首页 > 业界 > 关键词  > 海底捞最新资讯  > 正文

海底捞申请炉底捞商标

2021-12-21 11:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:企查查App显示，近日，四川海底捞餐饮股份有限公司申请注册炉底捞商标，商标国际分类涉43类餐饮住宿，目前商标状态为注册申请中。

923dcb11bb323c1fe7b3ae196ee0212.png

此前海底捞曾注册海底拌、独捞派、海底等商标。网友表示，以前一起海底捞，以后一起炉底捞。

a3bb96282af3677b4b235649508c49f.png

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM