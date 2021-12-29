字节跳动于上海投资成立医学检验所

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:企查查APP显示， 12 月 29 日，上海微荷医学检验所有限公司成立，法定代表人为吴海锋，注册资本 100 万元人民币，经营范围包含：检验检测服务；医疗服务；医学研究和试验发展等。
股权穿透显示，该公司由小荷健康科技（北京）有限公司100%控股，后者为字节跳动有限公司全资子公司。
站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:企查查APP显示， 12 月 29 日，上海微荷医学检验所有限公司成立，法定代表人为吴海锋，注册资本 100 万元人民币，经营范围包含：检验检测服务；医疗服务；医学研究和试验发展等。
股权穿透显示，该公司由小荷健康科技（北京）有限公司100%控股，后者为字节跳动有限公司全资子公司。
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字节跳动要做音乐这件事，毫无疑问已经成为了整个互联网行业的共识。不过日前根据相关媒体的爆料信息显示，字节跳动在国内市场用以抗衡QQ音乐和网易云音乐的“武器”并非此前盛传的“飞乐”，而是一款名为“汽水音乐”的新品。这也意味着在后版权时代，国内音乐流媒体行业的风云即将再起。
今日，胡润研究院正式发布了《 2021 全球独角兽榜》。榜单显示，今年全球有1，058家独角兽企业，比去年增加八成。美国以487家排名第一，比去年增加254家；中国以301家排名第二，比去年增加74家。
今日，火山引擎在升级为字节跳动企业级技术服务业务板块之后，首次亮相就正式发布全系云产品，包括云基础、视频及内容分发、数据中台、开发中台、人工智能等五大类、共计78项服务。
年下半年以来，字节跳动在商业化、教育、游戏等多条业务线开启裁员，选择继续“精简”职能部门。
据天眼查App显示，近期，北京字节跳动网络技术有限公司申请的多枚狗头”图形商标及狗头大作战”商标状态变更为驳回复审中”，国际分类涉及社会服务等。巧合的是，就在一天之前，有报道显示腾讯申请的狗头”商标正式完成注册，商标国际分类涉身器材、家具等。据悉，早在今年2月，腾讯就提交了多件狗头”图形商标，指定使用在广告销售”金属材料”布料床单”家具”等类别上。不过此前曾有部分狗头商标被驳回。作为死对头”的两大互联
进入年底，多家公司传出裁员的消息，目前字节跳动撤销人才发展中心再度引发不少网友关注。据澎湃新闻报道，根据字节跳动内部邮件显示，字节跳动已于近日整体撤销人才发展中心团队，现有团队成员优先内部转岗，若无合适岗位，给予补偿或离职。
12月21日，传闻抖音要做的独立电商APP，终于落地。近日，“抖音盒子”已正式上线。这是抖音推出的一款面向年轻人的潮流电商平台，也是其第一次电商独立的尝试。
不久前，字节跳动方面公布了最新的业务架构、实行业务线BU化，并成立抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok六个板块。当时外界就曾有观点认为，抖音在字节跳动体系内的地位已经明显提升。并且作为字节跳动旗下的短视频平台，抖音如今已不单单是一个内容平台，其已凭借着在直播带货赛道的出色表现，俨然成为了电商行业中的头部企业。
根据 2021 年 12 月 7 日字节跳动的内部邮件：“最近几周，经过HR管理团队和公司管理团队多方面慎重考虑，做出以下决定：整体撤销人才发展中心团队。现有团队成员优先内部转岗，若无合适岗位，给予补偿、离职。” 富途ESOP注意到，近期字节跳动裁撤了一个部门 ——「人才发展中心」。 根据字节跳动的招聘网页显示，该部门的职能包括但不限于为员工提供具有针对性和差异化的培训项目，对接业务单元系统诊断组织痛点等等。 与现在裁?
近日，北京字节跳动网络技术有限公司获得“语音评论转换方法、系统、介质和电子设备”专利授权。
今日，市场监管总局宣布，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实..
今日，在继腾讯、网易、小米、拼多多等公司之后，OPPO宣布捐赠 1000 万元驰援西安，用于抗疫所需的医疗、民生物资采购。此前，小米公益基金会向西..
12 月 21 日，杭州市余杭区人民法院判决了一起非法抓取、出售抖音直播数据案。判决书显示，六界公司开发、运营了“小葫芦”网站。在未经许可的情况..
为迎接 2022 年，哔哩哔哩（以下简称“B站”）将于今晚20: 30 分举办 2021 最美的夜跨年晚会。B站跨晚成为国家广播电视总局网络视听精品工程项目，..
今天，快手电商发布关于明确闪电购商品发货时效的补充通知，根据《快手小店发货管理规则》商户未设置发货时间的，默认发货时间为 48 小时，闪电购..
12月31日，据特斯拉官方消息，新疆特斯拉体验中新正式开业，该店坐落在乌鲁木齐米东区振兴东路1725号，位于新疆最大的汽车城内。乌鲁木齐特斯拉体..
近日，一名京东联盟上的电商达人在社交媒体上晒出自己收到补税通知的账单。账单显示，2020年需补税218527.7元，2021年需补税127089.38元，需要在1..
日，快手发布最新对违规用户及内容的处罚情况，清理违规短视频近 15 万条，封禁用户超 24 万个。遭处罚的账号违规行为主要包括内容涉嫌色情低俗、..
韩国青少年游戏防沉迷制度将于12月31日午夜正式结束，同时将于明日起正式开始全面推行《游戏时间选择制》，这也意味着在韩国已经实施了10年之久的..
炉石传说在最近开启了最新的乱斗模式疯狂的冬幕节，这个乱斗模式之前也是出现过的，很多玩家还不清楚用什么卡组胜率高，下面就来为大家分享一下。..
“剜掉网络传销毒瘤”——人民日报对“TST庭秘密”（文内简称“TST”）涉嫌传销一事的评论，言辞很激烈。2021 年 12 月 28 日，中国网报道称，石家..
2021年最后一天，小米集团合伙人、高级副总裁张峰宣布，小米空调2021年销量突破200万套。数据统计时间为2021年1月1日至12月31日。小米集团合伙人，..
NVIDIA 400亿美元收购ARM的交易基本上黄了，AMD 350亿美元收购赛灵思(Xilinx)则马上就要大功告成。12月31日，AMD通告了这笔交易的最新进展。AMD表..
12月31日消息，博主@数码闲聊站爆料，搭载联发科天玑9000的Redmi新机代号为matisse”，游戏性能调度比较激进，出厂预装MIUI 13操作系统（基于Andr..
自COVID-19大流行开始以来，图表和图形帮助传达了有关感染率、死亡和疫苗接种的信息。在某些情况下，这种可视化可以鼓励减少病毒传播的行为，如佩..
据国外媒体报道，苹果9月15日推出的iPhone 13系列智能手机，上市销售已有3个月的时间，随着大量需求的满足，供需紧张的状况也明显好转，投行分析师..
据国外媒体报道，近日，苹果声学副总裁Gary Geaves和苹果产品营销团队的Eric Treski接受What Hi-Fi访谈，深入探讨了 AirPods背后的技术，还有一些..
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近日，杭州微念品牌管理有限公司新增股权冻结信息，冻结股权数额2100万元人民币，冻结标的企业为广西兴柳食品有限公司。此前，杭州微念公司所持的..
近期，三只松鼠股份有限公司申请注册的多个“松鼠”商标流程状态变更为驳回复审，涉及珠宝钟表、金融物管、服装鞋帽等分类。..