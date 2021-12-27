魅族因“三零系统”出现广告被行政处罚

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:企查查APP显示，近日，珠海市魅族科技有限公司新增行政处罚，处罚单位为珠海市市场监督管理局，处罚事由为魅族18和18Pro系列手机内的天气、计步器等系统自带应用中出现广告推送，与该公司宣传的“三零系统”中无广告的描述不符。处罚结果为罚款2.5万余元。
企查查信息显示，该公司成立于2003年，法定代表人为黄质潘，注册资本3.81亿元人民币。
站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:企查查APP显示，近日，珠海市魅族科技有限公司新增行政处罚，处罚单位为珠海市市场监督管理局，处罚事由为魅族18和18Pro系列手机内的天气、计步器等系统自带应用中出现广告推送，与该公司宣传的“三零系统”中无广告的描述不符。处罚结果为罚款2.5万余元。
企查查信息显示，该公司成立于2003年，法定代表人为黄质潘，注册资本3.81亿元人民币。
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12月14日，珠海市魅族科技有限公司被珠海市市场监督管理局罚款2.5万余元。具体处罚事由为，魅族18和18PRO系列手机内的天气、计步器等系统自带应用中出现广告推送，与该公司宣传的“三零系统”中无广告的描述不符。
今年9月份，魅族科技正式推出了堪称品牌史上最强的旗舰系列魅族18s系列，不仅继承了魅族18系列饱受好评的外观和外围设计，还升级了高通骁龙888 Plus处理器。在顶级硬件的加持下，Flyme系统也在性能、拍照、续航等各方面将魅族18s系列的各方面体验拉满，其中高配版的18sPro更是成了魅族有史以来最强的六边形战士”，几乎没有短板，魅族也因此获得了业内大奖。今天上午，@魅族科技官方微博正式宣布魅族18sPro获得2021手机设计大赛天?
转眼来到年底，各大手机厂商的年终购机优惠也相继拉开序幕，今日，魅族科技官方宣布，魅族一年一度让利大会正式开启，12月19日至25日，魅族旗舰手机全线让利。据介绍，在魅族商城和各大授权电商平台购机，最高立省1600元，同时可享最高24期免息活动。具体来看，魅族17仅售2199元起，魅族18s至高可省600元，仅3099元起，魅族18 Pro至高可省1500元，售价仅3499元起，魅族18s Pro至高可省600元，仅售3999元起。值得一提的是，作为2020
今天，Flyme官方微博宣布，Flyme9.2稳定版迎来新一波的更新，此次更新适配了魅族18系列、魅族18s系列以及魅族18X，并宣布将在今天完成全量推送。Flyme9.2版本是魅族在今年9月22日秋季新品发布会上公布的系统更新，该版本系统为Flyme带来了全新的系统字体、内存拓展功能与小窗模式3.5等众多新功能。在此次面向魅族18系列与其他机型的更新中，除了上述这些曾公布过的功能外，Flyme官方着重强调了9.2版本的三项新功能。首先，9.2版本?
曾经，魅族科技旗下的魅蓝手机号称青年良品”，校园中随处可见魅蓝身影，深受年轻消费者喜爱。由于魅蓝表现出色，当年魅族手机甚至一年出货量突破2000万台，但是后期突然砍掉魅蓝品牌令人惋惜。不过现在好消息来了，今天下午，@魅蓝科技 官微正式发文宣布：魅蓝手机即将回归。官方表示，如今，智能机普及使命已达，国产品牌占领高地，日新月异。但看似丰富多彩的手机市场却仍有缺憾。在高价旗舰你方唱罢我登场的光鲜亮丽之余，在更
魅族原计划10月19日开卖魅族18系列PANDAER重塑”手机壳，不过因为质量问题，魅族18 Pro的手机壳取消开售，魅族18的手机壳不受影响。魅族在致歉信中称；很抱歉的通知，在魅族18系列重塑”手机壳发售前夕，例行品质检测中发现魅族18 Pro的黑白两款手机壳出现了部分瑕疵，出现这样的问题是PANDAER不可接受的，辜负了大家的等待。”官方强调，PANDAER是一个对用户坦诚的品牌，与用户一同共创更好产品是PANDAER不变的理念，期望魅族18 P
近日，有网友爆料称魅族18手机的天气 App 出现了广告，包含开屏广告和内部嵌入广告组件。对此，魅族官方人员 @布鲁卡回应称，系广告位配置错误，将会跟进处理。
11月26日，珠海市魅族科技有限公司公开“一种车内物品防遗忘监控方法、装置、设备及介质”专利，公开号为CN113705543A。
今年9月，魅族在有点东西秋季新品发布会上，带来了30+款新品。其中有一款魅族PANDAER联合闪极打造的118W可视移动电源，众筹价699元，获得了超5000人支持。这款移动电源采用潮酷的全透探索外观，全透明防火外壳+喷砂铝合金设计，沉金主板工艺、重构电路布局，处处精致。它还具备行业首创彩屏可视化智能控制系统，1.14英寸TFT IPS显示屏，分辨率240x135，让电流、电压、容量等移动电源详细数值都能实时显示。118W可视移动电源采用单?
根据公告显示，即日起，应用商店福利中心将关闭福利中心新增积分的渠道入口 （包括签到、 日常任务等），仅保留积分商城兑换入口。2022年1月20日上午11:00，应用商店积分商城将全面停止运营。停运后，所有未兑换的积分将失效，无法继续兑换。
韩国当局已经告诉苹果和Google，"Play toEarn"这种玩游戏赚钱的游戏规则无法满足该国的相关监管要求。随着韩国继续实施新的应用程序商店法律，它现..
据央视新闻报道，官方决定延续实施部分个人所得税优惠政策。其中将全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月单独计税的政策延至2023年底。..
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今天，TCL华星副总裁，显示创新中心总经理张鑫在接受采访时表示，在小米12上才用的6.28英寸柔性OLED屏幕有TCL华星独家提供。这块屏幕有着120Hz刷新..
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随着国产车的强势崛起，一些合资车在国内的表现就黯然失色了不少，不少车迷朋友认为，法系车要先于韩系车一步，退出中国市场。毕竟神龙汽车2020年..
近年来，其实安卓手机在边框的控制上已经与远远超过iPhone，但是还是有很多人觉得安卓旗舰的屏幕观感和视觉屏占比不如iPhone。这其中最主要的原因..
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