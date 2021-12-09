摩托罗拉edge X30发布 首发骁龙8Gen1售价2999元起

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今日晚间，摩托罗拉正式发布了摩托罗拉edge X30，以及摩托罗拉edge S30两款手机。
其中，摩托罗拉edge X30全球首发高通骁龙8平台，安兔兔跑分超106万分。相比于前代高通骁龙8平台CPU性能提升20%，GPU性能提升30%。
摩托罗拉edge X30屏幕采用了6.7英寸柔性 OLED 屏，支持144Hz高刷+576Hz高触控，
续航方面，配备了5000mAh超大容量电池，支持68W快充，
摄像方面，摩托罗拉edge X30前置6000万摄像，后置5000万广角主摄+5000万超广角微距主摄+景深镜头。此外，还支持杜比环绕立体声双扬声器。
值得一提的是，摩托罗拉edge X30还提供了一款前置屏下摄像头版本，拥有6000万像素，仅提供12+256GB配置，售价3999元。
售价方面:
摩托edge X308+128GB售价3199元，首发2999元
摩托edge X308+256GB售价3399元，首发3199元
摩托edge X3012+256GB售价3599元，首发3399元
此外，摩托罗拉edge S30搭载骁龙888Plus处理器，安兔兔综合成绩超85万分。
摩托罗拉edge S30拥有6.8英寸LCD全面屏，刷新率为144Hz，前置1600万摄像，后置1亿像素主摄+1300万广角镜头+200万景深。
续航方面，配备5000mAh电池，支持33W快充。
售价方面:
摩托edge S306+128GB售价1999元，首发1799元
摩托edge S308+128GB售价2199元，首发1999元
摩托edge S308+256GB售价2399元，首发2199元
摩托edge S3012+256GB售价2599元，首发2399元