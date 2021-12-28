2021年12月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于健身的，问题是“下列哪个冬季时间段，不宜进行锻炼?”这个问题其实还是比较简单的，太阳还没出来的早晨是不好进行锻炼的，下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园最新答案。
下列哪个冬季时间段不宜进行锻炼 12月28日蚂蚁庄园最新答案
今天问题：下列哪个冬季时间段不宜进行锻炼？
A、清晨太阳出来前
B、晚上7点到9点
正确答案:清晨太阳出来前
清晨的5点到7点大肠功能较强大，是排泄的较好时机。7点到9点胃肠功能较强，适合消化吸收食物。很多人有早晨起来空腹运动的习惯，如果运动的时候会出汗，那么这一类型的运动是不适合放在早晨，特别是空腹时进行的。长时间在这一时间段内进行需要一定体力支出的运动，反而是不利于消化系统的健康的。
|淘宝天猫双12热门会场
|淘宝天猫双12优惠力度
|天猫双12超级红包主会场
|领大额红包，最高享24期分期免息
|预售玩法会场
|每付一笔订单，开一次红包
|天猫超市
|领券满减更优惠
|进口超市
|进口超市-爆款不只5折
|流行女装
|限时付定享立减
|大牌美妆会场
|大牌美妆，付定抢买1享10！
|大牌男装
|大牌男装付定立减
|大牌手机
|大牌手机限时直降，24期分期免息
|全球尖货
|全球尖货付定立减百元
|母婴亲子
|大额券限时抢，付定最高减900
|苏宁爆款
|苏宁手机家电爆款，抢限时5折
|品质家电
|抢24期免息
|潮流小家电
|抢24期免息
|国际直营时尚馆
|折上立减更优惠！
|大牌男装
|大牌男装付定立减
|直营个护
|大牌个护会场享潮流爆款