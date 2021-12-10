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字节跳动语音评论转换专利获授权 可增加评论者互动趣味性

2021-12-10 14:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:天眼查APP显示，12月7日，北京字节跳动网络技术有限公司获得“语音评论转换方法、系统、介质和电子设备”专利授权。

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摘要显示，该方法可获取用户输入的语音评论，将所述语音评论内容转换为文字内容进行识别。所述方法通过构建语音特点的转化，提供更加丰富的人物角色互动方式，从而能够增加评论者的互动趣味性，进一步能够增大用户粘度。

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