结婚的有 3347 万次。有 9897 万人在抖音搜索老歌，也有越来越多华语金曲通过抖音重新翻红，其中部分歌曲发行时间已经超过了 20 年。

另外，抖音还统计了 2021 年抖音获赞最多的十大职业、 2021 年抖音十大怀旧金曲。分别如下：

知识学习方面

短视频和直播的形象表达和高效传播，激发越来越多人爱上在抖音“搞学习”。报告显示， 2021 年，网友爱上了在抖音“旁听”高校公开课，其观看总时长超过 145 万个小时，以一天上 8 节课、每堂课 45 分钟计算，相当于 24 万人在抖音上了一天课。

另外，按照高校直播观看人数排序，清华大学、北京大学和厦门大学位列前三位。其中， 2021 年，观看清华大学直播的人数近 1138 万。

非遗内容方面

2021 年，传统文化类内容也在抖音上得到繁荣发展。报告显示， 1557 个国家级非遗项目，抖音目前的覆盖率已经高达99.42%，相关视频数量同比增长149%，累计播放量同比增长83%。传统文化类主播收入同比增长101%，其中曲艺类主播收入同比增长232%。曲艺类主播平均每天开播 3719 场，每场获得 116 次网友打赏鼓励。报告还发布了 2021 年十大非遗项目，豫剧位居第一。

兴趣电商方面

抖音表示，兴趣电商带动区域经济发展， 2021 年有179. 3 万款农特产卖向全国，其中四川攀枝花芒果是 2021 年消费者最喜欢的时令农产品；国货老字号品牌销量同比增长647%，老字号品牌稻香村月销量翻倍增长；每天通过抖音电商售出的图书超过 45 万本，科普类图书销量增长最快；通过抖音电商获得收入的手艺人同比增长61%。

此外，抖音还发布了 2021 年最受欢迎的十大城市、十大景点、十大地方美食榜单。