苹果2021年停产5款产品 包含HomePod等产品

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:苹果今年发布了几款新产品，从色彩缤纷的24英寸iMac到四款iPhone 13机型，但今年苹果也停产了其他一些产品，其中就包括智能音箱HomePod、iPhoneXR等。

（图为HomePod Mini）

苹果今年停产的5款产品分别是HomePod、iMac Pro、深空灰外设（深空灰色版妙控键盘、妙控板和妙控鼠标2）、21.5 英寸 iMac、iPhone XR。

在2021年3月， 苹果宣布将停产全尺寸HomePod，以便将精力集中在HomePod mini 上。当时，苹果表示将继续为更大的HomePod提供软件更新、服务和支持。

在另一个重要的iPhone产品线方面，苹果在2021年9月推出iPhone 13系列后，苹果停产了iPhone XR。现在的阵容包括四款 iPhone 13机型，即iPhone 12 和 iPhone 12 mini、iPhone 11 和第二代 iPhone SE。

苹果今年更新后停产的其他产品包括 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Apple Watch Series 6、第五代 iPad mini、第八代 iPad 和第一代 Apple TV 4K。