oppo、vivo完成蓝绿厂商标注册

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:一直以来，vivo、oppo两家公司因背景牌颜色，被称为蓝厂、绿厂。企查查App显示，近期，oppo完成绿厂商标注册，商标国际分类涉 9 类科学仪器。
此外，vivo关联公司维沃移动通信有限公司申请的蓝厂商标多数完成注册， 10 月，vivo公司新增一枚蓝厂商标注册申请，商标国际分类涉民用设备。
站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:一直以来，vivo、oppo两家公司因背景牌颜色，被称为蓝厂、绿厂。企查查App显示，近期，oppo完成绿厂商标注册，商标国际分类涉 9 类科学仪器。
此外，vivo关联公司维沃移动通信有限公司申请的蓝厂商标多数完成注册， 10 月，vivo公司新增一枚蓝厂商标注册申请，商标国际分类涉民用设备。
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因品牌Logo颜色为绿色，所以OPPO在手机圈又被称为绿厂。值得一提的是，在手机圈还有一个颜色厂”与OPPO齐名，那就是蓝厂”vivo，其得名原因和OPPO相似。12月24日消息，企查查显示，OPPO、vivo分别完成绿厂、蓝厂的商标注册。其中OPPO绿厂商标注册分类涉及9类科学仪器，vivo关联公司维沃移动通信有限公司申请的蓝厂商标也已完成注册。公开资料显示，OPPO创立于2004年，创始人为陈明永。2011年，OPPO进军智能手机领域，推出了国产第?
近期，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“狗头”商标正式完成注册，商标国际分类涉身器材、家具等。
企查查App显示，近期，oppo完成绿厂商标注册，商标国际分类涉9类科学仪器，此外，vivo关联公司维沃移动通信有限公司申请的蓝厂商标多数完成注册，10月，vivo公司新增一枚蓝厂商标注册申请，商标国际分类涉民用设备。
12月15日下午，OPPO首款折叠屏手机OPPO Find N发布，起售价7699元。这款折叠屏发布之后引发强烈反响，海外媒体也都纷纷报道。其中专门报道三星产品的SamMobile在一篇文章中点赞OPPO Find N，称OPPO Find N做对了，三星需要跟着OPPO学习。SamMobile表示，OPPO Find N不仅没有折痕，而且它的主屏幕7.1英寸比三星Galaxy Z Fold3更友好，得益于恰当的纵横比例，OPPO Find N观影体验会更加沉浸。SamMobile同时表示，OPPO Find N 7699元?
今日下午，OPPO发布了历时4年打造的首款折叠屏手机Find N。据OPPO首席产品官刘作虎介绍，为了找到最佳的内外屏形态，OPPO迭代了数十个方案。
在今日下午的OPPO未来科技大会上，除了自研芯片—马里亚纳 MariSilicon X，OPPO还发布了新一代智能眼镜OPPO Air Glass 。据介绍，OPPO Air Glass采用了高通骁龙4100芯片，机身重量不到30g，使用光波导蓝宝石镜片厚度仅1.3mm，采用单目分体式造型，可适配光学镜片，能达到平均1400尼特的入眼亮度。
日前OPPO 高级副总裁、首席产品官刘作虎宣布 OPPO Find N 将于12 月15 日16:00 在 OPPO INNO DAY 上全球发布。这也是 OPPO 第一款折叠屏手机。OPPO 表示，Find N 采用了全球首款精工拟椎式铰链，比 U 型铰链技术更加先进。
随着OPPO的2021年Inno Day将于12月14日举行，我们一定会看到一些令人兴奋的新技术。去年，我们看到了该品牌的卷轴概念智能手机，今年，OPPO正预告一个自主开发的可伸缩后置摄像头模块。这款可伸缩摄像头的传感器尺寸为1/1.56英寸，50mm等效镜头，光圈为f/2.4，外形类似于索尼IMX766。至于为什么需要可以伸缩移动的后置摄像头，理由不言自明：我们相信这将被用作变焦摄像头。除此之外，来自传感器的大像素可以用来捕捉更多的细节或?
2021 年 12 月 15 日，中国，深圳——OPPO今日正式发布全新折叠旗舰OPPO Find N，从外观尺寸到系统交互，重新定义折叠屏手机体验新标杆，为折叠屏手机带来重大转折，推动折叠屏手机“从尝鲜，到常用”。OPPO Find N以5. 49 英寸18: 9 比例外屏，7. 1 英寸8.4: 9 比例内屏，定义黄金折叠比例，兼顾单手操控便捷性与大屏沉浸感。凭借自研精工拟椎式铰链，OPPO Find N实现了无缝隐痕的折叠效果和自由悬停的全新交互体验。 OPPO高级副
今天下午16:00，OPPO正式召开了FindN折叠旗舰发布会，刘作虎在发布会上正式公布了FindN的真机。从刘作虎上手的实际情况来看，OPPOFindN带来了与之前的折叠屏手机完全不同的方案，并没有一味的追求更大尺寸的屏幕，而是贯彻了一个原则：好用。OPPOFindN在合上之后，外屏只有5.49英寸的大小，带来了折叠屏手机的黄金比例，屏幕比例与正常手机类似，完全可以当做常规手机来使用。同时，屏幕边缘还采用了微弧面的设计，操作手感非常出?
据中国载人航天工程办公室消息，神舟十三号航天员乘组正在进行第二次出舱活动。12月26日18时44分，航天员叶光富打开舱门并率先出舱。后续，翟志刚..
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