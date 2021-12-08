知乎申请B乎商标被驳回

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:企查查App显示，近期，知乎关联公司智者四海（北京）技术有限公司申请的B乎商标被予以驳回，商标国际分类涉9类科学仪器。
知产局复审认为该商标用于指定商品上，整体格调不高。据悉，此前知乎曾上线B乎活动，意指B面的知乎。
站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:企查查App显示，近期，知乎关联公司智者四海（北京）技术有限公司申请的B乎商标被予以驳回，商标国际分类涉9类科学仪器。
知产局复审认为该商标用于指定商品上，整体格调不高。据悉，此前知乎曾上线B乎活动，意指B面的知乎。
12月8日消息，企查查App显示，近期，知乎关联公司智者四海（北京）技术有限公司申请的B乎商标被予以驳回，商标国际分类涉9类科学仪器。知产局复审认为，申请商标B乎”用作商标使用在指定商品上，有悖于社会公序良俗，整体格调不高。据悉，此前知乎曾上线B乎活动，意指B面的知乎。 11月22日，知呼发布了截至2021年9月30日的第三季度财务报告。财报显示，该季度总营收8.23亿元人民币，同比增长115%。月活跃用户1.01亿，同比增长40%；
所谓“诚信乃立身之本”，企业想要持续发展也是如此。诚信是企业赢得客户信赖的重要原因，近些年来，随着时间的推移和金融科技的普及，人们对金融科技的态度也由最初的怀疑、谨慎，逐渐转变为认可、赞誉。金融科技的发展让各大金融机构拥有了更完善的金融产品和金融服务模式，进一步促进了实体经济的增长。在这样的环境之下，微财科技作为金融科技企业当中的佼佼者，不仅利用各种前沿机器学习算法和先进的数字技术，为合作伙伴解决
2021 年首届“进化的力量·刘润年度演讲”在上海举行，刘润带领听众登陆 8 个岛屿，分析 2021 商业变化，洞悉行业趋势。其中信也科技深耕科技领域，自成立之初依靠专业技术摸索进化，推动行业良性发展。天之所助者，顺也;人之所助者，信也。”刘润在演讲中举了信也科技作为例子。从《易经》中汲取力量的信也科技在复杂的 2021 年，依靠自身的数字化能力和科技优势，成功适应变化，走出了一条漂亮的进化路线。我国在《“十四五”规?
“我们坚守科技向善，用科技造福人类社会，造福普惠群体，实现企业和社会的长期良性发展。”说到对金融科技的理解时，瓴岳科技集团CEO刘永延如是说到。科技向善提升数据安全智能时代，数字化进程已经扩展到了各行各业，科技给我们的生活和工作带来了前所未有的高效与便利。随着信息技术在金融科技领域的应用越发广泛，非传统金融企业给整个金融行业带来了颠覆式的创新挑战，传统金融机构受科技投入及人才资源等限制，在数字化上的?
春秋《左传》里有这么一句名言，“居安思危，思则有备，有备无患”。不管在什么事情上都讲究一个未雨绸缪。而风控，就是企业的未雨绸缪。是各个企业业务中不可忽视的命脉。在当今科技加持下的智能风控，是能推动行业进化的核心之一。庞大的市场规模、复杂的经济环境以及与技术俱进的风险，无一不在考验着企业从业者。在金融行业朝向数字化，乃至智能化发展的阶段，解决风控难题当从科技角度来看。 信也科技作为金融科技集团，通过?
11月10日，以“未来X · 智汇新磁场”为主题的2021戴尔科技峰会暨未来企业领导力论坛在上海成功举办。此次峰会聚焦未来X数字战略，以主题演讲、高端对话、论坛等多元化形式呈现了戴尔科技集团在未来企业、未来运营、未来工作三大层面的技术优势和丰富经验，强调戴尔将积极发挥科技领航者的角色，为企业向未来演进赋智赋能。值得一提的是，在刚刚结束的东京奥运会上获得冠军荣誉的皮划艇运动员徐诗晓、赛艇运动员崔晓桐以及中国赛艇
金融科技创新降低了金融服务的成本，提高了金融服务的可得性，给金融行业带来了全局性的影响，和以往数字科技在金融产品上的应用存在明显的差异。不可否认，金融科技给我国金融行业带来的改变是巨大的，因此金融科技企业受到了市场和政府的支持，发展趋势显著增强。微财科技正在加速释放科技实力，加大科研投入，提高运营效率和风险控制力，以便为客户提供更优质的服务。金融科技并不是一件全新的事物，事实上，数字领域的很多先进
12月6日下午消息，香港恒生指数收跌1.76%，恒生科技指数跌3.34%。今日恒生科技指数暴跌，与上周五美股中国科技股全线下跌有着直接关系，滴滴暴跌22%，蔚来、理想、小鹏跌约10%，京东、阿里、微博、拼多多、哔哩哔哩的跌幅均在7%以上。其实，最近一年，恒生科技指数一直在下跌，最新数值为5727.49点，刷新该指数推出以来新低。要知道，今年2月，其数值为11000点，仅10个月时间几乎已经腰斩。今年7月27日，恒生指数有限公司宣布正式?
近日，信也科技被上海市浦东新区知识产权局予以“区级培育企业资助”与“高价值专利产业化实施资助”两项立项。通过这两项立项可以看到，信也科技充分展现了自身的科技成果作用，也表明了政府对其科技实力的肯定。信也科技位于上海浦东新区张江科学城，是行业领先的金融科技公司，坚持“科技，让金融更美好”为使命，以科技为本，不断加码在科技研发领域投入。据信也科技财报显示，其第三季度研发费用达1. 045 亿元，同比增长12.4%
随着我国经济发展水平不断提高，各行各业朝着“共同富裕”的目标持续奋进。在金融领域，数字金融的快速发展有力推动着金融普惠进程，优质金融服务为更多人群带来助力。在金融数字化转型的大趋势下，数禾科技则依托先进的金融科技底层技术，以创新解决方案攻克数字金融服务当中的各种痛点难点。响应“共同富裕”的号召，在金融领域，充分发挥金融普惠价值，为更多客群提供支持显然是重要举措之一。传统服务模式对于长尾客群而言，门
作为在IT技术培训领域深耕四年的平台，极客时间积累了大量的学员，很多人士都属于忠实粉，四年的时间里一直在这里持续学习。那么这些人群都是如何..
人的一生有多少时间?如果按人类寿命80年来计算，那么我们拥有960个月，也就是29200天、700800个小时、42048000分钟。其中，用来睡觉的时间要用去..
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2021年骁龙技术峰会将于北京时间12月1日早上7点开幕，本次峰会采取线上、线下结合的方式进行，夏威夷、海南三亚等都设有会场。按惯例，本次峰会的..
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11月25日，首批国产特斯拉Model Y Performance高性能版正式交付，有车主发现，性能版的中控车机已更换为AMD Ryzen（锐龙）处理器芯片。而此前国产..
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【TechWeb】11月30日消息，今日，B站公布2021年10月（10月1日-10月31日）社区治理数据，10月共处理违规账号316933个。同时，针对包含不适宜向未成..
今年的冬天来得格外早，白天缩手缩脚，晚上睡觉每次进被窝都要做好久的心理建设。尤其是不供暖的南方，怕冷星人真的是走到哪里都是冷的。其实冬天..
在过去2年时间里，有从0-1的创新业务探索经历，主要做的是结合用户成长和用户分销，通过做在 C 端社群培养小 B ，再服务 C 的模式，打造了多个千万..
可以遇见的，未来会有越来越多的人，涌向互联网行业。没办法，同样是毕业生，人和人的差距，比人和狗都大。成年人的世界，唯有搞钱才是王道。我想..