薇娅就偷逃税问题致歉：完全接受处罚决定

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:针对“偷逃税被罚13. 41 亿”一事，刚刚，薇娅发布致歉信称：“税务部门发布加强直播行业从业人员税收管理通知以来，我针对税务问题进行自查，同时积极配合税务机关调查。在自查和调查过程中，我发现自己确实在税务上有违反税收法律法规的行为，对此我深感愧疚，在此向公众道歉。”

薇娅表示：“在自查和配合调查期间，我将我的收入结构、收入来源都向税务机关汇报，并积极配合税务机关调查。这次税务问题让我深刻认识到，依法纳税是自己应尽的义务。我完全接受税务部门依法对我做出的相关处罚决定，并将积极筹措资金在规定时间内完成补缴税款、滞纳金和罚款。”

此前，浙江省杭州市税务局表示，网络主播黄薇（网名:薇娅）在 2019 年至 2020 年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6. 43 亿元，其他少缴税款0. 6 亿元，依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13. 41 亿元。黄薇通过隐匿其从直播平台取得的佣金收入虚假申报偷逃税款;通过设立上海蔚贺企业管理咨询中心、上海独苏企业管理咨询合伙企业等多家个人独资企业、合伙企业虚构业务，将其个人从事直播带货取得的佣金、坑位费等劳务报酬所得转换为企业经营所得进行虚假申报偷逃税款;从事其他生产经营活动取得收入，未依法申报纳税。