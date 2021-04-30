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预计苹果最早 2023 年才会推出可折叠 iPhone

2021-12-14 16:42 · 稿源：站长之家

据MacRumors报道显示屏分析师Ross Young称，预计苹果最早要到 2023 年才会推出可折叠的iPhone而 2024 年是更有可能的日期。

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早在今年 5 月，苹果分析师郭明錤表示，苹果正致力于在 2023 年推出配备 8 英寸柔性OLED显示屏的可折叠iPhone，但此后他对苹果在可折叠手机方面的工作没有再进一步的说明。

郭明錤此前曾表示，苹果需要解决「关键技术和大规模生产问题」，才能在 2023 年之前推出可折叠iPhone，因此如果该技术被推迟到 2024 年也并不奇怪。

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