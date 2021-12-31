天猫调整换货发出超时规定 2022 年1月6日生效

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息:日前，天猫发布了关于《天猫交易时效规定》换货发出超时规定调整的规则公示，规则将于 2022 年 1 月 6 日正式生效。
具体来说，买家自付款之时起即可申请退款，退款时效规定具体如下：
自买家以下列原因发起退款/售后申请之时起，商家在相应“超时时限”内未发货，或未处理买家退款申请的,淘宝处理如下：
订单状态
退款类型及条件
超时时限
淘宝认定及处理
卖家已发货
我要换货-“商家确认收到退货，待商家发货”
240小时
淘宝通知支付宝退款给买家
站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息:日前，天猫发布了关于《天猫交易时效规定》换货发出超时规定调整的规则公示，规则将于 2022 年 1 月 6 日正式生效。
具体来说，买家自付款之时起即可申请退款，退款时效规定具体如下：
自买家以下列原因发起退款/售后申请之时起，商家在相应“超时时限”内未发货，或未处理买家退款申请的,淘宝处理如下：
订单状态
退款类型及条件
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据天下网商报道，近日，天猫发布无线开店入口，卖家通过手机就可以开天猫店了。
2021年最后一个比较大的网购节日将是双十二，今年的双十二满减规则具体是如何的，消费多少才有满减的优惠呢，这里我们来看下今年双十二的满减具体规则。
日前，天猫平台发布通知称，为提升汽车商品在线交易的消费者体验，促进消费者在线交易汽车产品，平台拟针新增《天猫“新车无忧购”服务规范》。
日前，天猫宣布平台拟在88VIP会员权益基础上，新增 “88VIP上门包邮退”权益，本次规则于2021年12月21日开始生效。
今日，天猫发布通知称，拟新增盲盒/福袋禁售规则和《淘宝网盲盒/福袋商品管理规范》。
人人都有送礼焦虑。尤其年关岁末，圣诞元旦新春接连而至，高频的送礼需求场景，令人们更感茫然无措，本已十分普遍的送礼焦虑，愈加突出。知乎上，询问“送什么”、“怎么送”、“送了合适吗”、“怕礼物不喜欢或没有新意怎么办”等问题的用户，比比皆是；不少年轻人接受新媒体“我要WhatYouNeed”采访时，更是困惑地提出“送礼能不卷吗”、“礼物能不要那么‘重’吗”等一系列迷思。日前，“天猫超级爆款”联合“知乎”和“我要Wha
12 月 12 日，双十二电商大促即将进入最终的收官阶段，相信有不少持币观望的朋友也都在等待着这一天的到来。作为游戏手机市场中的领军品牌，黑鲨科技除了在双十二期间为广大手游玩家准备了极具诚意的惊喜购机福利外，还正式对外宣布黑鲨官方天猫旗舰店上线开业，全新的黑鲨官方天猫旗舰店也将享受到黑鲨科技为玩家们准备的双十二购机福利活动，感兴趣的朋友千万不要错过。在双十二期间，购买黑鲨 4 除了可以享受到至高 200 元的优?
2021年天猫双十二的尾款支付时间是什么时候呢，要在什么时候可以支付尾款，这里我们来看下今年双十二的天猫活动，尾款支付时间介绍。
利用信息差赚钱方式有很多，本质其实就是低买高卖。在闲鱼、以及朋友圈微商其实有不少人很多人信息差赚钱。不过最近某天猫店员工却因为利用职务之便，私自开拼多多店倒卖天猫店产品最终被判刑。
淘密令是一种活动传播方式，用户在手机淘宝APP搜索框内里输入特定词语（后称 密令词），可以弹出指定的活动页面，消费者在该推广页购买商品后，淘宝客可获得相应推广收益。
2022年春运将于1月17日开始，至2月25日结束，共计40天。根据火车票15天预售期安排，2022年春运首日火车票将于1月3日开售。根据放假安排，今年春节..
今年，TikTok真可谓无处不在。根据追踪互联网流量的云基础设施公司Cloudflare Inc.的数据，这个依靠算法推荐而闻名的短视频平台成为了2021年世界上..
锤子科技创始人罗永浩在社交平台@苹果CEO库克，发文吐槽称“导入音乐后自动退出CD的功能是哪个丧心病狂的产品经理取消的？知道这个愚蠢的改动有多..
1月1日，小米集团宣布，捐赠西安的超过55万件防疫物资已经从山东、浙江、广东陆续开抵西安。小米称，目前，首批物资已经抵达，其余部分预计今晚将..
1月1日消息，今日，锤子科技CEO罗永浩 通过微博在线喊话库克，对苹果产品团队提出质疑。罗永浩发文称，@timcook导入音乐后自动退出CD的功能是哪个..
各位村民好，我是村长。2021年，抖音成了大多数人all in的短视频平台。不管是自己下场做直播带货，还是做抖音店、同城团购等等，许多入局者多少..
MIUI 13发布后，已开始推送第一批内测版，本月中旬送上第一批公测版，第二批的时间则待定。现在，小米公布了MIUI 13的全球升级计划，涉及到19款海..
特斯拉汽车非常受欢迎的原因之一是车辆的不断软件更新，但最近的假日更新让许多人感到沮丧，因为它对用户界面做了重大改变，使其更难访问经常使用..
昨日晚间，支付宝年度账单“2021一点回忆”正式发布，用户可以在支付宝搜索“年账单”“2021年账单”或者“年度账单”进行查收。..
2021年的网民有些叛逆，这一年，“逃离算法”成为很多人关心甚至亲自实践的壮举。算法信息流似乎已经粗暴地塞满了我们的目光:电商的推荐信息流永..
每年的最后一天晚上，也就是我们说的跨年夜，内容营销都是白热化竞争的，无论是生态平台还是内容创作机构。生态平台早早就抢购优质内容的独家版..
按计划，2022春运将从1月17日（腊月十五）开始至2月25日（正月二十五）结束，共40天。火车票方面，1月3日可购买春运第一天（1月17日）的火车票；1..
1月1日消息，支付宝2021年度账单终于来了，快来看看你花了多少钱吧。大家上支付宝搜年账单”即可查看，该账单除了大家最关心的收入、支持外，还包..
两年前还被外界质疑的电动三傻”，2021年的交付量均已逼近10万辆。据财联社统计，新年伊始，造车新势力先后公布2021年交付情况。其中，小鹏汽车以..
在小米12的发布会上，小米还正式带来了一款全新8GB大内存的小米平板5 Pro，并且跟随一起发布了全新的MIUI 13 for Pad版本，拥有更强的功能。据相关..
今天，安兔兔公布了2021年12月份的Android手机性能榜，搭载骁龙888+的黑鲨游戏手机4S Pro依然霸占安卓旗舰榜首。稍显遗憾的是，骁龙8机型暂未上榜..
由于一些众所周知的原因，这一年来华为的5G手机都显得格外珍贵，非常难买，官方的备货也非常少，只是偶尔会放出来一些。根据最新消息，华为商城今..
相信最近一段时间大家对于元宇宙这个概念或多或少有些了解了，目前全球各大巨头都在布局元宇宙，掀起了一波元宇宙浪潮。甚至，还有人直接炒起了元..
2022新年第一天，《王者荣耀》就崩了。今天早些时候，有玩家反馈称，《王者荣耀》出现登录异常、游戏内好友显示异常以及匹配异常的问题。据了解，..
虽然iPhone 13系列上市还不到半年的时间，但是由于苹果产品的研发周期都很长，所以自从新机发布之后，就已经不断有下一代产品的相关信息传出。综合..