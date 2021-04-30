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发布 80 天后 苹果 iOS 15 安装普及率近 60%

2021-12-10 16:43 · 稿源：站长之家

根据 Mixpanel 的数据 iOS15 正式版发布至今刚好80 天。目前 iOS15 安装普及率接近60%，所有的 iOS 设备中，有58%的设备升级至了 iOS15。

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图片来自 Apple

苹果在2021 年6 月3 日公布，iOS14 普及率为85%。所有兼容 iOS14 的设备都可以升级至 iOS15。苹果在 iOS15 中新增了专注模式、实况文本、通知摘要等实用功能。

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