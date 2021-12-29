字节跳动于上海投资成立医学检验所

据天眼查App显示，近期，北京字节跳动网络技术有限公司申请的多枚狗头”图形商标及狗头大作战”商标状态变更为驳回复审中”，国际分类涉及社会服务等。巧合的是，就在一天之前，有报道显示腾讯申请的狗头”商标正式完成注册，商标国际分类涉身器材、家具等。据悉，早在今年2月，腾讯就提交了多件狗头”图形商标，指定使用在广告销售”金属材料”布料床单”家具”等类别上。不过此前曾有部分狗头商标被驳回。作为死对头”的两大互联