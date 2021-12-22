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痰盂入选2021年度十大商品 入围商品过半都是国货

2021-12-22 11:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:12 月 22 日，淘宝发布 2021 年度十大商品，奥运冠军杨倩同款小黄鸭发卡、年初火到海外的搪瓷痰盂、热播剧《觉醒年代》周边等网红话题商品高票入选。

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此外，吴京同款运动服、临期食品、航天文创产品、棋盘格、破产三兄弟、电竞鼠标也入选。可以看到的是，入围的商品中过半都是国货，令人意外的是，今年大火的迪士尼形象玲娜贝儿落选 2021 年度十大商品。

网友表示，这些商品代表的是淘宝购物车里的人间烟火气。

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