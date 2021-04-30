iPhone15 Pro 预计配备潜望镜头：支持 10 倍光学变焦

据报道，苹果今天向开发者推送了iOS 15.2 RC预览版的系统推送，供开发者提前测试。其中新增了多项全新功能，并且对不少问题进行了修复，其中最受关注的当属对于iPhone 13 Pro系列的增强。在新版本系统中，用户可以在iPhone 13Pro 和iPhone 13 Pro Max设置中启用微距照片控制，以切换到超广角镜头来拍摄微距照片和视频。这正是此前iPhone 13系列刚刚发布时，被吐槽翻车”最多的功能之一。据悉，iPhone 13今年全系升级了影像系统，其