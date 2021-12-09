摩托罗拉edge X30发布 首发骁龙8Gen1售价2999元起

今天下午，联想手机官微转发了联想中国区手机业务部总经理陈劲的微博，暗示联想旗下的摩托罗拉即将召开新品发布会，正式发布摩托罗拉新一代旗舰。根据此前曝光的信息，摩托罗拉即将于12月份发布两款手机，第一款是摩托罗拉edge s系列新品，搭载高通骁龙888 Plus旗舰处理器，第二款是摩托罗拉edge X，全球首发骁龙8 Gen1旗舰处理器，后者已经拿到了入网许可。其中最受关注的是摩托罗拉edge X，这将是业界第一款骁龙8 Gen1旗舰，它使