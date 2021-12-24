oppo、vivo完成蓝绿厂商标注册

今天下午16:00，OPPO正式召开了FindN折叠旗舰发布会，刘作虎在发布会上正式公布了FindN的真机。从刘作虎上手的实际情况来看，OPPOFindN带来了与之前的折叠屏手机完全不同的方案，并没有一味的追求更大尺寸的屏幕，而是贯彻了一个原则：好用。OPPOFindN在合上之后，外屏只有5.49英寸的大小，带来了折叠屏手机的黄金比例，屏幕比例与正常手机类似，完全可以当做常规手机来使用。同时，屏幕边缘还采用了微弧面的设计，操作手感非常出?