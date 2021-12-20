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铁血社区宣布将于2022年3月1日正式永久关闭 已停止发帖回帖功能

2021-12-20 21:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日消息:铁血社区发布声明宣布：将于2021年12月20日（今日）停止用户发帖、回帖功能，2022年3月1日起，铁血社区将正式永久关闭。在铁血社区正式停止服务前，用户可登录账号下载历史贴文，转移重要的个人信息，数据将保留3个月。

资料显示，铁血社区，又称铁血论坛，创建于2001年，前身是创始人蒋磊于2001年创建的“虚拟军事”，2001年9月“虚拟军事”更名为“铁血军事网”。

以下为声明全文:

对不起，要和大家告别了 ——致亲爱的铁血家人们

新的旅程，往往是从告别开始，是时候说再见了。

这一天终于还是来临。

我们万分不舍却又不得不遗憾地通知大家，铁血社区将于2021年12月20日停止用户发帖、回帖功能，2022年3月1日起，铁血社区将正式永久关闭。

铁血社区起始于Web1.0，壮大在Web2.0。如今Web3.0已经来临，遗憾的是，在移动互联和万物互联的热潮中，我们没能跟上时代的发展。

怀念当初少年时，意气风发，激扬文字。我们追看原创军事小说，探讨武器装备，发掘历史故事;一言不合，仗键激辩;呼朋唤友，彻夜“盖楼”……

2001年，铁血网成立，是中国原创军事网络小说的摇篮。

2002年，铁血军事社区诞生，当年日访问人数就突破2万。

2003年，社区日访问人数20万。期间铁血服务器多次不堪重负崩溃，铁血网友组织募捐，两天时间就给铁血凑够了新服务器和租用更大带宽的费用。

2004年，“保钓风波”把铁血推向风口浪尖，作为著名的“愤青”聚集地，由于部分网友言辞激烈，网友们经历了十天的“避难所”流浪，凝聚力反而更强，再次为铁血捐款升级服务器。

2007年，随着第一批17件M65风衣在铁血社区被抢购一空，铁血终于有了较为稳定的收入来源。

2008年，日访问人数突破200万。

2011年，龙牙品牌创立，我们要做“中国人自主研发的高性能战术服装”。

2013年，与中华社会救助基金会签约成立铁血老兵公益基金，对参战老兵进行物质与精神帮扶。

2021年，铁血老兵公益项目已在全国27个地区开展活动，共有1010名志愿者参与活动，已累计帮扶老兵16191人次。

以上种种，恍如昨日。我们遗憾，伤感，还是只能选择放下。因为我们还要踏上新的征程，为用户提供更多优质服务，请铁血的新老朋友们多加关注。

二十年光阴，铁血社区的亿万网友，历任版主、管理员团队和工作人员，用热血、梦想和坚守共同建设我们的军迷家园，共同缔造了“中国军迷之家”的辉煌，铁血也稳居中国十大独立军事类网站榜首。

离别之际，向你们郑重地道一声感谢!

聚散两相依。聚，是激情的汇集，散，是火种的传播。

我们没有离开，只是转移到了新的战场。尤其是铁血老兵公益，以及龙牙战术服装，我们会矢志不移地继续发展壮大，不忘初心，不负初心。

在铁血社区正式停止服务前，用户可登录账号下载历史贴文，转移重要的个人信息，数据将保留3个月。在此期间，如有问题需要沟通，可添加QQ:1969217715或电话:17716447133与我们取得联系，我们将竭诚为大家服务。

在此，由衷感谢您对铁血社区的支持与关注，并对关闭业务给您带来的不便深感歉意!

铁血的家人们，谢谢你们一路的相伴，一路的温暖。

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