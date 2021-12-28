2021年12月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于仰卧起坐的，问题是“以下关于抱头式仰卧起坐，说法正确的是哪个?”这个问题其实还是很好选择的，下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园今日答案。
以下关于抱头式仰卧起坐说法正确的是哪个 12月28日蚂蚁庄园今日答案
今天问题：以下关于抱头式仰卧起坐说法正确的是哪个？
A、容易引发运动损伤
B、能锻炼腹肌很安全
正确答案:容易引发运动损伤
仰卧起坐（英文:Sit-up），是常见的健身运动，主要锻炼腰部及腹部的肌肉。准备动作是躺在地板上，弯曲膝盖以放松背肌和脊柱，两腿并拢并伸直，然后身体抬起，但臀部不能离地，脚部也不能移动或者抬起，直到身体与底面成90°为止，然后重复。现在的仰卧起坐通常要求双手抱头，以起身后额部接触膝盖为准。也存在双臂伸直摆动起身。
“抱头式“仰卧起坐会让颈椎和颈部软组织承受很大的外力，若受力不均，会造成肌肉和韧带拉伤，严重时会造成急性椎间盘突出。正确的姿势是:双手交叉放在胸前，双腿屈膝呈90°，分开与臀同宽，脚不要钩住任何东西。
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