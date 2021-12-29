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华为成功注册鸿蒙元服务商标

2021-12-29 15:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:企查查App显示，近日，华为技术有限公司“鸿蒙元服务”商标状态变更为已注册，国际分类为42类 设计研究，该商标申请于今年6月。

值得一提的是，华为近日第 3 次申请了科学仪器类“元服务”商标。此前华为于 2020 年 9 月、 2021 年 7 月申请注册的科学仪器类“元服务”商标先后被驳回。

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