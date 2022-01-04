A股化妆品企业水羊潮妆开通生活号，打通小程序、加码私域运营

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:随着化妆品行业竞争白热化，为寻找新的增量，国产美妆品牌线上线下双发力并加速私域运营。近日，站长之家发现，老牌国货美妆品牌毛戈平、A股上市公司水羊股份旗下的水羊潮妆等国产美妆龙头均已悄然开通支付宝生活号并开展持续运营。

此前，媒体报道称，支付宝正灰度测试“生活频道”且入口移至首页，这给商家运营生活号带来不少想象空间。作为注重产品力和品牌力的美妆品牌，毛戈平等美妆品牌已率先尝鲜、纷纷升级生活号。

此前，对于私域运营，毛戈平品牌相关工作人员曾对外表态称，私域是公司很看重的板块，品牌的产品力和效果展现很适合在私域露出。

以毛戈平为例，其官方生活号“MGP官方福利社”目前已上线了多条视频动态信息。其中，试用礼品等福利内容最受用户欢迎，“如何消除法令纹”等硬核化妆技巧也收获大量点赞。此外，其生活号还与小程序打通，用户刷到感兴趣的视频可一键跳转至毛戈平的支付宝小程序进行产品信息获取、购买商品或其他操作，也可直接点击“品牌”信息直接进入小程序。

用户除了可在“生活频道”里刷到毛戈平的相关动态信息，还可在支付宝App首页搜索“毛戈平”，从搜索结果页直接进入它的生活号。

除了毛戈平以外，记者发现，拥有御泥坊等品牌的A股上市公司水羊股份旗下的直营商城水羊潮妆也已经开通了生活号。同样的，水羊潮妆官方生活号已更新多条视频动态信息，内容包括产品介绍、化妆技巧、护肤攻略等多类视频动态内容，并且其生活号也已和支付宝小程序打通，用户点击“逛商城”等服务信息即可进入小程序进行下单购买或者其他操作。

除此以外，水羊潮妆生活号还上线了粉丝群，用户进群可享受优惠券或者产品试用等福利。从当前的群名“水羊潮妆颜究所VIP61群”看，其粉丝群至少已有61个，数量已颇具规模。