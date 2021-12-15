OPPO Find N发布

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:今日下午，OPPO发布了历时4年打造的首款折叠屏手机Find N。

据OPPO首席产品官刘作虎介绍，为了找到最佳的内外屏形态，OPPO迭代了数十个方案。

据悉，OPPO Find N折叠时屏幕为5.49英寸，支持120Hz刷新，外屏长宽比18:9，和直板机一样。展开是一块7.1英寸的横屏，显示面积比6.5英寸手机大60%，同时屏幕边缘采用3D小微曲设计，带来绝无仅有的好手感。

此外，这块屏幕经过20万次弯折依然可靠，采用了UTG 超薄柔性玻璃，仅厚0.03毫米，可实现上百万次的折叠而不损坏。

折叠铰链方面，OPPOFind N铰链包含136个零部件、单个零件加工精度最高达0.01mm，使屏幕在折叠时形成了一个完美的水滴形，无缝折叠，甚至可以夹住一张A4纸。

其他数据方面，OPPO Find N搭载骁龙888处理器，配备4500mAh大电池，支持33W超级闪充、15W无线闪充、10W反向无线充电。

摄像方面，OPPO Find N内外配备3200万像素前置，IMX766超感光主摄，1600万像素超广角，1300万像素长焦

售价方面，8+256版本售价7699元。16+519版本售价8999元，今日下午开始接受预定，23日10点开售。