英雄联盟新赛季排位机制改动 2022新赛季排位段位机制

英雄联盟在最近公布了新赛季的排位机制，很多玩家还不清楚今年的排位机制有哪些改动，下面就来为大家分享一下。

欢迎来到《英雄联盟》排位赛中心，在这里你可以了解到你在排位赛上分需要的一切!我们列出了几个最常见的问题，你可以通过点击问题上方的链接寻找它们的答案，如果你知道你想要了解什么内容，直接点开就好了!

段位，级位和排位队列

单排/双排队列和灵活排位队列有什么区别?为什么我不能和我的朋友组队排位?什么是级位?了解这些问题的答案和更多的相关信息。

顶尖段位（【超凡大师】，【傲世宗师】和【最强王者】）

顶尖段位的排位是如何运行的??多少比例的玩家真正达到了【超凡大师】或更高的段位?有多少【最强王者】玩家?对顶尖段位的玩家们有什么特殊规则吗?探索关于天梯顶部的综合指南吧!

隐藏分，段位和胜点

什么是隐藏分?怎么提高我的隐藏分?隐藏分和段位有什么关系?为什么每一局游戏获得的胜点会发生变化?来对这些与你排位体验相关的数字进行一次深入幕后的了解吧。

匹配机制和自动补位

匹配机制是怎么运作的?我能不能避免自动补位?是什么决定了寻找对局的等待时间?你们如何判定什么是一场“公平”的对局?为什么匹配给我的对手这么强?来了解一下是哪些因素在保证你的每场排位对局都尽可能公平。

定位赛，晋级，降级和衰减

定位赛是怎么运作的?为什么我定到了比上赛季开始时更低的段位?什么是衰减，对此我需要担心些什么?我快被降级了吗?来看看是什么在影响着排位赛中最为关键的那些对局。

赛季，赛段和赛季末奖励

赛段是怎么运作的?我在排位赛中能获得什么样的奖励?季前赛打排位会影响隐藏分吗?为你下赛季的排位旅程做好准备吧。