字节跳动语音评论转换专利获授权 可增加评论者互动趣味性

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:天眼查APP显示，12月7日，北京字节跳动网络技术有限公司获得“语音评论转换方法、系统、介质和电子设备”专利授权。
摘要显示，该方法可获取用户输入的语音评论，将所述语音评论内容转换为文字内容进行识别。所述方法通过构建语音特点的转化，提供更加丰富的人物角色互动方式，从而能够增加评论者的互动趣味性，进一步能够增大用户粘度。
站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:天眼查APP显示，12月7日，北京字节跳动网络技术有限公司获得“语音评论转换方法、系统、介质和电子设备”专利授权。
摘要显示，该方法可获取用户输入的语音评论，将所述语音评论内容转换为文字内容进行识别。所述方法通过构建语音特点的转化，提供更加丰富的人物角色互动方式，从而能够增加评论者的互动趣味性，进一步能够增大用户粘度。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司获得“语音评论转换方法、系统、介质和电子设备”专利授权。
今日，火山引擎在升级为字节跳动企业级技术服务业务板块之后，首次亮相就正式发布全系云产品，包括云基础、视频及内容分发、数据中台、开发中台、人工智能等五大类、共计78项服务。
据天眼查App显示，近期，北京字节跳动网络技术有限公司申请的多枚狗头”图形商标及狗头大作战”商标状态变更为驳回复审中”，国际分类涉及社会服务等。巧合的是，就在一天之前，有报道显示腾讯申请的狗头”商标正式完成注册，商标国际分类涉身器材、家具等。据悉，早在今年2月，腾讯就提交了多件狗头”图形商标，指定使用在广告销售”金属材料”布料床单”家具”等类别上。不过此前曾有部分狗头商标被驳回。作为死对头”的两大互联
近日，北京小帮手装饰有限公司发生工商变更，原股东李春辉退出，新增字节跳动关联公司北京有竹居网络技术有限公司为股东，持股100%。
近期，北京字节跳动网络技术有限公司申请的多枚“狗头”图形商标及“狗头大作战”商标状态变更为“驳回复审中”。据悉，今年4月，北京字节跳动网络技术有限公司申请了“狗头”、“狗头大作战”相关商标，国际分类涉及设计研究、广告销售、科学仪器、通讯服务等。
今天，字节跳动公益平台在抖音、今日头条、西瓜视频正式上线，用户可以在任一平台打开公益入口，对公益项目进行捐款，并随时查看项目进展。
11月26日，中国裁判文书网公布的判决书显示，字节跳动两员工因收受他人给予的钱财共计58万余元，将对方指定内容推上抖音热榜，北京市海淀区人民法院一审判处两人犯非国家工作人员受贿罪。
佛山好房有幸科技有限公司成立，法定代表人为王奉坤，注册资本100万元人民币，经营范围包含：软件开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；房地产经纪等。
字节跳动在海外上线了一款名为TikTok Seller的产品，该产品能够帮助卖家通过手机管理其TikTok店铺，相当于TikTok版“抖店”。
11月12日，厦门好房有幸信息技术有限公司成立，法定代表人为王奉坤，注册资本2000万元人民币，经营范围包含：软件开发；广告设计、代理；广告制作；房地产经纪等。
12月10日，福茶网联合蚂蚁链推出基于区块链技术的溯源产品“福茶码”，实现了从种植、加工、质检、物流、销售的茶叶全生命周期溯源验证，提供防伪..
日前，澳优旗下益生菌品牌爱益森继今年 8 月新推出更适合中国宝宝的益生菌——爱益森小橙盒后，再次凝结科技创新之力开发了一款获得蓝帽标识的益生..
12 月 10 日， 2021 未来商业生态链接大会暨第六届金陀螺奖颁奖典礼（简称“FBEC2021”）在深圳盛大举办。本次活动以“迎风破局·守正创新”为主题..
港交所又有大动作? 股权激励政策将迎来新变化?赴港上市公司需要注意哪些问题? 10 月 29 日， 港交所官网发布咨询文件， 公告了《上市规则》第 ..
日常生活中你接触算法推荐最常见的场景都有哪些？你觉得算法推荐是越来越好还是逐渐变味了？此前，人民日报海外版曾撰文《让算法推荐不再“算计人..
2021 年 12 月 10 日（中国，广州） 12 月 10 日，首届环球消费电子(广州)博览会（简称：GCE）在中国进出口商品交易会展馆盛大开幕。本届GCE由广州..
时下的年轻男女对于营造幸福感生活是不遗余力的，愈来愈多的年轻人开始重视起自己的生活品质。投影仪作为能够轻松营造氛围感的神器自然就被普罗大..
不难发现，很多网友的社交账号头像喜欢使用自己的二次元头像形象，不过很多软件加工后的二次元形象与本人有着很大的差距，效果并不理想。最近，国..
体外诊断被誉为医生的眼睛，是人类疾病的预防诊断治疗效果的观察和后续的健康保障的决策信息的一个重要来源。尤其是在 2020 年初新冠疫情爆发，我..
“数字人民币”已逐渐进入大众视野。自 2019 年年末，央行“数字人民币”试点活动已在部分地区推进，相继落地深圳、苏州、成都等地。然而，近期发..
当国内还在为虚拟美妆达人“柳夜熙”能红多久而争论不休时，韩国的元宇宙女团aespa已经开始横扫年末大赏，当之无愧地成为今年韩国市场最炙手可热的..
根据达尔文的物种进化论，人类原本属于树栖生物，因为环境巨变，食物、栖息地受到了威胁，迫不得已下地生活。而在原始森林里，地下的生存竞争非常..
12 月 10 日，南方周末年度盛典科创大会发布《中国企业科创力观察报告》，联想推出的联想服务云ServiceForce，荣获年度科创力品牌奖。联想服务云S..
因1688官方直送合作物流公司运输成本变动，北京时间2021年12月16日起至2022年3月31日，1688官方直送标快、1688官方直送特惠的报价将进行调整，202..
韩国游戏开发商 SmileGate 今日在游戏大奖（The Game Awards）颁奖典礼宣布，旗下热门游戏《穿越火线(Crossfire)》系列改编新作《穿越火线 X(Cros..
近期，江苏省消保委对婚恋交友平台开展了专项调查，并于2021年9月26日发布了《婚恋交友平台服务状况消费调查报告》。..
12月10日消息，据SamMobile报道，三星宣布将在CES 2022上举行新品发布会，本次活动的主题名为Together For Tomorrow”，届时三星电子副董事长Jong..
今年 10 月，有报道称三星已将 Galaxy S21 FE 的发布日期延后至 2022 年 1 月。而在经历了长时间的等待之后，SamMobile 也终于汇总到了 Galaxy S2..
《哈利波特：魔法觉醒》学院对抗赛正式开启，第一天的比赛正式落下帷幕，双方选手都是以各自学院的荣耀为战，打得基本都是有来有回，毕竟能够参加..
就在vivo发布其最新的Origin OS Ocean更新时，iQOO确认其即将推出的Neo5s将于12月20日首次亮相。这款手机将首次推出全新的基于Android12的界面。更..