首页 > 业界 > 关键词  > 魅族最新资讯  > 正文

魅族因“三零系统”出现广告被行政处罚

2021-12-27 16:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:企查查APP显示，近日，珠海市魅族科技有限公司新增行政处罚，处罚单位为珠海市市场监督管理局，处罚事由为魅族18和18Pro系列手机内的天气、计步器等系统自带应用中出现广告推送，与该公司宣传的“三零系统”中无广告的描述不符。处罚结果为罚款2.5万余元。

企查查信息显示，该公司成立于2003年，法定代表人为黄质潘，注册资本3.81亿元人民币。

52c39a3b57938d5a92da22c69139b80.png

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM