魅族因“三零系统”出现广告被行政处罚

今年9月份，魅族科技正式推出了堪称品牌史上最强的旗舰系列魅族18s系列，不仅继承了魅族18系列饱受好评的外观和外围设计，还升级了高通骁龙888 Plus处理器。在顶级硬件的加持下，Flyme系统也在性能、拍照、续航等各方面将魅族18s系列的各方面体验拉满，其中高配版的18sPro更是成了魅族有史以来最强的六边形战士”，几乎没有短板，魅族也因此获得了业内大奖。今天上午，@魅族科技官方微博正式宣布魅族18sPro获得2021手机设计大赛天?