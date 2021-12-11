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中国知网道歉

2021-12-11 10:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:近日，中南财经政法大学89岁退休教授赵德馨因为起诉中国知网”擅自收录其100多篇论文一事，使得中国知网再一次成为舆论关注的焦点。

12月10日，中国知网发布《关于“赵德馨教授起诉中国知网获赔”相关问题的说明》，表示向赵德馨教授道歉，并提出将妥当处理赵德馨教授作品继续在知网平台传播的问题。《说明》称，社诚恳接受来自作者、媒体和社会各界的批评。

赵德馨教授表示，希望知网之后能拿出具体的整改措施，真正拿出诚意去解决问题，而不是停留于表面。此前，对自己的100多篇文章被中国知网（运营方为《中国学术期刊(光盘版）》电子杂志社有限公司)擅自收录，赵德馨教授打起了维权官司，全部胜诉，累计获赔70多万元。

此前，赵德馨教授曾表示:“中国知网必须改革，不能输了官司就下架我的文章。”

中国知网道歉具体说明如下:

一、我社诚恳接受来自作者、媒体和社会各界的批评，全面检查在互联网业态下的著作权保护与使用授权方式，认真分析著作权授权链各环节的工作不足和瑕疵漏洞，虚心听取法律界专家、学者和出版机构的意见与建议，严格执行有关法律法规和政策要求，与学术期刊编辑出版单位一道正视问题、解决问题。

二、对于我社曾根据法定转载许可或通过学术期刊编辑出版单位取得赵德馨教授文字作品信息网络传播权过程中存在的工作不足，向赵德馨教授表示诚挚的歉意。

三、根据赵德馨教授作品此前的权利人北京世纪大医科技有限公司的诉讼请求以及后来赵德馨教授本人的诉讼请求，我社在中国知网删除了涉案作品，至今赵德馨教授尚未提出其被删除作品继续在中国知网传播的主张。对于媒体就这一问题的关注，我社将积极会同相关期刊编辑出版单位与赵德馨教授沟通，妥当处理赵德馨教授作品继续在知网平台传播的问题。

四、自2019年起，中国知网已开通作者服务平台，所有作者一经实名注册，即可无限期免费使用自己的作品，管理自己的学术成果，并随时跟踪其研究成果产生的学术影响。

五、自2016年起，中国知网向全社会免费开放八年前出版的文献（包括期刊论文、学位论文、会议论文和报纸），未来将进一步征得合作出版单位同意免费开放更新、更多的学术资源。

我们诚恳希望作者、媒体和社会各界的朋友们，一如既往地对我们的工作给予监督、指导和支持!

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