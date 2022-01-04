一张图看懂 | 2021年美国股市：表现最好和最差的行业

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:2021 年无疑又是一个多事之年，整个市场充满了不确定性，比如：

备受期待的新冠疫苗的推出

供应链中断和持续的半导体短缺

美国重大的政治动荡和国会大厦骚乱

（非暂时性）通货膨胀迹象越来越多

下面一起来看看美国股市哪些行业在 2021 年蓬勃发展，又有哪些行业承受着震荡。下图基于美国主要上市公司的 2021 年最终涨幅数字，并按行业对企业进行了排序。

“赢家”

1. 科技巨头

近年来，看到大型科技公司在任何排行榜的头部都不足为奇。2021 年，Alphabet（谷歌母公司）股价飙升 65%，达到2 万亿美元的市值。

微软全年上涨 51%，苹果上涨 34%，甚至 Meta Platforms (前身 Facebook) 也实现了两位数的增长。只有亚马逊实现了个位数增长，2021 年增长了 2.4%。

2. 半导体

谁从持续的半导体短缺中受益最大？当然，那些设计或制造它们的企业。

例如，英伟达在这一年里的股价翻了一番多，增长了 125%。半导体设备和材料领域的其他公司，如 ASML 和美国应用材料公司(Applied Materials)，涨幅超过 60%。

3. 油气勘探与生产

对比 2020 年，最近的一年对能源行业有很大的好转。

WTI （美国西德克萨斯轻质中间基原油）价格在年初低于每桶 50 美元，但到了年底已将上升至每桶 75 美元，这一波动对每桶的经济性产生了重大影响。

4. 房地产投资信托基金（REIT）

这是 REITs 几十年来表现最佳的年份之一，FTSE Nareit All Equity REITs 指数创下了自 1976 年以来的最佳表现。

表现出色的是工业 REIT，尤其是私募 REIT。Extra Space Storage 是一家投资于自助仓储单位的 REIT，今年上涨了 96%。

5. 资产管理

整个资产管理行业在 2021 年表现良好，特别是Blackstone 和 KKR 等私募股权公司占了上风，分别上涨了 99% 和 84%。

另外，银行、零售家居装修、建筑材料、医疗保健计划、工程与建设表现也相当不错

“输家”

1. 贵金属矿商

通货膨胀在 2021 年开始上升，其中通常的受益者是贵金属行业。

然而，在过去的 12 个月中，情况并非如此。黄金和白银在这一年都以负收益收场，这对贵金属矿商造成了伤害。

2. 中国电子商务

中国反垄断对拼多多、阿里巴巴、百度和京东等公司产生了很大的影响，它们的股价集体暴跌。

所有这些都下降了两位数，但中国最大的以农业为重点的技术平台拼多多影响，同比下降超过 67%。

3. 太阳能公司

美国的太阳能装置正在以创纪录的速度增长。然而，监管不确定性和供应链问题都在短期内阻碍了股价。这就是为什么像住宅太阳能电池板公司 Sunrun 这样的公司在 2021 年的股价下跌了 51%。

4. 互联网内容和信息

大型科技公司继续蓬勃发展，但其他技术支持的内容和信息公司经历了更艰难的岁月。这方面的一个例子是 Zillow，它在实现5 亿美元的亏损后关闭了其房屋翻转业务。Zillow 股价同比下跌 54%，并已裁员四分之一。

5. 大型信用卡企业

对于像 Visa 和 Mastercard 这样的大型信用卡公司来说，这是平庸的一年，它们的股票市场表现均持平。与此同时，PayPal下跌了19%。

根据亿万富翁投资者 Chamath Palihapitiya 的说法，2022 年可能不会更好。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。