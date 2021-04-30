iPhone15 Pro 预计配备潜望镜头：支持 10 倍光学变焦

MacRumors报道分析师Jeff Pu称，至少有一款在2023年推出的iPhone15机型将配备潜望镜相机系统，从而增加光学变焦能力。
图片来自 Apple
有了潜望镜系统，进入iPhone背面长焦镜头的光线将被一个倾斜的镜面反射到相机的图像传感器。光线传播方向的改变将使苹果能够在iPhone内安装更长的长焦镜头，使用户能够进一步放大而不会出现模糊感。
MacRumors报道分析师Jeff Pu称，至少有一款在2023年推出的iPhone15机型将配备潜望镜相机系统，从而增加光学变焦能力。
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有了潜望镜系统，进入iPhone背面长焦镜头的光线将被一个倾斜的镜面反射到相机的图像传感器。光线传播方向的改变将使苹果能够在iPhone内安装更长的长焦镜头，使用户能够进一步放大而不会出现模糊感。
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苹果在9月发布了iPhone13系列，iPhone14距离发布还有几个月，但围绕iPhone15的传闻已经开始在互联网上流传，最新的传闻称苹果将在2023年放弃从iPhone15系列开始的物理SIM卡插槽这个词来自巴西出版物博客do iPhone，该博客称2023的Pro机型（暂定为iPhone 15 Pro）将没有物理SIM卡插槽，将完全依赖eSIM技术进行连接消息人士还称，这些iPhone将配备双eSIM支持，允许用户同时拥有两条线路。然而，目前尚不清楚非Pro机型是否也将完全依?
就大立光出货苹果手机镜头，郭明錤报告中强调，苹果 2022 年下半年推出的新款iPhone ，将采用 4800 万像素，以及 2023 年iPhone 将采用潜望镜头，未来2年iPhone 相机镜头的持续升级，也有助大立光市占、营收与获利成长。
据MacRumors报道，分析师Jeff Pu称，至少有一款在2023年推出的iPhone15机型将配备潜望镜相机系统，从而增加光学变焦能力。
最近几天，小米官方在多角度的预热过程中，已经将小米12系列双旗舰的基础配置信息几乎全部公布出来了，其中包括性能、屏幕、影像等等。网络上还已经曝光了一些小米12的外观渲染图和真机图，根据图片显示有一个点引起了网友们的关注，小米12 Pro似乎取消了前代曾配备的潜望式长焦后摄，官方也一直对此绝口不提。今天中午，知名爆料博主@数码闲聊站带来了最新消息，确认小米12 Pro取消了长焦镜头，而潜望式镜头将会在小米12 Ultra机?
根据巴西网站Blog do iPhone发布的大胆猜测，iPhone 15 Pro机型可能没有实体SIM卡插槽，这么做可为iPhone手机留出更多手机内部空间。
据科技博客MacRumors消息，巴西网站Blog do iPhone透露，苹果iPhone15Pro/Pro Max机型可能取消实体SIM卡插槽，全部改用eSIM卡;而在没有eSIM服务的地区，iPhone15Pro机型可能仍有实体SIM卡槽。
据报道，苹果今天向开发者推送了iOS 15.2 RC预览版的系统推送，供开发者提前测试。其中新增了多项全新功能，并且对不少问题进行了修复，其中最受关注的当属对于iPhone 13 Pro系列的增强。在新版本系统中，用户可以在iPhone 13Pro 和iPhone 13 Pro Max设置中启用微距照片控制，以切换到超广角镜头来拍摄微距照片和视频。这正是此前iPhone 13系列刚刚发布时，被吐槽翻车”最多的功能之一。据悉，iPhone 13今年全系升级了影像系统，其
iPhone的拍照能力一直是苹果的主要营销卖点，现在据天风国际分析师郭明錤日前发布的报告预测， 2022 年的iPhone14 将配 4800 万像素镜头，不过已在安卓手机流行了一段日子的潜望式镜头预计最快也要等 2023 年的iPhone15 才有望推出。
今天知名评测媒体 DXOMARK 公布苹果 iPhone13 Pro 的屏幕得分为98，仅落后于目前数据库中排名第一的苹果 iPhone13 Pro Max 一分。
在过去十年的大部分时间里，苹果智能手机的主要摄像头一直依赖12MP传感器。分析师Ming Chi Kuo称，随着Cupertino打算在主射手身后安装一个48MP传感器，iPhone14 Pro系列终于要改变这一点了48MP传感器在像素装箱后仍然输出12MP图像，但允许为计算摄影收集更多数据。郭表示，苹果可能会增加一个"48MP"功能，在分辨率为4800万像素的情况下拍摄照片，而总分辨率是关键该公司随后将推出另一项广泛使用的智能手机技术——潜望镜镜头。它?
自从苹果在2018年宣布转向不仅是一家硬件和软件公司而且还是一家服务公司以来，它已经推出了一些新的订阅服务，如Apple TV+、Apple Arcade、Apple..
Chipolo在2021年推出了其首个支持Find My的蓝牙物品追踪器ONE Spot，现在该公司又推出了Chipolo CARD Spot，以为Find My产品阵容添砖加瓦。据悉，..
Realme正在跟进其首款笔记本电脑的升级版。这一款配备了H系列处理器，为英特尔第11代核心架构提供了更大的散热空间。自然，冷却系统也得到了改进，..
TCL今天将举办一场盛大的发布会，推出新手机、电视、笔记本电脑、智能家电和几款新的Android平板电脑。全新Nxtpaper 10S采用特殊的哑光纹理屏幕，..
苹果曾一度突破3万亿美元的市值，随后又回到略低于该数字的水平。股价曾高达182.94美元，但现在下跌了略低于180美元。它需要在182.86美元上方收盘..
AMD今天在CES上发表了一场充满活力的主题演讲，其中包含了超过六条2022年的公告和产品发布。其中大部分是针对笔记本电脑市场的，但我们也有一些针..
Nvidia今天宣布了两个新的笔记本电脑GPU选项，以及一个新的桌面用户图形卡。该公司还嘲笑即将推出的旗舰台式GPURTX 3080 Ti和RTX 3070 Ti加入了用..
凤凰网科技讯 北京时间1月4日消息，美国前总统特朗普周一（当地时间1月3日）晚间再次对美国两大社交媒体头部企业Twitter和Facebook“开炮”。他表..
纳指跌1.33%，报收15622.72点凤凰网科技讯 北京时间1月5日消息，今天美股涨跌不一，在特斯拉、Zoom拖累下，纳指跌幅超过1%。截至收盘，道指涨214...
凤凰网科技讯 北京时间1月5日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先看苹果：苹果市值盘中再次突破3万亿美元 但收盘仍失守苹..
EyeQ Ultra有助于自动驾驶技术进入寻常百姓家凤凰网科技讯 北京时间1月5日消息，当地时间星期二，英特尔在一次“媒体日”活动上公布了一系列新产品..
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随着越来越多的组织为了发展云计算等业务配置他们的服务器在应用程序之间共享CPU核心/资源，而不是专门分配CPU核心给单个应用程序/任务，中国公司..
Google正在收购以色列网络安全初创公司Siemplify。收购的价格估计为5亿美元，这将标志着这家科技巨头首次收购活跃在网络安全领域的以色列公司。Si..
推特上的一个帖子说明了哪些免费或便宜的字体可以开始使用，以至少接近模仿Netflix、LinkedIn、谷歌、亚马逊和许多其他公司的标志。令人惊讶的是，..
今天凌晨的CES展会上，Intel也发布了一大波新品，包括全新的ARC显卡、12代酷睿桌面版以及12代酷睿移动版，分为主打游戏本的45W H系列、针对全能本..
早在2020年的CES上，拉布拉多系统公司在那里展示了被称为 "寻回者"（Retriever）的家庭机器人系统早期版本。之后，该公司开始向选定的用户推出原型..
TP-Link在2022年CES上宣布了其Tapo品牌智能家居产品新阵容，包括支持HomeKit的智能灯、插头和一个智能开关。TP-Link自2019年以来一直以Tapo品牌在..
关于5G作为无线通信的未来已经有很多讨论，但它并不是今天和未来几年唯一将连接设备的下一代技术。Wi-Fi6（又称802.11ax标准）也开始快速进入电脑..
据CNET报道，在元旦的深夜，匹兹堡郊区的居民被一声巨响震醒，该地区的房屋被震得摇摇欲坠。美国宇航局（NASA）现在证实，这个神秘的轰鸣声并不是..