抖音发布“2021抖音奇旅”年度报告

11月29日，一条#TVB演员可以多敬业#的微博，迅速登上热搜榜。在该条热搜下面，为了一场不足一分钟的回忆戏，减掉20磅的TVB演员黎耀祥;为了增肥40磅，不得不去看医生的胡杏儿，成为人们关注的焦点。前段时间，TVB刚刚完结一部高口碑的医学行业剧——《星空下的仁医》，豆瓣评分高达8.9。以行业剧为代表的港剧几乎陪伴了一代人的成长，成为不少80、90后的集体回忆。但在进入新世纪、特别是2010年之后，曾经辉煌的港剧很长一段时间没?