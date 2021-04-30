定制款 iPhone 13 Pro 出炉！内含初代苹果手机主板碎片

今天（12月8日），知名评测媒体DxOMark宣布iPhone 13 Pro的屏幕得分为98分，位居数据库第二，并与目前数据库中排名第一的iPhone 13 Pro Max相比仅有一分之差。在评测中DxOMark认为，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max在屏幕素质上的差异极小，甚至在一些地方iPhone 13 Pro的表现会比Max更好一些。在室内的图像演色测试上，iPhone 13 Pro相比Max会显示出略多的橙色色偏，但在色彩的均匀度上iPhone 13 Pro又要比Max更强一些。在其它?