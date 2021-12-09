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iQOO Neo5s部分参数曝光 将使用骁龙888处理器

2021-12-09 11:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月9日 消息:iQOO有望在本月推出两款新的“Neo”系列智能手机。现在出现在微博上的泄露图像显示，其中之一将被称为 iQOO Neo5s。现在这款手机的部分参数信息已经曝光。

iQOO Neo5 活力版.jpg

（图为iQOO Neo5 活力版）

数码博主“熊猫很禿然”分享了一张渲染图，展示了iQOO Neo5s的正面设计。它显示了手机炫耀的显示屏，该显示屏具有位于中央的打孔。它的右边缘有一个音量摇杆和一个电源键。

该手机将搭载骁龙 888 移动平台，同时将配备8GB的RAM和128GB的存储空间。它还将提供4GB的扩展RAM。目前尚不清楚OriginOS Ocean是否会覆盖在设备上的Android11或12上。

之前的爆料消息还显示，它将配备6.56英寸OLED FHD+120Hz显示屏和屏幕内指纹扫描仪。对于摄影，它可能配备1600万像素前置摄像头和支持OIS 的4800万像素Sony IMX598三摄组合。它可能装有一块4，500mAh 的电池，支持66W快速充电

预计与 Neo5s 一起推出的另一款“Neo”设备是iQOO Neo5 SE。预计将配备骁龙778GPlus芯片和66W快速充电支持。

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