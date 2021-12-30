抖音发布“2021抖音奇旅”年度报告

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:今日，抖音发布了“ 2021 抖音奇旅”年度报告。用户可以在抖音搜索“年度报告”关键词进行查收。
用户可以在“ 2021 抖音奇旅”中了解到：第一次使用抖音的时间、自己更喜欢哪类类容、共看了多少个视频、在抖音搜索了多少次、点赞和评论次数、发布了几个视频、收获了多少粉丝等内容。
最后，抖音还会根据用户的 2021 年使用数据生成一个角色，并进行相关解读。
站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:今日，抖音发布了“ 2021 抖音奇旅”年度报告。用户可以在抖音搜索“年度报告”关键词进行查收。
用户可以在“ 2021 抖音奇旅”中了解到：第一次使用抖音的时间、自己更喜欢哪类类容、共看了多少个视频、在抖音搜索了多少次、点赞和评论次数、发布了几个视频、收获了多少粉丝等内容。
最后，抖音还会根据用户的 2021 年使用数据生成一个角色，并进行相关解读。
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近日，抖音开始测试短视频“赞赏”功能，旨在为抖音短视频创作者提供内容变现的途径。抖音赞赏功能针对已开通赞赏功能的内容创作者，将赞赏的金额分为6、16、 66 抖币三个档次。
抖音直播大盘不涨了，绝对量没有跌没有涨，但是由于短视频带货量猛增，短视频带货的百分比在上升;
12月15日，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》（2021），对2019版《细则》进行了全面修订，结合文娱领域综合治理的新要求，对原有21类100条标准进行了与时俱进的完善。
事实上，于谦的爱好称得上是“极其”广泛。既有老北京人对花鸟虫鱼的喜爱，在京郊坐拥一整个动物园，还是被大众所熟知的“中国摇滚协会副会长”，众多歌手演员也都是其谈天说地的好友。郭德纲在于谦所写的书《玩儿》中也作序称:“好像沾玩儿的事儿，谦哥没有不玩儿的”。
今天，抖音电商宣布正式启动抖音好物年货节招商，并公布了具体的玩法和各项激励政策。据介绍，抖音好物年货节将于元旦当天正式开始，并于 1 月 16 日结束。活动期间，抖音将推出好物直播间、家乡年货短视频争霸赛、全民任务赛、巅峰任务赛等多种玩法。
近日，蜜雪冰城股份有限公司与北京微播视界科技有限公司新增开庭公告，相关案由为网络侵权责任纠纷，一审原告为蜜雪冰城股份有限公司，一审被告为北京微播视界科技有限公司，案件将于2022年2月28日在北京互联网法院开庭。
抖音电商表示，近期平台发现一些创作者在直播或视频分享商品过程中，存在虚假宣传商品“运费险”误导消费者的行为，即创作者宣传商品含运费险服务但相应的商品详情页无运费险相关信息的宣传行为，宣传形式包括但不限于:口播、背景板、商品卖点、手举展示牌。
11月29日，一条#TVB演员可以多敬业#的微博，迅速登上热搜榜。在该条热搜下面，为了一场不足一分钟的回忆戏，减掉20磅的TVB演员黎耀祥;为了增肥40磅，不得不去看医生的胡杏儿，成为人们关注的焦点。前段时间，TVB刚刚完结一部高口碑的医学行业剧——《星空下的仁医》，豆瓣评分高达8.9。以行业剧为代表的港剧几乎陪伴了一代人的成长，成为不少80、90后的集体回忆。但在进入新世纪、特别是2010年之后，曾经辉煌的港剧很长一段时间没?
今日，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》（2021），对2019版《细则》进行了全面修订，结合文娱领域综合治理的新要求。
凤凰网科技讯 12月15日消息，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》（2021）。新版《细则》中规定，短视频节目等不得出现“展现‘饭圈’乱象和不良粉丝文化，鼓吹炒作流量至上、畸形审美、狂热追星、粉丝非理性发声和应援、明星绯闻丑闻的”。《细则》中还规定，未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段的”“引诱教唆公众参与虚拟货币‘挖矿’、交易、炒作的”等内容。附：?
今日，针对“调整员工福利 取消免费三餐”的报道，快手回应称，经过行业福利政策的调研，参考行业情况，公司对部分福利政策进行了精细化调整。其中..
12月30日消息，今日，快手通过内部信宣布调整员工福利。对此，快手表示，希望通过这次调整能够让员工更好的平衡工作与家庭，同时也是为了更灵活地..
当前，西安疫情防控形势复杂严峻，正处于与病毒较量的关键时期。尤其临近岁末，天寒地冻，西安人民的抗疫进展，牵动着全国人民的心。今日，网易宣..
据财政部发布的新能源补贴政策，新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期，限延长至2022年底，原则上2020～2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10..
近年来，“开源”成为了国内科技公司对外传播技术实力的热门词汇。从闭源到开源，从低调发展，到今年三月国家将“开源”写入十四五规划，这一年，..
近几年来，疫情对于各行各业的冲击无疑是巨大的，有些行业甚至遭受到了前所未有的寒冬，而有的行业则是在萧条黯淡过后迎来重新的洗牌，譬如彩电行..
又到岁末年初、辞旧迎新之际，回顾过去、前瞻未来是一项很有必要的工作。2021年加快供给侧结构性改革、推动消费升级成为我国继续稳步发展的重要工..
2021年12月29日，江西省深度聚焦创业投资的高规格会议——第三届滕王阁创投峰会在南昌开幕。峰会由江西省科技厅、江西省金融监管局、江西证监局、..
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今天，realme副总裁徐起宣布realme即将发布《龙珠》定制版GT2 Pro旗舰。徐起表示，这次的《龙珠》定制版是全球限量发售，定制设计非常非常非常赛高..
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元旦假期将至，近日，四川一公司元旦春节放假47天的话题，引发网友热议。网传的一份放假通知单显示，该公司放假时间将从2021年12月31日开始，放到..
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因为圣诞节日，Windows团队难得放假，已经有段时间没有更新Windows 11了。不过，Windows 11的进度并不会因此拖慢，反而在悄悄提速。据报道，微软内..
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前言：距离2022 年只剩 1 天，艾德证券期货在此先祝所有投资者新年快乐，走上财富旅程新的起点!在憧憬未来的同时，各位投资者不妨也跟着艾德证券期..