抖音好物年货节推出新玩法——家乡年货短视频争霸赛

站长之家(ChinaZ.com) 12月21日 消息:抖音电商宣布正式启动抖音好物年货节招商，并公布了具体的玩法和各项激励政策。

据介绍，抖音好物年货节将于元旦当天正式开始，并于 1 月 16 日结束。活动期间，抖音将推出好物直播间、家乡年货短视频争霸赛、全民任务赛、巅峰任务赛等多种玩法。

其中，好物直播间是抖音本次重点扶持的玩法。全行业符合条件的商家或达人均可参加，不限品类。参与者均有机会获得平台官方提供的流量补贴、主会场曝光等权益，快速达成销售目标。

而家乡年货短视频争霸赛的报名时间则为 12 月 25 日到 1 月 15 日，该玩法主要面向商家、达人和团长展开。商家邀请达人报名并发布短视频挂车本店铺商品，或自己报名并拍短视频挂车本店商品，产生动销后商家可按每日新增动销视频数量排名获得千川优惠券奖励。

达人电商等级为L3 及以上，或电商等级不足L3 但粉丝量在 50 万以上的达人，报名并发布视频（成功挂车商品），且短视频当日成功动销的，每一条获得 100 元平台投流奖励，次日投放，多发多得，上不封顶。

在以上奖励基础上，如果短视频挂车商品是新品，每条视频额外奖励 30 元。

直播裂变红包： 该玩法为面向消费者侧的福利，旨在为商家、达人的直播间引流并提升直播间的互动氛围和停留时长，助力销售转化提升。用户在直播间抢到红包后，可以通过完成分享或邀请不同人数的好友进入直播间，获得 2 档增值红包。

此外，抖音好物年货节还为合作伙伴带来了巨量千川新客流量津贴、抖店服务市场订购优惠、dou分期免息立减补贴等多重福利及运营服务支持。