2021年12月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于健身的，问题是“下列哪个冬季时间段，不宜进行锻炼?”这个问题其实还是比较简单的，太阳还没出来的早晨是不好进行锻炼的，下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园最新答案。

下列哪个冬季时间段不宜进行锻炼 12月28日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：下列哪个冬季时间段不宜进行锻炼？

A、清晨太阳出来前

B、晚上7点到9点

正确答案:清晨太阳出来前

清晨的5点到7点大肠功能较强大，是排泄的较好时机。7点到9点胃肠功能较强，适合消化吸收食物。很多人有早晨起来空腹运动的习惯，如果运动的时候会出汗，那么这一类型的运动是不适合放在早晨，特别是空腹时进行的。长时间在这一时间段内进行需要一定体力支出的运动，反而是不利于消化系统的健康的。