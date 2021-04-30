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iPhone15 Pro 预计配备潜望镜头：支持 10 倍光学变焦

2022-01-04 16:45 · 稿源：站长之家

MacRumors报道分析师Jeff Pu称，至少有一款在2023年推出的iPhone15机型将配备潜望镜相机系统，从而增加光学变焦能力。

iPhone13Pro.jpg

图片来自 Apple

有了潜望镜系统，进入iPhone背面长焦镜头的光线将被一个倾斜的镜面反射到相机的图像传感器。光线传播方向的改变将使苹果能够在iPhone内安装更长的长焦镜头，使用户能够进一步放大而不会出现模糊感。

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