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王力宏李靓蕾离婚 两人无商业关联

2021-12-15 15:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:近日，王力宏回应离婚，王力宏表示对未来的生活方式有不一样的想法和规划所以决定分开生活。

企查查App显示，王力宏与李靓蕾无商业关联，目前王力宏在内地共关联2家公司，分别为西东音乐（上海）有限公司与江苏龙的传人服饰文化创意发展有限公司。

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此外王力宏与一款名叫月学的软件存在关联，该软件运营方为踢抖文化经纪（上海）有限公司，2020年，王力宏公司西东音乐退出该公司股东。

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