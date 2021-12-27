中通、韵达、极兔速递等多家公司宣布2022年春节不打烊

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:再过一个月，春节即将到来，很多网友关心到时候能否发送和接收快递。为此，多家快递公司纷纷宣布，2022年春节不打烊。

中通快递官网消息显示，将继续提供全年无休”的快递服务，满足节日期间的寄递需求，保障防疫、民生物资的畅通运输。此外，公告还提到指导价格有所上涨。

具体看来，快件重量1kg以内（即计费重量1kg），涨幅不超过1.5元/单;快件重量1kg以上(即计费重量>1kg)，首重报价涨幅不超过1.5元/单，续重报价涨幅不超过0.3元/kg。

另外，中通方面还表示，会为春节留守的一线员工提供完善的激励政策和福利保障，以保证快递小哥就地快乐过年和服务质量稳定。

值得注意的是，除了中通外，韵达也宣布，2022年春节将无休，期间收转运派不停歇，将通过空陆铁联合运输等方式保障年货运输。

中通、韵达发布的公告显示，提供春节无休服务”的具体时间为2022年1月30日（腊月二十八）~2022年2月4日(正月初四)，其他日期提供常态快递服务。在服务范围上，全国除疫情影响及偏远区域外，均正常提供揽派服务。公告还特别提醒，节日期间快递时效将受到一定影响。

此外，极兔速递也宣布2022年春节期间将继续贯彻“全年无休”的服务理念，确保春节期间“不打烊”。

2022年春节期间，极兔速递将投入人力、运力和场地，满足客户节日期间的快件寄递需求，保障防疫及民生物资的运输畅通。同时，极兔速递也将为春节期间留守的员工提供相应的福利保障，以保证一线快递员快乐过年。

极兔速递表示，受疫情、交通、天气等因素的影响，快件价格、时效及服务范围将会有所调整。

此前，德邦快递已在官微上发布公告称，2022年春节将无休，期间收转运派不停歇，将通过空陆铁联合运输等方式保障年货运输。