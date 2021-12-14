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淘宝发布冷门新职业观察 超7成冷门新职业由90后创造

2021-12-14 14:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:今天，淘宝发布《2021年淘宝冷门新职业观察》，玩偶医生、绘梦师、多肉寄养师、游戏捏脸师、整理收纳师、制云师、铸甲师、直播间布景师、手机入殓师、猫粮品尝师入选2021冷门新职业。

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猫粮品尝师

他们的工作是真实试吃猫粮，并迅速鉴别出猫咪喜欢喝讨厌的气味。

玩偶医生

负责修补玩偶，从另一个层面来说这是在修补人们的童年回忆。

多肉寄养师

多肉养护者，帮助那些喜欢多肉却不会养的人们远程照顾多肉。都说多肉能够治愈人心，因此多肉寄养师也被称为情绪治愈师。

整理收纳师

负责帮人整理家具、衣橱，整理物品的同时，也在梳理着拥堵的感情。

绘梦师

如果把每个梦都记录下来，相当于活了两倍的人生。淘宝上的绘梦师，用卡通绘画、视频重现人们的梦境，3年内绘制了3000个梦。

制云师

美丽的云朵就像烟花，容易转瞬即逝。制云师会把好看云朵的样子记录下来，再用滴胶建模制作成一朵固体的云，留住每一个美好的瞬间。

铸甲师

甲胄是古代将士的防身装具，虽然如今失去了实用的功能，但仍象征着英雄梦想。复原逝去的荣光和骄傲，就是每一位铸甲师存在的意义。

手机入殓师

很多人不舍得丢掉旧手机，因为它承载着你的一段记忆。在手机入殓师手里，它们可以变废为宝，被做成标本永远珍藏。

直播间布景师

一个能留住网友的主播间，除了主播受欢迎，布景也不可或缺。职业布景师负责设计不同场景，让直播间的宝宝们来了就不想离开。

游戏捏脸师

每个人都想变得更美，现实中没办法随便改变自己的样貌，但在游戏里可以。捏脸师专门设计游戏人物的脸，帮人们在虚拟世界塑造完美的自己。

这些冷门新职业有一个共同的特点就是新奇、好玩。他们之中有的是因为小众需求而萌发，也有的是老树开新枝，如铸甲师，在漫长的历史发展中，技艺濒临失传，但伴随国潮的兴起，老职业再添新颜。

据统计，超七成冷门新职业由90后创造，这些冷门新职业也反应出情绪价值成当代人群的新需求。

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