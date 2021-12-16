花2万请主播带货仅卖1357元 法院：退回服务费！

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:据济南中院公众号消息，近日，山东省济南市历城区法院审理了一起因网络直播带货产生纠纷。因某文化公司安排主播直播带货未达到约定的销售额，法院判决该公司退还全部的服务费。

2021年5月24日，某食品公司与某文化公司签订《直播专场/单坑合作合同》，约定某食品公司全权委托某文化公司安排主播进行直播工作，服务费用2万元，Roi比例1:3（即2万元服务费保6万元销售额），且保证退货率不超过销售量的15%，超过部分某文化公司需顺期补齐，按照最终实际成交额比例退还服务费。双方同时约定了销售品牌、直播平台、直播账号等内容以及其他权利义务，并约定若某文化公司未在合作期间内完成ROI所承诺销售额，应当与某食品公司协商在一个月内补齐差额，若仍未完成按完成比例(Roi比例1:3)核算的服务费，则在15个工作日内退还某食品公司服务费等。后某食品公司因直播带货未达到约定销售额要求退回服务费未果，将某文化公司诉至历城法院。

庭审中，经法院组织双方对账确认，2021年5月29日，主播通过网络直播销售案涉产品1393单，退货1331单，实际成交62单，销售额1357.9元。双方其后达成补播或由其他主播直播的合意，但截至2021年7月12日某文化公司并未实际安排人员对案涉产品进行补播或直播，亦未补齐销售差额及退货率，后双方达成退费合意，但某文化公司称其已经款项转给主播，故无法退费。

对此，法院认为，根据本案查明事实，2021年5月29日网络直播未完成约定的销售额任务，双方其后达成补播或由其他主播直播的合意，但截至2021年7月12日某文化公司并未实际安排人员对案涉产品进行补播或直播，亦未补齐销售差额及退货率，后双方达成退费合意，但某文化公司未按照约定退费。综上所述，某文化公司未按照双方约定履行合同义务，存在违约，某食品公司要求其司退还服务费、支付违约金并承担律师代理费有事实及合同依据，法院予以支持。故判决被告退回原告服务费2万元。