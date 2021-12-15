王力宏李靓蕾离婚 两人无商业关联

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:近日，王力宏回应离婚，王力宏表示对未来的生活方式有不一样的想法和规划所以决定分开生活。
企查查App显示，王力宏与李靓蕾无商业关联，目前王力宏在内地共关联2家公司，分别为西东音乐（上海）有限公司与江苏龙的传人服饰文化创意发展有限公司。
此外王力宏与一款名叫月学的软件存在关联，该软件运营方为踢抖文化经纪（上海）有限公司，2020年，王力宏公司西东音乐退出该公司股东。
站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:近日，王力宏回应离婚，王力宏表示对未来的生活方式有不一样的想法和规划所以决定分开生活。
企查查App显示，王力宏与李靓蕾无商业关联，目前王力宏在内地共关联2家公司，分别为西东音乐（上海）有限公司与江苏龙的传人服饰文化创意发展有限公司。
此外王力宏与一款名叫月学的软件存在关联，该软件运营方为踢抖文化经纪（上海）有限公司，2020年，王力宏公司西东音乐退出该公司股东。
【TechWeb】12月15日，近日，王力宏回应离婚，表示对未来的生活方式有不一样的想法和规划所以决定分开生活。企查查App显示，王力宏与李靓蕾无商业关联，目前王力宏在内地共关联2家公司，分别为西东音乐（上海）有限公司与江苏龙的传人服饰文化创意发展有限公司。此外王力宏与一款名叫月学的软件存在关联，该软件运营方为踢抖文化经纪（上海）有限公司，2020年，王力宏公司西东音乐退出该公司股东。
上个月，在抖音做直播首秀的王力宏因为“剃须售课”火速成为全网热议话题，#王力宏经历了什么#、#王力宏刮胡子了#等多个话题在直播当天登上了微博热搜，同时据新抖数据，这场直播的累计观看人次也达到了1231万，并给王力宏带来43万的抖音新粉丝。
近日，演员ALEXANDER LEE HOM WANG（王力宏）肖像权、姓名权纠纷案件一审宣判。被告上海常燊品牌管理有限公司因擅用王力宏先生肖像、盗用王力宏先生姓名及签名，被法院认定构成对王力宏先生肖像权的侵犯。上海市青浦区人民法院判决被告全面删撤侵权内容、停止侵权，在全国发行的报纸上向王力宏公开赔礼道歉，并赔偿王力宏经济损失及维权支出合计53万元。
王力宏在抖音进行自己的直播带货首秀时，话题“王力宏经历了什么”先后登上微博、抖音热搜。网友们纷纷吐槽:“鲁滨逊?去漂流记了吗?”“虽然我知道你是帅哥，但也不必这样……”
如果事情到这里就结束，不过也就是随口聊一句八卦罢了。但是，我们发现这场直播不仅是在带货，而且是在「卖课」，并且最后本场直播的 GMV 居然有100w+ 元（单价1699元）后，全都大吃一惊:
你们相信，现在的王力宏是这般模样了吗？5月17日是王力宏45岁生日，16日深夜，他手持iPhone 12晒出一张对镜自拍，写道：老实说，我不记得上次刮胡或剪头发是啥时候了”。一张超近自拍中他身穿白色衬衫，对着镜子拍照，一头黑色颓废长发，长到可以绑成一根根细长辫子，下巴与嘴巴周边的胡须渣，比先前更粗旷、狂野造型，让不少网友感慨，昔日小鲜肉已经变成这样”了。事实上，王力宏婚后鲜少公开露面，近日一改过往奶油小生形象，留
TechWeb从陌陌方面获悉，探探创始人王宇和潘滢已退出公司具体管理事务，陌陌集团CEO王力将暂时兼任探探CEO一职。探探团队仍将继续保持独立运营。
“我梦想‘月学’可以帮助每一个人去发出他们的最强音，不管他们有多少唱歌经验。我耗费了数月的时间，把我30年的经验进行总结和简化，让我可以用最简单易懂的方式，让大家的声音在30天内产生翻天覆地的变化。”
据企查查显示，贵州杜酱酒业股份有限公司于2019年11月25日申请注册“王力宏”商标，国际分类为33类 酒。此次之外，该公司于2020年6月12日申请注册岳大师、柳大师、萧大师、聂大师、朱大师、姜大师、向大师、成大师等商标。
去年4月，京东曾邀请王力宏为家电做过代言，刘强东与王力宏也因此结缘，并成为好朋友。今日凌晨，王力宏微博贴出与刘强东、奶茶妹妹章泽天夫妻俩的合影，发微博称：“太阳谷最后的晚餐和好朋友相聚”。此前，王力宏还和苹果执行长库克（Tim Cook）一起享用早餐，表示无论是做音乐，还是电影，苹果的产品都是不可缺少的，期间聊到未来的各种可能性。
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