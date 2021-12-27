特斯拉Model 3成为11月欧洲最畅销的电动汽车

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:特斯拉Model3成为2021年11月欧洲最畅销电动车和第 12 畅销车。2021年，特斯拉Model3继续成为欧洲市场最受欢迎的车型之一。根据JATO Dynamics的数据，特斯拉上个月注册了 10739辆 Model 3。

11月，Model 3成为最畅销的电动汽车，大幅超越竞争对手，同比增长119%。最接近的竞争对手雷诺 Zoe拥有 8658 辆注册，比 Model 3落后 2000多辆。Dacia Spring 以 5746 辆的销量排名第三。第四名属于特斯拉 Model Y，注册量为 5347。该车仅在欧洲销售了整整三个月，主要的注册量将在 12月进行。据Teslastats称，仅在挪威，截至12 月 26 日，已有 2263 辆Model Y 注册。排在前五名的是斯柯达 Enyaq，销量为 5041 辆。

在11月欧洲所有动力类型畅销汽车的整体排名中，Model 3与最受欢迎的 ICE汽车竞争，排名第十二。其中的一个特点是，该车是唯一进入前15名的电动汽车，这表明消费者的选择很明确。Model 3 的价格明显高于名单上其他最受欢迎的汽车，有时是其成本的两倍。因此，完全有理由相信，只要特斯拉推出更便宜的车型，它就会迅速走红，并在全球许多国家成为最受欢迎的汽车。