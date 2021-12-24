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oppo、vivo完成蓝绿厂商标注册

2021-12-24 16:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:一直以来，vivooppo两家公司因背景牌颜色，被称为蓝厂、绿厂。企查查App显示，近期，oppo完成绿厂商标注册，商标国际分类涉 9 类科学仪器。

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此外，vivo关联公司维沃移动通信有限公司申请的蓝厂商标多数完成注册， 10 月，vivo公司新增一枚蓝厂商标注册申请，商标国际分类涉民用设备。

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