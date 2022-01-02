首页 > 业界 > 关键词  > 小米最新资讯  > 正文

小米捐赠西安55万件防疫物资 首批已抵达

2022-01-02 10:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:1月1日，小米集团宣布，捐赠西安的超过55万件防疫物资已经从山东、浙江、广东陆续开抵西安。

QQ截图20220102100855.jpg

小米称，目前，首批物资已经抵达，其余部分预计今晚将全部到达。这些物资包括防护服、口罩、消毒湿巾等，小米有品的两家战略合作伙伴棉捷科技和愉悦家纺也随小米集团向西安捐赠了应急物资。

据悉，12月30日，小米公益基金宣布向西安捐款1000万元，用于采购抗疫物资、为一线抗疫人员提供有关保障等。与此同时小米集团内部动员，在全国范围内调拨资源，援助西安抗疫。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM