预计苹果最早要到 2023 年才会推出可折叠 iPhone

站长之家(ChinaZ.com) 12月14日消息:据 MacRumors 报道，显示屏分析师Ross Young称，预计苹果最早要到2023年才会推出可折叠的iPhone，而2024年是更有可能的日期。

近几个月来，关于可折叠iPhone的传言已经平息，但仍有证据表明，苹果至少在开发可折叠设备的原型。2020年9月，有消息称三星向苹果提供了可折叠显示屏样品用于测试，也有传言称苹果正在与LG Display合作。

早在今年5月，苹果分析师郭明錤表示，苹果正致力于在2023年推出配备8英寸柔性OLED显示屏的可折叠iPhone，但此后他对苹果在可折叠设备方面的工作几乎没有再进一步的说明。彭博社在1月份说，苹果已经开始了可折叠iPhone的「早期工作」，但当时的开发还没有扩展到显示屏之外。

展望未来，郭明錤认为，可折叠智能手机将成为所有主要智能手机品牌的「必备品」，至少三星肯定一直在努力完善其可折叠智能手机。今年早些时候，三星推出了Galaxy Z Fold3，这是其可折叠智能手机的第三次迭代。

三星早期的Galaxy Fold设备问题重重，但现在三星已经花了三年时间来解决这些问题，在可折叠智能手机领域几乎没有竞争。如果苹果真的选择在2023年或2024年推出可折叠智能手机，它将需要与三星竞争，因为三星现在在可折叠设备方面已经有了几年的经验。

郭明錤此前曾表示，苹果需要解决「关键技术和大规模生产问题」，才能在2023年之前推出可折叠iPhone，因此如果该技术被推迟到2024年也并不奇怪。