海底捞申请炉底捞商标

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:企查查App显示，近日，四川海底捞餐饮股份有限公司申请注册炉底捞商标，商标国际分类涉43类餐饮住宿，目前商标状态为注册申请中。
此前海底捞曾注册海底拌、独捞派、海底等商标。网友表示，以前一起海底捞，以后一起炉底捞。
站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:企查查App显示，近日，四川海底捞餐饮股份有限公司申请注册炉底捞商标，商标国际分类涉43类餐饮住宿，目前商标状态为注册申请中。
此前海底捞曾注册海底拌、独捞派、海底等商标。网友表示，以前一起海底捞，以后一起炉底捞。
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11月23日消息，天眼查显示，河北小放牛餐饮管理有限公司（简称小放牛”）新增开庭公告，这家公司被四川海底捞餐饮股份有限公司（简称海底捞”）告上法庭。据报道，这起纠纷案的缘由是被告河北小放牛在店铺宣传活动中使用炒菜界的海底捞”这一营销词汇，该营销词汇中海底捞”三字与原告注册商标组成文字完全相同，目的是以海底捞”来比拟自身商标，借助海底捞”品牌的影响力吸引消费者。并且在消费者对小放牛服务产生负面评价时，同
不知道你有没有想过一个问题:星巴克、喜茶、奈雪的茶等消费品牌常常会销售礼品卡（分别叫星礼卡、阿喜有礼多金卡、心意卡），这些卡片通常面值(售价)与实际储值金额相等，比如售价是100元，实际的储值金额也是100元。多兜了个圈子，商家图什么?
Impossible Sensing是一家位于圣路易斯的深海技术初创公司，专门从事光学传感器和边缘分析，它跟美国内政部海洋能源管理局(BOEM)合作开创了一种发现海底清洁技术资源的新方法。Impossible Sensing的突破性技术VIPER首次将机器人实验室带到海底以识别和量化矿藏和生物群落的位置、大小和性质。VIPER利用Impossible Sensing最初为NASA开发的空间探索技术、全面绘制和发现美国专属经济区的海洋矿物，另外还负责提供关于敏感生境和物种
11月5日晚，海底捞在港交所发布公告，集团决定在2021年12月31日前逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的海底捞门店。其中部分门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年。
以服务十分热情而出名的海底捞火锅，近日又被曝出一起食品相关的处罚。根据天眼查显示，近日上海捞派餐饮管理有限公司同济路分公司因生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂被罚2 万元。
11月12日消息，海底捞发布公告，计划以每股20.43港元配售1.15亿股股份，拟筹资23.37亿港元，约20亿人民币。所得款项30%用于提升供应链管理和产品开发能力；30%用于偿还银行贷款融资；40%用于集团营运资金及一般企业用途。此前海底捞发布公告，决定在2021年12月31日前逐步关停300家门店，承诺不会裁员。海底捞执行董事兼副首席执行官杨利娟表示，此次宣布关停的300家门店，有不少是2020年和2021年新开的店。这表明海底捞对疫情后的?
【TechWeb】11月6日消息，日前，海底捞对外发布公告称，将于2021年12月31日前逐步关停300家左右经营未达预期门店，其中部分门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年。此次关停门店不裁员，将妥善安置涉及门店的员工及管理层。这些门店经营未达预期主要是由公司在2019年制定的快速扩张策略所导致的：部门门店选址出现失误，让各级管理人员无法理解且疲于奔命的组织结构变革，优秀店经理数量不足，过度相信连住利益的KPI指
11月5日晚间消息，海底捞发布公告称，本集团已决定在2021年12月31日前逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的海底捞门店（其中部份门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年）。公告称，本公司不会裁员并会于本集团内妥善安顿该等门店的员工。与此同时，海底捞火锅官微也发布致各位关心海底捞的朋友一封信”，内容提到，这些门店经营未达预期主要是由公司在2019年制定的快速扩张策略所导致的，具体表现如下
受疫情影响，海底捞股价近期呈下跌趋势。截至目前，海底捞股价年内已跌去77%，市值蒸发超过3600亿港元。而作为海底捞创始人张勇，其身价也大幅缩水。
海底捞于今天早间发布公告，将根据一般授权先旧后新配售1. 15 亿股新股份，配售价为每股20. 43 港元，认购事项的所得款项净额估计约为23. 37 亿港元。
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