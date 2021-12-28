苹果或最快明年推元宇宙装置 售价或达3000美元

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:苹果公司也要进军元宇宙了。据外媒报道，苹果将于明年推出首款MR头戴设备，售价或高达 3000 美元，为苹果历来最贵的穿戴装置。
据此前爆料显示，苹果MR头戴设备将采用关键人机接口设计，支持手势控制、物件侦测、眼球追踪、虹膜辨识、语音控制、皮肤侦测、表情侦测与空间侦测。
机构预估，苹果MR头戴装置将是 2022 年最值得关注的苹果新品，应该会在 2022 年底上市。
站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:苹果公司也要进军元宇宙了。据外媒报道，苹果将于明年推出首款MR头戴设备，售价或高达 3000 美元，为苹果历来最贵的穿戴装置。
据此前爆料显示，苹果MR头戴设备将采用关键人机接口设计，支持手势控制、物件侦测、眼球追踪、虹膜辨识、语音控制、皮肤侦测、表情侦测与空间侦测。
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耐克此次收购RTFKT，或许就是打开了通向品牌新生态的大门，未来的耐克会变成虚拟世界的一个“图腾”，而这一切就从进军元宇宙“炒鞋”开始。
凤凰网科技讯 12月21日消息，天眼查App显示，近日，网易有道信息技术（北京）有限公司申请注册“有道元宇宙”商标，国际分类涉及教育娱乐等，目前商标状态均为申请中。网易似乎一直都对元宇宙很感兴趣，11月25日，网易云音乐就申请了音乐元宇宙商标。此前，网易公司创始人丁磊就曾在财报会议上表示，网易已为“元宇宙”做好准备，“枪响一下，我们可能跑的比谁都快。”12月5日，网易云音乐上市，在IPO仪式上，他在现场进行了敲钟，
今日，全球音乐社区第一股网易云音乐以“云敲锣”方式在香港联交所主板挂牌上市，开盘价205港元与发行价持平，总市值425.90亿港元，股票代码9899。
今日，腾讯音乐娱乐集团（TME）宣布入局元宇宙，将推出国内首个虚拟音乐嘉年华TMELAND。目前，TMELAND预约页面已在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌平台正式上线。
相信最近一段时间大家对于元宇宙这个概念或多或少有些了解了，目前全球各大巨头都在布局元宇宙，掀起了一波元宇宙浪潮。甚至，还有企业直接炒起了元宇宙房地产”项目，开始在虚拟世界售卖土地和房产。根据最新报道，歌手林俊杰近日就宣布称，自己买了Decentraland平台上的三块虚拟土地，正式涉足元宇宙世界。据介绍，他购买这三块地皮”据估算花了大约12.3万美元，约合人民币78.4万元。值得注意的是，他并不是第一个在虚拟世界购买
今年除了短视频和直播最火以外，另一个即将爆火的行业就是元宇宙。尤其是随着facebook更名为Meta为元宇宙注入了强心剂，无数人似乎找到了新的发财之路。
周鸿祎认为，产业元宇宙将有巨大的商业机会，也是未来的蓝海市场。但同时，产业元宇宙也将面临巨大安全隐患，买杀毒软件、安装防火墙的做法已经无法应对，应该用数字化安全能力体系护航产业元宇宙的发展。
最近，“元宇宙令牌”的概念备受关注，自2021年11月30日元宇宙赋能产业（杭州）论坛暨首个元宇宙令牌发布会正式发布了元宇宙令牌之后，“元宇宙令牌”更是成为了新零售领域的一个热词。那么，“元宇宙令牌”究竟是什么呢?作为元宇宙令牌发布会活动的媒体宣发，同时也是元宇宙“元时代家族”初创团队的网络营销顾问，王九山全网霸屏团队为大家揭秘关于“元宇宙令牌”的相关信息。元宇宙令牌由元宇宙联盟、旗点商学院、国际社群联盟?
元宇宙逐渐的成为了科技领域深度布局的风口，除了Facebook押注全部身家布局元宇宙，并更名为Meta外，腾讯、网易等知名互联网企业也在抢注元宇宙商标，进一步引发了元宇宙热潮。元宇宙是现实世界的虚拟复刻，其与现实世界平行存在，并逐渐的从数字孪生过渡到数字原生，各类商业形态能够完美在元宇宙中呈现、符合，形成虚实相生的状态。它深度融合了虚拟现实、5G、web3.0、AI、云算力、大数据、区块链等技术或者说概念。区块链，是元
今日，百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤” ，届时百度 Create2021（百度 AI 开发者大会）将在希壤 APP 举办。这是国内首次在元宇宙中举办的大会，可同时容纳10万人同屏互动。据介绍，“希壤”APP 是首个“国产元宇宙”产品，该产品打造了一个跨越虚拟与现实、永久续存的多人互动空间。百度表示，“希壤”的造型是一个莫比乌斯环星球。城市设计融入了大量中国元素，中国山水、中国文?
今日，针对“调整员工福利 取消免费三餐”的报道，快手回应称，经过行业福利政策的调研，参考行业情况，公司对部分福利政策进行了精细化调整。其中..
12月30日消息，今日，快手通过内部信宣布调整员工福利。对此，快手表示，希望通过这次调整能够让员工更好的平衡工作与家庭，同时也是为了更灵活地..
当前，西安疫情防控形势复杂严峻，正处于与病毒较量的关键时期。尤其临近岁末，天寒地冻，西安人民的抗疫进展，牵动着全国人民的心。今日，网易宣..
据财政部发布的新能源补贴政策，新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期，限延长至2022年底，原则上2020～2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10..
近年来，“开源”成为了国内科技公司对外传播技术实力的热门词汇。从闭源到开源，从低调发展，到今年三月国家将“开源”写入十四五规划，这一年，..
近几年来，疫情对于各行各业的冲击无疑是巨大的，有些行业甚至遭受到了前所未有的寒冬，而有的行业则是在萧条黯淡过后迎来重新的洗牌，譬如彩电行..
又到岁末年初、辞旧迎新之际，回顾过去、前瞻未来是一项很有必要的工作。2021年加快供给侧结构性改革、推动消费升级成为我国继续稳步发展的重要工..
2021年12月29日，江西省深度聚焦创业投资的高规格会议——第三届滕王阁创投峰会在南昌开幕。峰会由江西省科技厅、江西省金融监管局、江西证监局、..
近日，360发布《数字安全一周观察》最新报告，本周重点披露的国际数字安全事件包括安全团队发现伊朗APT组织长期攻击亚洲电信、航空等行业;沃尔沃服..
明天是12月31日，2021年的最后一天，明晚下班大家也将迎来2022年的元旦假期，此次元旦假期时间为2022年1月1日至1月3日，共3天。由于假期覆盖周末两..
今天，联想集团中国区手机业务部总经理陈劲分享了一位用户使用摩托罗拉edge X30的心得体会。这位用户表示，自己手里有一部苹果iPhone 13 Pro，但是..
随着短视频领域兴起，刷抖音早已成为大家日常娱乐、放松的方式之一，不管是在地铁、公交，还是餐馆，随处可见刷着短视频的人。值得一提的是，以后..
今天，realme副总裁徐起宣布realme即将发布《龙珠》定制版GT2 Pro旗舰。徐起表示，这次的《龙珠》定制版是全球限量发售，定制设计非常非常非常赛高..
一直以来，大家都被安卓/iOS两大系统牵制，尤其是在游戏方面，两个平台的账号完全不能互通，也成了很多人换机改变阵营的最大限制。不过，网易已经..
元旦假期将至，近日，四川一公司元旦春节放假47天的话题，引发网友热议。网传的一份放假通知单显示，该公司放假时间将从2021年12月31日开始，放到..
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前言：距离2022 年只剩 1 天，艾德证券期货在此先祝所有投资者新年快乐，走上财富旅程新的起点!在憧憬未来的同时，各位投资者不妨也跟着艾德证券期..