小米捐赠西安55万件防疫物资 首批已抵达

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:1月1日，小米集团宣布，捐赠西安的超过55万件防疫物资已经从山东、浙江、广东陆续开抵西安。
小米称，目前，首批物资已经抵达，其余部分预计今晚将全部到达。这些物资包括防护服、口罩、消毒湿巾等，小米有品的两家战略合作伙伴棉捷科技和愉悦家纺也随小米集团向西安捐赠了应急物资。
据悉，12月30日，小米公益基金宣布向西安捐款1000万元，用于采购抗疫物资、为一线抗疫人员提供有关保障等。与此同时小米集团内部动员，在全国范围内调拨资源，援助西安抗疫。
站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:1月1日，小米集团宣布，捐赠西安的超过55万件防疫物资已经从山东、浙江、广东陆续开抵西安。
小米称，目前，首批物资已经抵达，其余部分预计今晚将全部到达。这些物资包括防护服、口罩、消毒湿巾等，小米有品的两家战略合作伙伴棉捷科技和愉悦家纺也随小米集团向西安捐赠了应急物资。
据悉，12月30日，小米公益基金宣布向西安捐款1000万元，用于采购抗疫物资、为一线抗疫人员提供有关保障等。与此同时小米集团内部动员，在全国范围内调拨资源，援助西安抗疫。
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不久前，一则“雷军进军私募”的报道在网上流传，据中基协最新私募管理人备案公示信息显示，小米私募股权基金管理有限公司正式完成在中基协私募管理人的备案登记。
小米官方微博发布消息称，发现网络有“雷军进军私募”报道，其中存在误读。相关传言中提及的“小米私募股权基金管理有限公司”，实为小米产业基金的配套管理公司，主要致力于产业投资，助推中国制造业在先进制造、智能制造等产业发展。并非另行筹划新基金业务。
近日，雷军接连退出小米多家关联公司，包括广州小米通讯技术有限公司、广东小米科技有限责任公司等。雷军退出前职位分别为董事长、执行董事等，目前雷军共关联95家公司。
凤凰网科技讯12月16日消息，据悉，近日，小米私募股权基金管理有限公司在基金业协会完成私募管理人登记，正式进军私募行业。天眼查App显示，小米私募股权基金管理有限公司成立于2021年5月，法定代表人及执行董事为邢嵩，刘德任监事，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。股权穿透图显示，该公司由小米科技有限责任公司全资控股，雷军为疑似实际控制人。目前，小米私募股权基金管理有限公司全资控股2家企业，?
天眼查App显示，近日，雷军退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务，包括广东小米科技有限责任公司、广州小米通讯技术有限公司、广州小米信息服务有限公司、珠海小米通讯技术有限公司。
【TechWeb】12月26日消息，在出席央视《对话挑战者》栏目时，小鹏汽车CEO何小鹏表示，雷军造车是我“怂恿的”。何小鹏表示：“我一直都建议小米造车，因为手机跟汽车相比，汽车更酷一点，所以我是一直在建议雷军去造车的。”此外，在小米造车是否会和小鹏汽车产生竞争关系的问题上，他表示，“我们上次讨论这个问题时，都认同其中有一个很重要的点，就是将来在全球市场上，如果有一个友商是你的好兄弟，那肯定会更好。因为这个市场
据最新报道显示，近日小米创始人兼CEO雷军，接连退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务引发关注。其中包括广东小米科技有限责任公司、广州小米通讯技术有限公司、广州小米信息服务有限公司和珠海小米通讯技术有限公司等。股权信息显示，广州小米信息服务有限公司由北京小米移动软件有限公司全资持股，其余三公司均由小米通讯技术有限公司全资持股。据此前报道，雷军不久前还推出了小米科技（武汉）有限公司法定代?
备案信息显示，小米私募成立于 2021 年 5 月 7 日，登记时间为 2021 年 12 月 13 日，注册资金 11 亿元，实缴资本2. 775 亿元，是一家私募股权、创业投资基金管理人。
小米12系列已经定于12月28日正式与大家见面。赶在发布之前，雷军直接在微博上放出了小米12系列的官图，一大一小双尺寸，大家感觉如何？雷军表示， 小米高端手机正式开始对标苹果，向苹果学习，年度旗舰手机小米12 有了一大一小双尺寸，满足不同米粉朋友们的需求。小米12，小尺寸高端旗舰，满血的体验和配置，手感超一流。欢迎小米6钉子户过来看看。小米12 Pro，全能高端旗舰，极致的配置和体验。 ”雷军说。据此前消息，小米12系列
在小米12 和MIUI13发布前夕，小米创始人雷军发布感言称，关于米粉的意见都看到了，即将到来的小米12和MIUI13将更快更稳。雷军表示，今年是小米和米粉一起走过的第11年，过去，小米崇尚的是，天下武功，唯快不破。而今天，小米追求的，不仅仅是快，更要稳。
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