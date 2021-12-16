雷军52岁生日收到特别礼物 来自武汉米粉的亲笔信

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:今天是雷军52岁生日。今天晚间，雷军发微博称，自己收到一份特别的生日礼物:来自武汉米粉同城会米粉的亲笔生日祝福信。
米粉在信中称，希望雷军能早日退休。因为这代表着小米真正的成熟了。雷军读完表示非常感动，也特别开心。
天眼查App显示，近日，雷军接连退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务，他今年的精力主要放在了造车相关的事务上面。小米公关总经理王化表示，这是一个姿态，更是一个行动。
站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:今天是雷军52岁生日。今天晚间，雷军发微博称，自己收到一份特别的生日礼物:来自武汉米粉同城会米粉的亲笔生日祝福信。
米粉在信中称，希望雷军能早日退休。因为这代表着小米真正的成熟了。雷军读完表示非常感动，也特别开心。
天眼查App显示，近日，雷军接连退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务，他今年的精力主要放在了造车相关的事务上面。小米公关总经理王化表示，这是一个姿态，更是一个行动。
今天是雷军52岁生日。今天晚间，雷军发微博称，自己收到一份特别的生日礼物：来自武汉米粉同城会米粉的亲笔生日祝福信。信中写道：今天是您52岁生日，我谨代表我个人，祝您早日退休，这代表着小米真正的成熟了。”读完非常感动，也特别开心。”雷军说。天眼查App显示，近日，雷军接连退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务，包括广东小米科技有限责任公司、广州小米通讯技术有限公司、广州小米信息服务有限公司、?
不久前，一则“雷军进军私募”的报道在网上流传，据中基协最新私募管理人备案公示信息显示，小米私募股权基金管理有限公司正式完成在中基协私募管理人的备案登记。
小米官方微博发布消息称，发现网络有“雷军进军私募”报道，其中存在误读。相关传言中提及的“小米私募股权基金管理有限公司”，实为小米产业基金的配套管理公司，主要致力于产业投资，助推中国制造业在先进制造、智能制造等产业发展。并非另行筹划新基金业务。
企查查App显示，2021年11月，小米科技有限责任公司申请雷军个人签名图形商标，国际分类涉建筑材料。据悉，小米曾在小米11雷军签名版机型中，使用过该签名。
12月6日，小米社区公众号今日最新发布了官方回复进展通报，就上周米粉们关心的一些问题进行了回答。据了解，本次的答复人为手机系统软件工程师陈娅，MIUI 质量苏楷然，MIUI 工程师江锋，社区官方人员。本次解答的问题包括控制中心图标消失、流量话费信息不显示、中国银行无法使用、屏幕耗电时间不显示等等。另外，卡顿、耗电快、杀后台、上网工具无法退出等问题正在进一步排查中, 请大家在后续版本验证优化情况。TOP10 问题答复和?
近日，雷军接连退出小米多家关联公司，包括广州小米通讯技术有限公司、广东小米科技有限责任公司等。雷军退出前职位分别为董事长、执行董事等，目前雷军共关联95家公司。
凤凰网科技讯12月16日消息，据悉，近日，小米私募股权基金管理有限公司在基金业协会完成私募管理人登记，正式进军私募行业。天眼查App显示，小米私募股权基金管理有限公司成立于2021年5月，法定代表人及执行董事为邢嵩，刘德任监事，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。股权穿透图显示，该公司由小米科技有限责任公司全资控股，雷军为疑似实际控制人。目前，小米私募股权基金管理有限公司全资控股2家企业，?
天眼查App显示，近日，雷军退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务，包括广东小米科技有限责任公司、广州小米通讯技术有限公司、广州小米信息服务有限公司、珠海小米通讯技术有限公司。
据最新报道显示，近日小米创始人兼CEO雷军，接连退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务引发关注。其中包括广东小米科技有限责任公司、广州小米通讯技术有限公司、广州小米信息服务有限公司和珠海小米通讯技术有限公司等。股权信息显示，广州小米信息服务有限公司由北京小米移动软件有限公司全资持股，其余三公司均由小米通讯技术有限公司全资持股。据此前报道，雷军不久前还推出了小米科技（武汉）有限公司法定代?
备案信息显示，小米私募成立于 2021 年 5 月 7 日，登记时间为 2021 年 12 月 13 日，注册资金 11 亿元，实缴资本2. 775 亿元，是一家私募股权、创业投资基金管理人。
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