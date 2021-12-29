华为成功注册鸿蒙元服务商标

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:企查查App显示，近日，华为技术有限公司“鸿蒙元服务”商标状态变更为已注册，国际分类为42类 设计研究，该商标申请于今年6月。
值得一提的是，华为近日第 3 次申请了科学仪器类“元服务”商标。此前华为于 2020 年 9 月、 2021 年 7 月申请注册的科学仪器类“元服务”商标先后被驳回。
站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:企查查App显示，近日，华为技术有限公司“鸿蒙元服务”商标状态变更为已注册，国际分类为42类 设计研究，该商标申请于今年6月。
值得一提的是，华为近日第 3 次申请了科学仪器类“元服务”商标。此前华为于 2020 年 9 月、 2021 年 7 月申请注册的科学仪器类“元服务”商标先后被驳回。
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耐克此次收购RTFKT，或许就是打开了通向品牌新生态的大门，未来的耐克会变成虚拟世界的一个“图腾”，而这一切就从进军元宇宙“炒鞋”开始。
凤凰网科技讯 12月21日消息，天眼查App显示，近日，网易有道信息技术（北京）有限公司申请注册“有道元宇宙”商标，国际分类涉及教育娱乐等，目前商标状态均为申请中。网易似乎一直都对元宇宙很感兴趣，11月25日，网易云音乐就申请了音乐元宇宙商标。此前，网易公司创始人丁磊就曾在财报会议上表示，网易已为“元宇宙”做好准备，“枪响一下，我们可能跑的比谁都快。”12月5日，网易云音乐上市，在IPO仪式上，他在现场进行了敲钟，
今日，全球音乐社区第一股网易云音乐以“云敲锣”方式在香港联交所主板挂牌上市，开盘价205港元与发行价持平，总市值425.90亿港元，股票代码9899。
今日，腾讯音乐娱乐集团（TME）宣布入局元宇宙，将推出国内首个虚拟音乐嘉年华TMELAND。目前，TMELAND预约页面已在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌平台正式上线。
相信最近一段时间大家对于元宇宙这个概念或多或少有些了解了，目前全球各大巨头都在布局元宇宙，掀起了一波元宇宙浪潮。甚至，还有企业直接炒起了元宇宙房地产”项目，开始在虚拟世界售卖土地和房产。根据最新报道，歌手林俊杰近日就宣布称，自己买了Decentraland平台上的三块虚拟土地，正式涉足元宇宙世界。据介绍，他购买这三块地皮”据估算花了大约12.3万美元，约合人民币78.4万元。值得注意的是，他并不是第一个在虚拟世界购买
今年除了短视频和直播最火以外，另一个即将爆火的行业就是元宇宙。尤其是随着facebook更名为Meta为元宇宙注入了强心剂，无数人似乎找到了新的发财之路。
周鸿祎认为，产业元宇宙将有巨大的商业机会，也是未来的蓝海市场。但同时，产业元宇宙也将面临巨大安全隐患，买杀毒软件、安装防火墙的做法已经无法应对，应该用数字化安全能力体系护航产业元宇宙的发展。
最近，“元宇宙令牌”的概念备受关注，自2021年11月30日元宇宙赋能产业（杭州）论坛暨首个元宇宙令牌发布会正式发布了元宇宙令牌之后，“元宇宙令牌”更是成为了新零售领域的一个热词。那么，“元宇宙令牌”究竟是什么呢?作为元宇宙令牌发布会活动的媒体宣发，同时也是元宇宙“元时代家族”初创团队的网络营销顾问，王九山全网霸屏团队为大家揭秘关于“元宇宙令牌”的相关信息。元宇宙令牌由元宇宙联盟、旗点商学院、国际社群联盟?
元宇宙逐渐的成为了科技领域深度布局的风口，除了Facebook押注全部身家布局元宇宙，并更名为Meta外，腾讯、网易等知名互联网企业也在抢注元宇宙商标，进一步引发了元宇宙热潮。元宇宙是现实世界的虚拟复刻，其与现实世界平行存在，并逐渐的从数字孪生过渡到数字原生，各类商业形态能够完美在元宇宙中呈现、符合，形成虚实相生的状态。它深度融合了虚拟现实、5G、web3.0、AI、云算力、大数据、区块链等技术或者说概念。区块链，是元
今日，百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤” ，届时百度 Create2021（百度 AI 开发者大会）将在希壤 APP 举办。这是国内首次在元宇宙中举办的大会，可同时容纳10万人同屏互动。据介绍，“希壤”APP 是首个“国产元宇宙”产品，该产品打造了一个跨越虚拟与现实、永久续存的多人互动空间。百度表示，“希壤”的造型是一个莫比乌斯环星球。城市设计融入了大量中国元素，中国山水、中国文?
2021 已近尾声，对《哈利波特：魔法觉醒》的玩家们来说，魔法世界今年的旅程，即将告一段落。从正式公测的九月份开始算，迄今四个多月的学习和探索..
12月28日-30日，由北京大学、国家电网全球能源互联网研究院与华矩科技三家产学研代表联合发起，由数据质量管理智库主办，机械工业出版社、国家工业..
“能力越大，责任也就越大。”这句话同样适用于汇聚着亿万双眼睛的互联网主体平台。随着互联网信息载体和内容主体的不断丰富，网络不可避免地出现..
转眼已经立秋了，正是海鲜肥美的季节，亲友聚餐怎么能少了美味的海鲜火锅呢？今天给大家推荐一款虾头油海鲜火锅，自己在家就能做，选用青口贝、螃..
智能电视，是具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样化和..
电子词典、点读机、学习机、智能台灯……在聚焦家庭教育场景应用，拓展素质教育广阔蓝海的新赛道上，智能教育硬件带来的想象力和发展边界已经日渐..
2021年12月31日晚18点，《财经》杂志在红洞数藏发行由中国数字藏品先行者咖菲科技创意设计的首套新闻数字藏品，该系列藏品精选了2021年《财经》杂..
今天晚上 8 点，小米12Pro手机将在天猫开售，同时天猫也将首发限量数字藏品“小米 12 芯纪元”，限量 500 份。据了解，小米 12 芯纪元是以骁龙芯片..
由于这个时代的发展，使得我们的生活节奏变得特别快，我们没有时间去休息，去放松，导致身体上面出现很多的疼痛，由于很多的疼痛都是由于伤到了身..
元旦开始，宁波市将迎来《宁波市全民健身条例》颁布实施后的第一个“全民健身周”。为引导广大群众积极参与体育活动、提高民众健康健身意识，宁波..
1你知道，就算你把家里的墙面刷成了灰色，家具换成了木质，点缀了绿植，地毯，小圆镜，还把客厅里的结婚照换成了两只北欧风格的火烈鸟，有一样东西..
“第一股”之争终于落下帷幕，然而奈雪的茶自上市之后频频爆出食安问题，多次被骂上热搜。曾经并肩的“顶流”喜茶和茶颜悦色转身当上了投资人，前..
婚姻是荣耀的，也是神圣的。北京时间 12 月 14 日，中国体坛传来喜讯，游泳世界冠军张琳宣布向沙排世界冠军薛晨求婚成功。而游泳世界冠军张琳，恰..
2021 年，我们不仅面对着疫情的反复、面对经济的缓慢复苏，也面对着日常生活中的各种困难和逆境。但回首这一年，还是有许多温暖瞬间让我们获得继续..
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从政策驱动转变为消费驱动，从横向支持转为产业链纵向扶持，中国新能源汽车经历了十余年的高速成长，保有量从最初的几万辆增长到数百万辆，其中威..
来酷数码有着各类数码产品，正越来越受到城乡居民欢迎。特别是“云生活”让人们对数码产品有了更多需求，加上5G技术、智能化新产品、新型分期消费..
“每一台设备都能‘聪明’起来，并通过数据的驱动，不断地优化，除了优化用户的体验，还有产品自身。”来酷数码体系中，智能家居产品正从单一的零..
原标题：城市智能体合作圈4.0发布 华为携手蜜度共享城市治理新实践12月29日，" 华为城市智能体峰会2021" 在第23届中国国际高新技术成果交易会期间..