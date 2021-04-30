预计苹果最早 2023 年才会推出可折叠 iPhone

据MacRumors报道显示屏分析师Ross Young称，预计苹果最早要到 2023 年才会推出可折叠的iPhone，而 2024 年是更有可能的日期。
早在今年 5 月，苹果分析师郭明錤表示，苹果正致力于在 2023 年推出配备 8 英寸柔性OLED显示屏的可折叠iPhone，但此后他对苹果在可折叠手机方面的工作没有再进一步的说明。
郭明錤此前曾表示，苹果需要解决「关键技术和大规模生产问题」，才能在 2023 年之前推出可折叠iPhone，因此如果该技术被推迟到 2024 年也并不奇怪。
据MacRumors报道显示屏分析师Ross Young称，预计苹果最早要到 2023 年才会推出可折叠的iPhone，而 2024 年是更有可能的日期。
早在今年 5 月，苹果分析师郭明錤表示，苹果正致力于在 2023 年推出配备 8 英寸柔性OLED显示屏的可折叠iPhone，但此后他对苹果在可折叠手机方面的工作没有再进一步的说明。
郭明錤此前曾表示，苹果需要解决「关键技术和大规模生产问题」，才能在 2023 年之前推出可折叠iPhone，因此如果该技术被推迟到 2024 年也并不奇怪。
OPPO最近决定继续预告他们的第一款可折叠设备OPPO Find N。该设备将在明天的OPPO Inno Day 2021上正式发布。我们收到的关于OPPO Find N的最新信息是为该手机制造屏幕的公司。据说三星显示器公司将为OPPO Find N制造显示屏。The Elec的一份报告提到，OPPO Find N的可折叠显示屏是由三星显示器制造部门制造。这款手机配备了7.1英寸显示屏，采用LTPO OLED面板和120Hz可变刷新率。此外，这款手机使用了三星的UTG（超薄玻璃）保护层，以
从目前流传的消息看，华为有望推出新的折叠屏手机，其亮相时间预计是在12月23日，整机的造型是上下翻折方案。据上游供应链消息称，自11月以来，华为已开始批量生产其下一代可折叠智能手机。这款手机将与三星的Galaxy Z Flip 3竞争，预计价格会更低。按照之前三星中国公布的Galaxy Z Flip 3价格来看，华为折叠屏手机的起始价格应该不会高于7599元，至于是不是，就等官方给我们答案了。今年2月，华为发布Mate X2折叠屏旗舰，首创双楔
屏幕分析师Ross Young今天预测，苹果最早2023年才会发布可折叠iPhone，这是保守估计。实际上，2024年见到可折叠iPhone的可能性更大。最近几个月，有关于可折叠iPhone的传言似乎不再出现，但仍然有证据显示苹果的确在开发可折叠设备的原型机。在2020年9月，有消息称三星开始为苹果提供可折叠屏幕样品，用于测试。今年5月，天分国际郭老师预测，苹果正在开发8英寸OLED可折叠iPhone，并定于2023年推出。未来，郭老师预测对于所有智能?
OPPO 预估将于下月推出首款可折叠手机。据国内数码博主@数码闲聊站透露的信息，该机会叫做 OPPO Find N 5G。该机机身正面将配备 5000 万像素的索尼 IMX766 传感器，展开屏幕拍照时有一个小屏预览功能，标识和小米 11 Ultra 类似。根据此前消息，该机代号为“孔雀”，寓意像孔雀一样开屏。OPPO 此前曾经展示过折叠屏概念机，这次OPPO折叠屏新品是OPPO第一款量产商用的折叠屏机型，预计会搭载高通骁龙 888 或骁龙 888 Plus 旗舰处理?
据 MacRumors 报道，显示屏分析师Ross Young称，预计苹果最早要到2023年才会推出可折叠的iPhone，而2024年是更有可能的日期。近几个月来，关于可折叠iPhone的传言已经平息，但仍有证据表明，苹果至少在开发可折叠设备的原型。2020年9月，有消息称三星向苹果提供了可折叠显示屏样品用于测试，也有传言称苹果正在与LG Display合作。
iPhone13系列可以说是今年智能手机市场上销量表现十分出色的一款手机，甚至出现部分机型订单排队超过一个月以上的现象。
知名研究机构 Display Supply Chain Consultants（简称 DSCC）创始人 Ross Young 透露，苹果的可折叠手机最早也要等到 2023 年，而且极大概率需要等到 2024 年才会发布。虽然最近几个月并没有关于这方面的消息，但仍有不少证据表明苹果正在研发可折叠设备。2020 年 9 月，有消息称，三星向苹果提供了可折叠显示屏样品用于测试，也有传言说苹果正在与 LG Display 合作。今年 1 月，彭博社表示苹果已经开始了可折叠 iPhone 的“早期?
小屏手机，是否还有未来？近年来，小屏手机看起来呼声很高，但实际销量远不及预期。在大屏当道的当下，苹果算是市面上为数不多的还在坚持推出小屏手机产品的厂商。不过市场有消息表示，苹果iPhone13 mini或许将是苹果的最后一款mini版本机型；苹果下一代产品iPhone14 系列或将取消mini款，产品将分为iPhone14、iPhone14 Max、iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max四个型号。其中iPhone14 和iPhone14 Pro为6. 1 英寸，iPhone14 Max和iPho
据国外媒体报道，显示屏分析师Ross Young在一份报告中表示，苹果最早将在2023年推出可折叠的iPhone或iPad，而由于“技术和供应链问题”，更可能在2024年推出。
据国外媒体报道，当地时间周三，苹果宣布了新的“自助维修”（Self Service Repair）计划，允许消费者购买苹果的正品零部件、工具和手册，自己进行设备维修。
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