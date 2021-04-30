定制款 iPhone 13 Pro 出炉！内含初代苹果手机主板碎片

日前奢侈品品牌宣布将制造19 部定制iPhone13，目的是为致敬乔布斯通过推出 iPhone 改变了世界。
图片来自caviar
这些手机将2007 年初代苹果 iPhone2G 主板的不同碎片，融合在苹果最新的 iPhone13 Pro 和13 Pro Max 的背面，手机采用了航空钛金属外壳和黑色 PVD 涂层，模仿初代 iPhone 的设计，后盖上装饰着高精度的雕刻，下方辅以激光雕刻的乔布斯签名。
日前奢侈品品牌宣布将制造19 部定制iPhone13，目的是为致敬乔布斯通过推出 iPhone 改变了世界。
图片来自caviar
这些手机将2007 年初代苹果 iPhone2G 主板的不同碎片，融合在苹果最新的 iPhone13 Pro 和13 Pro Max 的背面，手机采用了航空钛金属外壳和黑色 PVD 涂层，模仿初代 iPhone 的设计，后盖上装饰着高精度的雕刻，下方辅以激光雕刻的乔布斯签名。
今天知名评测媒体 DXOMARK 公布苹果 iPhone13 Pro 的屏幕得分为98，仅落后于目前数据库中排名第一的苹果 iPhone13 Pro Max 一分。
据报道，苹果今天向开发者推送了iOS 15.2 RC预览版的系统推送，供开发者提前测试。其中新增了多项全新功能，并且对不少问题进行了修复，其中最受关注的当属对于iPhone 13 Pro系列的增强。在新版本系统中，用户可以在iPhone 13Pro 和iPhone 13 Pro Max设置中启用微距照片控制，以切换到超广角镜头来拍摄微距照片和视频。这正是此前iPhone 13系列刚刚发布时，被吐槽翻车”最多的功能之一。据悉，iPhone 13今年全系升级了影像系统，其
荣耀60系列新品发布会正在进行，作为当前手机零部件中成本最高的存在之一，荣耀正面的这块屏幕看点颇多。首先在ID设计上，荣耀60 Pro的前摄像头开孔、听筒、屏幕黑边等均减小，实现了正面视觉几乎无黑边的观感。官方数据显示，荣耀60 Pro的顶部黑边比iPhone 13窄了32%、侧面黑边窄了43%，通过更窄黑边做到了更大视野。除了外形，这块屏幕的素质同样可圈可点，比如护眼性上。荣耀60 Pro采用1920Hz高频PWM调光，频闪高、条纹细、更舒
Digitimes 的一份付费报告显示，据供应链消息人士称，随着供应商增加产量，10月初出现的 iPhone13系列的 IC 元件短缺问题正在逐步缓解，组装商有望在明年2月前加大生产力度，以满足终端需求，也就是说，iPhone13系列的供应预计要到2022年2月才能赶上需求。
前不久，一位在校高材生动手将一台iPhone X较完美地改造为了USB-C接口，不仅引发关注，原型机甚至被以约55万的价格拍卖掉，足以可见外界对iPhone换用USB-C接口的期待程度。据iDropNews拿到的线报，多个消息源透露，苹果考虑为iPhone 14 Pro换装USB-C接口。原因包括如下三点：1、提升传输速率Lightning闪电接口从2012年开始启用，迄今都停留在USB 2.0的速度。对于专业人士来说，录制1分钟的4K ProRes视频就需要6GB本地空间，靠闪电?
有钱人的好朋友俄罗斯制造商Caviar（凯威阿），日前推出了iPhone 13 Pro、13 Pro Max乔布斯版”。之所以胆敢打出乔帮主”的名号，原因是厂商将2007年第一代iPhone的部分元素用在了纪念版上。仔细看背部的苹果LOGO，里面有一些来自一代iPhone上的原版硅芯片材料，背部下方还有乔布斯的签名图案。价格依旧感人，全球限量19部，其中iPhone 13 Pro要价6990美元（约合44469元），13 Pro Max要价7530美元（约合47905元）。事实上，此前凯
今天（12月8日），知名评测媒体DxOMark宣布iPhone 13 Pro的屏幕得分为98分，位居数据库第二，并与目前数据库中排名第一的iPhone 13 Pro Max相比仅有一分之差。在评测中DxOMark认为，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max在屏幕素质上的差异极小，甚至在一些地方iPhone 13 Pro的表现会比Max更好一些。在室内的图像演色测试上，iPhone 13 Pro相比Max会显示出略多的橙色色偏，但在色彩的均匀度上iPhone 13 Pro又要比Max更强一些。在其它?
今天下午，微博CEO王高飞发文指出，网易东边、中关村软件园这个公园检测点，5G信号满格，但是实际只有3G网速，已经1年了，而且移动联通都一样，测试核酸付款花了20分钟，旁边几个兄弟也是到处转圈试图刷出来条形码。如图所示，在微信端新冠检测支付完成页面，个人信息迟迟加载不出来，而王高飞的iPhone 13 Pro显示5G信号满格，让人费解。王高飞特别指出，信号不佳仅限于这一个地方，其它地方信号很好网速也很快。在王高飞发布微博?
俄罗斯奢侈品品牌Caviar以独特和希望的材料制作限量版iPhone而闻名于世界，并且每隔一段时间就会推出一款全新主题的限量版iPhone。据外媒报道，日前，俄罗斯奢侈品品牌Caviar又整新活了，将特斯拉切割后，用其配件制作了限量版iPhone 13 Pro/Max。根据Caviar的介绍，此次以特斯拉为主题的限量版iPhone是用特斯拉的车身配件制作的。除了手机，此次推出的还有特斯拉CEO埃隆马斯克的半身像，同样也是采用特斯拉的金属配件制成。这款限
彭博社报道让苹果股价一度下跌4.2%凤凰网科技讯 北京时间12月3日消息，彭博社刊文称苹果通知元器件供应商年末购物季iPhone 13需求将低于预期后，今天常规交易中苹果股价一度下跌4.2%。包括LG Innotek和意法半导体在内的供应商股价也出现下跌。截至收盘，苹果股价跌1.01美元，跌幅为0.61%，报收于163.76美元。市场研究公司New Street Research分析师皮埃尔费拉古（Pierre Ferragu）表示，“苹果向供应商的通报与我们有关iPhone 13弱
美国众议院议长南希佩洛西（Nancy Pelosi）称Facebook不体面和不负责任，参议员罗恩怀登(Ron Wyden)称应当把Facebook CEO马克扎克伯格(Mark Zucke..
胜创（Kingmax）刚刚宣布了最新的 DDR5 台式机内存新品，特点是全面兼容英特尔 12 代 Alder Lake 处理器 + Z690 芯片组平台，并且拿到了众多主流主..
日前，Google 表示计划将于明年将 Google Play Games（也就是 Android 游戏）引入到 Windows PC 上。科技媒体 SlashGear 今天撰文认为，此举对于亚..
2021年12月14日，OPPO官方将在今天的下午4点正式的开启OPPO未来科技大会，并且在此次大会上将会发布最新的旗舰新品，很多朋友还不清楚在哪看直播，..
本文将近4000字，从视频号的10大内容类型、10大涨粉路径、12大变现模式，一口气写到直播间的6大引流方法，虽比较常规，但胜在全面。事情就是这样，..
Redmi曾在今年推出了首款主打电竞的游戏手机，被命名为Redmi K40游戏增强版，其在外观、快充、肩键等方面上都体现了电竞手机的专业素养。但是，一..
据MacRumors报道，美国劳工部发言人周一告诉《纽约时报》，美国劳工部已经对苹果公司的员工待遇问题展开调查。最近几周，苹果员工对工作场所的不当..
问道手游在最近开启了最新一周的探案任务，本周的探案任务是缉拿山贼，很多玩家还不清楚缉拿山贼的任务怎么做，下面就来为大家分享一下。..
近几年投影仪迅速抢占了年轻市场，在小小的出租屋里安置一台投影仪，周末也不再无聊。投影仪的出现满足了小户型大屏观影的需求，目前的投影仪设计..
前段时间，讯飞智能办公本与德国百年名企LAMY共同推出了联名款产品，该联名款产品一经上市，便在高端职场当中引起了热烈的反响。“金秋玉露一相逢..
随着大家对口腔卫生和健康的重视，越来越多的人开始使用冲牙器这款个护产品。但是细究之下，博主李立发现冲牙器市场上不少品牌都有脉冲频率过高、..
最近，哈利波特手游“学院对抗赛”活动正在如火如荼进行中，在活动期间，玩家热情高涨，四大学院展开精彩对决，努力为自己的学院争光，吸引了很多..
11 月 25 日，OPPO智能电视“生活家”添了一名成员——OPPO智能电视R1 乐享版。该新品延续着OPPO智能电视R1 的优秀音画体验之余，同时还新增了丹拿..
办公设备种类包括很多，常见的如电脑，打印机，复印机，传真机，投影机，净水机等等。除了电脑，日常接触最多的可能是打印机、复印机了，可以说办..
12月14日，顺丰同城在香港交易所正式挂牌上市，全球公开发行1.31亿股，发行价为每股16.42港元。上市首日，顺丰同城破发跌超7%，开盘价为15.12港元..
2021 年是恒大冰泉新三年规划的开局之年。经过一年的优化升级，恒大冰泉在产品结构、销售渠道等方面完成了更适应当下竞争环境的“基础设施”建设。..
简介：DJI Action2 首次使用的激活流程工具：DJI Action2、手机方法/步骤1、首先，短按相机电源按键开机，打开手机【WiFi】、【蓝牙】功能。2、可..
众所周知，早在 2016 年 10 月 25 日，中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》。该规划明确提出， 2020 年健康服务业总规模预计将达 8..
简介：跟大家介绍下如何用DJI Action2 拍摄日落~工具：大疆DJI Action2方法/步骤1、打开DJI Action2，在屏幕（主界面中心）左右滑动选择延时摄影模..
近日，以“互联网大联合”为主题的第十六届联合国互联网治理论坛（IGF）开幕。 12 月 10 日，腾讯安全产品总监王翔受邀参加论坛下设《人工智能为儿..