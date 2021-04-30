发布 80 天后 苹果 iOS 15 安装普及率近 60%

根据 Mixpanel 的数据 iOS15 正式版发布至今刚好80 天。目前 iOS15 安装普及率接近60%，所有的 iOS 设备中，有58%的设备升级至了 iOS15。
图片来自 Apple
苹果在2021 年6 月3 日公布，iOS14 普及率为85%。所有兼容 iOS14 的设备都可以升级至 iOS15。苹果在 iOS15 中新增了专注模式、实况文本、通知摘要等实用功能。
根据 Mixpanel 的数据 iOS15 正式版发布至今刚好80 天。目前 iOS15 安装普及率接近60%，所有的 iOS 设备中，有58%的设备升级至了 iOS15。
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苹果在2021 年6 月3 日公布，iOS14 普及率为85%。所有兼容 iOS14 的设备都可以升级至 iOS15。苹果在 iOS15 中新增了专注模式、实况文本、通知摘要等实用功能。
根据第三方网站Mixpanel的数据，iOS15现在在所有iOS设备上的采用率接近60%，而现在刚好是iOS15正式上线后的80天。
苹果今天发布了 iOS15.1.1，这是在iOS15.1发布近一个月后的一次小更新。本次更新的主要内容是改善了iPhone12 和iPhone13 机型通话掉线的问题。
苹果在iOS14中的一系列辅助功能，包括社交距离、手语和声音识别等多个无障碍功能设计，因此获得FCC奖。
随着iOS15.2的发布，苹果将在设置应用程序中添加一个新的“零件和服务历史记录”功能，让用户可以查看其iPhone的服务历史记录并确认用于维修的零件是正品。
11月16日消息，今日午间，Apple官方公众号发布题为好家伙，iOS 15新功能真是好家伙”的文章，不过在发布后不久，便遭到了罗永浩的公开吐槽。快科技了解到，罗永浩在其个人微博上吐槽苹果文案称：没文化，真是没文化唉，强得很”。并对好家伙”拿捏住了”等词语重点划线标出。当然，这并非罗永浩首次吐槽苹果文案。在iPhone 13 Pro发布后，其宣传语强得很”引起了全网关注，一些网友直呼难以接受。罗永浩表示，坦诚直白是好的，但直
为了留住新版本系统用户，苹果每次都会有下面的操作。据最新消息，苹果已经关闭了对iOS 15.1系统的验证通道，这意味着那些已经升级iOS 15.1.1系统的用户，无法再降级到iOS 15.1及更早的版本了。11月18日，苹果发布了iOS 15.1.1（版本号19B81），这次修复的重点是iPhone 13和iPhone 12用户遇到的呼叫时掉话问题，目前，用户已可在兼容的iPhone和iPad机型上通过OTA下载获得。根据苹果的发布说明，iOS 15.1.1修复了iPhone 12和iPhone
据官方介绍，Apple Music 声控方案可让订阅用户畅享囊括上千万首歌曲的曲库，包含数百份全新心情和活动歌单、个性化推荐和风格电台在内的丰富内容，以及曾获奖项肯定的 Apple Music 电台节目。所有内容都可通过 Siri 聆听，每月仅需5元。
今天，苹果发布了iOS 15.1.1（版本号19B81），这次修复的重点是iPhone 13和iPhone 12用户遇到的呼叫时掉话问题，目前，用户已可在兼容的iPhone和iPad机型上通过OTA下载获得。根据苹果的发布说明，iOS 15.1.1修复了iPhone 12和iPhone 13的呼叫时掉话问题，以及常规的错误修复，苹果没有提供iPadOS 15.1.1的具体发布说明。苹果的上一个版本iOS 15.1 build 19B74于10月25日发布，该版本在苹果钱包中加入了SharePlay和疫苗卡输入的支持
随着苹果开始向公众推出 iOS 15 / macOS Monterey 秋季软件更新，许多人却指出该公司坚持的年度更新计划已变得波澜不惊。虽然谈不上糟糕，但也没能让我们感到眼前一亮。TheVerge 编辑 Chaim Gartenberg 认为，年度软件发布节奏主要有两方面的问题。（图自：Apple 官网）首先，如今年的情况，iOS 和 macOS 已变得相当成熟，苹果需要修复的问题或补足的功能短板也越来越少。另一方面，这也意味着我们无法看到像早期 iPhone 获得复制
对于苹果来说，iOS 15.2系统他们加入了对用户非常友好的一个功能，查看iPhone维修零部件是否是正品，这是让二手奸商没法好好过了的节奏。在今天发布的iOS 15.2测试版更新中，用户可以进入设置 通用 关于，以查看零件和服务历史”，如果已经进行了维修，就可以看到该信息。从支持的信息看， iPhone XR以后的机型（包含iPhone SE二代）可以查看电池是否已被更换，而iPhone 11、iPhone 12和 iPhone 13这三代机型还能在之前的基础上，?
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