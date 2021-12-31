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天猫调整换货发出超时规定 2022 年1月6日生效

2021-12-31 11:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息:日前，天猫发布了关于《天猫交易时效规定》换货发出超时规定调整的规则公示，规则将于 2022 年 1 月 6 日正式生效。

具体来说，买家自付款之时起即可申请退款，退款时效规定具体如下：

自买家以下列原因发起退款/售后申请之时起，商家在相应“超时时限”内未发货，或未处理买家退款申请的,淘宝处理如下：

订单状态

退款类型及条件

超时时限

淘宝认定及处理

卖家已发货

我要换货-“商家确认收到退货，待商家发货”

240小时

淘宝通知支付宝退款给买家

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