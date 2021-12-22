痰盂入选2021年度十大商品 入围商品过半都是国货

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:12 月 22 日，淘宝发布 2021 年度十大商品，奥运冠军杨倩同款小黄鸭发卡、年初火到海外的搪瓷痰盂、热播剧《觉醒年代》周边等网红话题商品高票入选。
此外，吴京同款运动服、临期食品、航天文创产品、棋盘格、破产三兄弟、电竞鼠标也入选。可以看到的是，入围的商品中过半都是国货，令人意外的是，今年大火的迪士尼形象玲娜贝儿落选 2021 年度十大商品。
网友表示，这些商品代表的是淘宝购物车里的人间烟火气。
站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:12 月 22 日，淘宝发布 2021 年度十大商品，奥运冠军杨倩同款小黄鸭发卡、年初火到海外的搪瓷痰盂、热播剧《觉醒年代》周边等网红话题商品高票入选。
此外，吴京同款运动服、临期食品、航天文创产品、棋盘格、破产三兄弟、电竞鼠标也入选。可以看到的是，入围的商品中过半都是国货，令人意外的是，今年大火的迪士尼形象玲娜贝儿落选 2021 年度十大商品。
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近年来，随着消费者文化自信的提升和国产品牌的转型升级，国货精品成为人们消费的不二之选。凭借技术、颜值等，多领域的国货品牌均受到消费者追捧。与此同时，面对重营销轻研发的质疑，一些企业纷纷加大研发投入，在特定领域建立起了业界领先甚至独创的技术优势。在化妆品、家电、智能手机、运动装备等诸多行业，国货品牌均表现出了强大的生命力。为何国货这么“香”？业内人士认为，国货品牌准确把脉市场，掌握消费者需求，“按需
对于养宠家庭和有娃家庭来说，家中的清洁卫生是一大难题，用传统家用清洁工具清洁，不仅效率低，清洁不彻底，还压缩了用于休息的时间，好在洗地机的出现能帮助人们解决这些清洁困扰，但是洗地机哪种牌子好？选对了产品才能事半功倍。在东京奥运会上，苏炳添以9秒83的成绩，创造历史，获得“亚洲飞人”的称号，备受瞩目，最近看到他成为了追觅清洁家电品牌代言人，也引起了我对追觅科技这个品牌的兴趣。据深入了解，追觅科技在近期?
“三草两木，已喻五乘之机”这是出自佛学经中之经《法华经》中的一句话，三草两木的名字也是来自于此。以草药喻品，为人指示了“运载众生到善处的五种法门”三草两木品牌借助自然的神奇力量，施惠于用户，令每一位深处其中的人都能感受自我。三草两木希望创造一个自然、科学与人达到和谐与爱之间相互平衡的品牌，尊重自然，集中草药精华，养内调外，平衡皮肤、身心。为了帮助肌肤呈现健康美丽的状态，三草两木为女性提供平和、天然
肌肤日记品牌由无锡市肌肤日记生 物科技有限公司于 2019 年创立。自成 立之初起，肌肤日记就以“让国人没有皮 肤问题”为品牌使命，秉持“千人千面，一 人一方”的科学护肤理念，致力于问题性 皮肤调治研究，为国人提供皮肤修护解 决方案。目前，肌肤日记品牌产品线已涵盖 肌肤护理多个细分领域，全方面覆盖各 种肤质人群的护肤养肤需求。肌肤日记 坚守匠心为本，为推动国货往高品质方 向发展而不懈奋斗，将始终坚持为国人 皮肤保?
今天，抖音电商正式开启双12大促活动。本次双12.抖音力推国货、农产品及非遗老字号商品。据悉，12月6日至12月10日，抖音特别设置了“好物新国潮”专区，通过短视频和直播，重点推介国货、农产品及非遗商品。
随着人们的需求高涨，清洁家电逐渐往“智能”方向发展，不少国货品牌凭借卓越的技术和品质脱颖而出，除了全品类家电品牌如海尔、小米、美的以外，还有智能家居家电领域的老牌国货科沃斯，近几年也涌现了不少新锐国货品牌，比如说像石头、追觅、云鲸等，口碑都不错。有娃家庭和养宠家庭都有这样的烦恼吧，辛苦打扫完的卫生，没过半天，地面又是一片狼藉，再重新收拾一遍费时又费力。最近，也有不少小伙伴在后台留言说家里地面缝隙藏
近日，北京师范大学发布了《 2021 网购消费信心指数调研报告》，该报告对中国消费者的网购信心、意愿、消费行为、偏好情况等进行了综合分析。据相关调查数据显示，中国消费者的网购信心指数良好，越来越多的人更加注重高性价比产品，国货品牌正在引领新消费潮流。报告指出，目前国货品牌一直在强调新技术、新科技的应用，不断推出新产品，并且国产品牌的影响力也在不断提升，受到了众多消费者的青睐。报告同时认为，在引领新国货消
国潮正当时！随着国人文化自信的提升，以及国货的崛起，很多消费者从追求国际大牌，转而关注高端国货！那么在厨电领域，国货品牌中哪个集成灶品牌比较好呢？有没有好的集成灶品牌推荐呢？在众多的国货集成灶品牌中，火星人可以说是最令人惊喜的品牌之一。这个专业从事设计、生产、销售的国货品牌，立志于为千家万户营造无烟健康的厨房空间，旗下的集成灶产品以创新设计，优良服务、优秀的使用体验赢得用户的高度认可，可以说是“大
近年来，我国医疗美容市场迅速增长为千亿级别，呈直线式迅速增长。以 2019 年为例，以光电类产品为主的非手术类抗初老项目增速高达92.64%，由此可见，由“抗初老”为核心的抗衰产品成为医美行业增长最快的品类。变美日记作为专注于轻医美领域、以消费者需求驱动的新流量科技产品电商，率先洞悉抗初老产品的变化趋势，运用丰富的营销运营矩阵与专业成熟的运营团队，创建了其独特的S2C2B模式，通过全平台新流量快速布局/运营打通，重
“你们做了什么?花钱投放了?”11月13日，蜂花电商部的负责人发现直播间销售额激增，在“为了蜂花不倒闭也是拼了”冲上热搜后，立即联系了抖音代运营机构。
2021 年，行业与技术的革新带来了新的契机，5G、元宇宙等技术、概念的兴起让许多人对于新的一年有了新的计划和新的动力。面对大家的积极和“内卷”..
随着国家对于职业教育的重视程度增加，中公教育也特别成立了职教事业部。不同于以往的教研部与信息技术部，这个部门主要是服务于政府、企业与高校..
现在智能电视上基本都没有直播软件了，以前能看电视直播的当贝市场也把直播软件都下架了。有很多朋友都在问当贝市场为什么没有电视直播软件了，其..
12 月 23 日，华为在秋冬旗舰新品发布会上带来华为P50 Pocket折叠屏手机、华为智能眼镜等诸多新品。作为首个搭载HarmonyOS的华为智能眼镜，在外观..
近日，" 2021 爱分析·中国数据智能最佳实践案例"评选征集活动落下帷幕。该评选活动由中国领先的产业数字化研究与咨询机构爱分析举办，面向金融、..
近日，有网友提议称，网络主播黄薇（薇娅）涉嫌偷税、漏税。此前薇娅曾获聘为庐江的“招商大使”。但这样一个违反法律规定，且有着严重偷税、漏税..
接下来，平安夜/圣诞节/元旦节/春节将相继来袭，相信有很多小伙伴会一起过夜聚会狂欢，不过手机电量能不能撑得住却是个问题。..
2021 年 12 月 21 日，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）主办的“2022ICT深度观察——数据安全产业分论坛”顺利召开。会上，中国信通..
在官宣12月28日发布会后，小米官方展开了对小米12系列的持续预热。今日下午，小米产品经理魏思琪发文分享了一些关于小米12的细节，并表示，这其实..
随着国内汽车市场的发展，中国消费者对于产品呈现出多元化需求，更智慧的车成为了人们出行时的新选择。为了让消费者体会独一无二的驾乘体验，福特..
12 月 18 日，由中国上市公司协会指导、新华网主办的“ 2022 中国上市公司年会”发布会在北京落下帷幕。会上，中国上市公司协会和中证指数公司联合..
国金证券指出， 2021 年是折叠屏手机元年，销量达 750 万部、主要玩家为三星、华为，考虑 2020 年全球 1000 美元以上的手机出货量达 7000 万部，对..
诞生于国际时尚之都上海、受到来自全球各地的文化艺术滋养，带着的“时尚基因”的得物已经成为年轻一代喜爱的潮流网购社区。得物不仅是年轻人潮流..
12 月 24 日上午10: 08 分，荣耀X30 在荣耀官方及授权店线上线下全平台正式开启首销。荣耀X30 拥有6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB四..
熵基科技自成立起，一直从事生物识别技术及相关产品的研发、设计、生产、销售及服务，在本行业各个环节均积累了丰富的经验。在科技创新方面，该公..
12 月 23 日，2021 ICT企业家大会如约而至。大会以“数字赋能，共建产业新生态”为题，邀请来自ICT产业知名企业家、行业专家学者齐聚线上，聚焦热..
2021 年 12 月 18 日，由人力资源社会保障部、广东省人民政府共同主办的第一届全国博士后创新创业大赛在广东省佛山市开幕。人力资源社会保障部副部..
12月6日，由职场社区平台脉脉发起的“2021职得去公司”年度榜单正式发布。榜单的雇主评选体系依托“真员工、真评分、真口碑”，结合企业综合活跃大..
随着经济发展，人们的生活逐渐优渥，如何享受更丰满且更有品质的生活成了很多人共同的期待。在一部分人眼里，生活的品质应当体现在三餐四季中的细..
2022 年就要来了，作为品牌新年期间的营销热点之一，微信红包封面推出了红包封面组件2.0，首次支持背景图自定义。品牌主可将红包封面图按照规定比..