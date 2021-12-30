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抖音发布“2021抖音奇旅”年度报告

2021-12-30 14:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:今日，抖音发布了“ 2021 抖音奇旅”年度报告。用户可以在抖音搜索“年度报告”关键词进行查收。

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用户可以在“ 2021 抖音奇旅”中了解到：第一次使用抖音的时间、自己更喜欢哪类类容、共看了多少个视频、在抖音搜索了多少次、点赞和评论次数、发布了几个视频、收获了多少粉丝等内容。

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最后，抖音还会根据用户的 2021 年使用数据生成一个角色，并进行相关解读。

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