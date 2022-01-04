特斯拉成为2021年挪威最畅销汽车品牌 市场份额达11.6%

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:特斯拉在2021年成为挪威最畅销汽车公司，占据了该国11.6%的市场份额，Model 3全电动轿车则是帮助特斯拉获得这一成绩的重要功臣。挪威是电动汽车转型的重要地区，电动汽车 (BEV) 占据该国总市场份额的75%至80%，创纪录的水平。

挪威有540万人口，拥有较小国家的优势意味着在传统汽车转型到纯电动汽车时代更加容易。同时挪威通过取消适用于内燃机车辆的税收来鼓励转向零排放车辆。据路透社报道，挪威的电动汽车比例在 2021 年高达80%。

挪威的行业专家认为，2022年这个数字可能会攀升得更高。 “我们相信明年我们将超过 80% 的电动汽车，”挪威电动汽车协会负责人克里斯蒂娜·布对媒体说。

根据EU-EVs.com的数据，特斯拉在西班牙、瑞士、丹麦、法国、荷兰、德国、芬兰、英国、爱尔兰、挪威和瑞典等11个国家/地区已经成为电动汽车的销量冠军。挪威消费者也最喜欢Model 3。特斯拉在当地销售了 12057 辆 Model 3，使其成为该国最受欢迎的电动汽车。 Model Y以 8266 辆的销量排名第三，落后于大众 ID.4，销量为 8640辆。