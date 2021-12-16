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雷军52岁生日收到特别礼物 来自武汉米粉的亲笔信

2021-12-16 21:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:今天是雷军52岁生日。今天晚间，雷军发微博称，自己收到一份特别的生日礼物:来自武汉米粉同城会米粉的亲笔生日祝福信。

米粉在信中称，希望雷军能早日退休。因为这代表着小米真正的成熟了。雷军读完表示非常感动，也特别开心。

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天眼查App显示，近日，雷军接连退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务，他今年的精力主要放在了造车相关的事务上面。小米公关总经理王化表示，这是一个姿态，更是一个行动。

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