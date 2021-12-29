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字节跳动于上海投资成立医学检验所

2021-12-29 16:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:企查查APP显示， 12 月 29 日，上海微荷医学检验所有限公司成立，法定代表人为吴海锋，注册资本 100 万元人民币，经营范围包含：检验检测服务；医疗服务；医学研究和试验发展等。

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股权穿透显示，该公司由小荷健康科技（北京）有限公司100%控股，后者为字节跳动有限公司全资子公司。

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