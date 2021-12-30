首页 > 业界 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果2021年停产5款产品 包含HomePod等产品

2021-12-30 14:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:苹果今年发布了几款新产品，从色彩缤纷的24英寸iMac到四款iPhone 13机型，但今年苹果也停产了其他一些产品，其中就包括智能音箱HomePod、iPhoneXR等。

HomePodmini.jpg

（图为HomePod Mini）

苹果今年停产的5款产品分别是HomePod、iMac Pro、深空灰外设（深空灰色版妙控键盘、妙控板和妙控鼠标2）、21.5 英寸 iMac、iPhone XR。

在2021年3月， 苹果宣布将停产全尺寸HomePod，以便将精力集中在HomePod mini 上。当时，苹果表示将继续为更大的HomePod提供软件更新、服务和支持。

在另一个重要的iPhone产品线方面，苹果在2021年9月推出iPhone 13系列后，苹果停产了iPhone XR。现在的阵容包括四款 iPhone 13机型，即iPhone 12 和 iPhone 12 mini、iPhone 11 和第二代 iPhone SE。

苹果今年更新后停产的其他产品包括 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Apple Watch Series 6、第五代 iPad mini、第八代 iPad 和第一代 Apple TV 4K。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM