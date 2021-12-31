华为郭平新年致辞：2022年加大「鸿蒙+欧拉」投入，为世界提供第二种选择

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日消息:今天华为发布2022年新年致辞，同时披露了2021年整体营收情况，预计全年实现销售收入约6340亿人民币。

华为轮值董事长郭平表示，其中运营商业务表现稳定，企业业务健康增长，终端业务快速发展新产业。公司整体经营情况符合预期。他指出，2022年华为仍然面临着一系列挑战。在新的一年里，要多产粮食，做强根基，持续投入未来，通过为客户及伙伴创造价值，「活下来、有质量地活下来」。

比如，智能终端坚持高品质、做强长板，向场景化、生态化发展，为消费者提供极优体验;华为云携手合作伙伴和开发者，为客户提供稳定可靠、安全可信、持续创新的云服务;智能汽车解决方案业务聚焦ICT技术，做好增量部件供应商，帮助车企造好车、卖好车。

郭平在新年致辞中表示，在新的一年里，华为要聚焦核心、放开周边，坚定战略投入，保持长期竞争力;加大「鸿蒙+欧拉」投入，打造数字世界基础软件的根，为世界提供第二种选择。

以下为致辞全文：

前行不辍，未来可期

-- 2022 年新年致辞

轮值董事长 郭平

2021 年，我们经受住了严峻的考验，努力为客户、为社会创造价值，提升经营质量和运作效率，预计全年实现销售收入约 6340 亿人民币。其中，运营商业务表现稳定，企业业务健康增长，终端业务快速发展新产业。我们与客户和伙伴的合作持续深入，全球业务运转正常，各项变革措施和战略投入有序推进。公司整体经营情况符合预期。

在过去的一年里，全球员工克服挑战，全力保障设备供应和网络安全运行，履行了对客户的承诺。科威特夏天持续 50 度的高温，白天无法交付，华为人常常凌晨 4 点就上站工作；菲律宾疫情断航时，我们包机奔赴交付困难区域，坐小火轮、螃蟹船等各种交通工具穿越岛屿、安装设备；东京奥运会期间，工程师背着十几公斤装备徒步反复测试、保障通信；坚守在“蚊子龙卷风”国度马拉维的一线团队，帮助客户解决经营困难，获得高度认可；还有救援河南洪灾、深入煤矿港口、突破算法极限、保障业务连续等，华为员工努力奋斗，用自己的行动实践着公司的愿景与使命。

燧石受到的敲打越尖利，发出的光就越璀璨。在此，我谨代表公司董事会，向所有奋斗者和贡献者致以崇高的敬意，向所有信任和支持华为的客户、政府及商业伙伴、消费者等表示衷心的感谢，向默默支持华为的广大员工家属敬礼！

展望未来，数字经济已成为全球经济增长的主引擎，绿色低碳成为可持续发展的新动能，行业数字化与绿色的融合，将为信息处理和通讯行业带来巨大的发展机遇；与此同时，外部环境持续动荡，ICT行业面临技术政治化、全球化割据等挑战。我们要保持战略定力，理性应对外部的不可抗力。

我们不会因为外部环境变化，就改变自己的理想与追求。探索未来是科技公司最大的社会责任，我们要努力探索科学技术的无尽前沿，与世界开放合作，突破基础理论极限和工程瓶颈；我们也致力把ICT技术应用到千行百业，通过数字化、智能化升级和绿色节能减排，为各行各业创造增量价值，让每个人都从技术进步中受益。

在战略上，华为坚持聚焦ICT基础设施和智能终端领域，在保持大平台优势的同时，通过产业子公司和军团的试点运作，缩短管理链条，快速满足客户需求，创造商业价值和社会价值。在公司内，军团代表行业寻找合适的技术；面向客户，军团代表华为与伙伴一起寻找解决问题的方案。把简单带给客户，把复杂留给自己。

2022 年我们仍然面临着一系列挑战，我们将和全球伙伴们紧密合作、不懈努力，共克时艰。在新的一年里，我们要多产粮食，做强根基，持续投入未来，通过为客户及伙伴创造价值，“活下来、有质量地活下来”。

为客户创造价值，多产粮食。华为与全球运营商、政企客户、伙伴共同构建绿色、极简、智能的ICT基础设施，助力全行业数字化转型；聚焦关键行业，将ICT技术与行业场景深度融合，携手伙伴满足客户差异化需求，共创行业价值；智能终端坚持高品质、做强长板，向场景化、生态化发展，为消费者提供极优体验；数字能源产业，融合数字技术和电力电子技术，发展清源与能源数字化，共建绿色美好未来；华为云携手合作伙伴和开发者，为客户提供稳定可靠、安全可信、持续创新的云服务；智能汽车解决方案业务聚焦ICT技术，做好增量部件供应商，帮助车企造好车、卖好车。通过持续为客户创造价值，我们有信心多产粮食、度过困难时期，就像海涅的诗句一样：冬天夺走的，春天都会还回来。

坚持合作共赢，构建开放生态，与伙伴一起成长。围绕欧拉打造数字基础设施的软件生态，基于鸿蒙打造面向跨多终端环境下的生态系统，坚持开源、开放，让所有软件开发人员都来使用、贡献和受益，共同构建万物互联的智能世界；建设线上的开发者社区、线下的创新中心，打造满足客户需求的场景化解决方案，支持开发者持续为消费者提供创新体验；继续推动并维护全球统一技术标准；以长远眼光激励和支持渠道伙伴；积极支持与发展全球优质供应商，同舟共济，携手前行。只有我们的客户、伙伴获得了成功，才会有华为的成功。

创造社会价值，构筑安全可信，改善营商环境。我们支持行业数字化转型，促进中小企业发展，使数字技术造福更多人，让煤矿工人无安全之忧，让码头工人有更好的工作环境，让钢铁工人“穿着西服”就可以炼钢；通过未来种子、ICT学院、科技女性等行动，帮助当地培养数字化人才；通过智能化、低碳化技术，助力绿色可持续发展，保护自然环境。华为在产品生命周期中构筑安全可信与隐私保护能力，推动全球合作和统一安全标准。我们也持续与各国政府、媒体等开放沟通，增进信任和理解。

持续战略投入，构建未来能力。我们要聚焦核心、放开周边，坚定战略投入，保持长期竞争力；加大“鸿蒙+欧拉”投入，打造数字世界基础软件的根，为世界提供第二种选择；加大数字能源根技术投入，发展清洁能源与推动传统能源数字化双轮驱动……仅靠节衣缩食实现不了高质量生存，坚持战略投入，强大自身才有未来。

推进组织变革，做强客户根基。为客户服务是华为存在的唯一理由，我们不能决定客户的选择，但我们一定要把选择华为的客户服务好。组织变革的目标就是为了更好地为客户服务， 围绕作战指挥权前移，实现大平台下的精兵作战，充分激发一线活力， 2022 年全面推进“合同在代表处审结”，实现代表处自主经营，下一阶段将启动代表处综合业务变革的探索；扎扎实实抓好机关组织的基层经验、一线实战经验和海外成功经验，牵引干部和专家奔赴服务客户的第一线。我们要抓好客户满意度建设，决不能消费客户的支持和同情，而是要以创新的产品和优质的服务加倍回报。

开放吸纳全球优秀人才，充分激发内部人才潜力。开展顶尖竞赛，广纳天下英才，补齐和提升软件、算法、算力等关键领域人才；我们鼓励有志者投身科学、探索不确定性问题，也激励优秀人才上一线、解决具体技术和商业问题，在激励政策上以责任结果为导向，但不以成败论英雄；营造开放的思想氛围，促进多基因文化，既要用好行业老专家，也要培养优秀年轻人，管理者和专家要主动和新员工多喝咖啡，帮助他们开阔眼界；我们要优化专家委员会运作，让专家在一线作战中拥有决策权，在作战中产生价值。也要保持专业人员队伍的相对稳定，让积极肯干的老员工持续发光发热。我们通过为客户创造价值获取合理回报，给一流的人才以一流待遇，持续创新突破，为社会多做贡献。

我们要坚持以奋斗者为本，对于工作挑战大、尤其是海外艰苦地区的员工，要给予更多关爱，改善工作生活环境，合理做好工作与休假安排，保障员工的身心健康。

道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。选择华为，就选择了一种人生追求，我们走的是一条崎岖坎坷、但值得为之奋斗的道路。没有退路就是胜利之路，让我们和客户、伙伴们一起努力，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界，创造更美好的生活。

祝大家新年快乐！