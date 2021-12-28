苹果或最快明年推元宇宙装置 售价或达3000美元

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:苹果公司也要进军元宇宙了。据外媒报道，苹果将于明年推出首款MR头戴设备，售价或高达 3000 美元，为苹果历来最贵的穿戴装置。

据此前爆料显示，苹果MR头戴设备将采用关键人机接口设计，支持手势控制、物件侦测、眼球追踪、虹膜辨识、语音控制、皮肤侦测、表情侦测与空间侦测。

机构预估，苹果MR头戴装置将是 2022 年最值得关注的苹果新品，应该会在 2022 年底上市。