华为成功注册鸿蒙元服务商标

相信最近一段时间大家对于元宇宙这个概念或多或少有些了解了，目前全球各大巨头都在布局元宇宙，掀起了一波元宇宙浪潮。甚至，还有企业直接炒起了元宇宙房地产”项目，开始在虚拟世界售卖土地和房产。根据最新报道，歌手林俊杰近日就宣布称，自己买了Decentraland平台上的三块虚拟土地，正式涉足元宇宙世界。据介绍，他购买这三块地皮”据估算花了大约12.3万美元，约合人民币78.4万元。值得注意的是，他并不是第一个在虚拟世界购买