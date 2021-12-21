海底捞申请炉底捞商标

11月23日消息，天眼查显示，河北小放牛餐饮管理有限公司（简称小放牛”）新增开庭公告，这家公司被四川海底捞餐饮股份有限公司（简称海底捞”）告上法庭。据报道，这起纠纷案的缘由是被告河北小放牛在店铺宣传活动中使用炒菜界的海底捞”这一营销词汇，该营销词汇中海底捞”三字与原告注册商标组成文字完全相同，目的是以海底捞”来比拟自身商标，借助海底捞”品牌的影响力吸引消费者。并且在消费者对小放牛服务产生负面评价时，同