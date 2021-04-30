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定制款 iPhone 13 Pro 出炉！内含初代苹果手机主板碎片

2021-12-13 16:11 · 稿源：站长之家

日前奢侈品品牌宣布将制造19 部定制iPhone13，目的是为致敬乔布斯通过推出 iPhone 改变了世界。

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图片来自caviar

这些手机将2007 年初代苹果 iPhone2G 主板的不同碎片，融合在苹果最新的 iPhone13 Pro 和13 Pro Max 的背面，手机采用了航空钛金属外壳和黑色 PVD 涂层，模仿初代 iPhone 的设计，后盖上装饰着高精度的雕刻，下方辅以激光雕刻的乔布斯签名。

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