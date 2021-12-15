王力宏李靓蕾离婚 两人无商业关联

你们相信，现在的王力宏是这般模样了吗？5月17日是王力宏45岁生日，16日深夜，他手持iPhone 12晒出一张对镜自拍，写道：老实说，我不记得上次刮胡或剪头发是啥时候了”。一张超近自拍中他身穿白色衬衫，对着镜子拍照，一头黑色颓废长发，长到可以绑成一根根细长辫子，下巴与嘴巴周边的胡须渣，比先前更粗旷、狂野造型，让不少网友感慨，昔日小鲜肉已经变成这样”了。事实上，王力宏婚后鲜少公开露面，近日一改过往奶油小生形象，留