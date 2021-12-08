知乎申请B乎商标被驳回

所谓“诚信乃立身之本”，企业想要持续发展也是如此。诚信是企业赢得客户信赖的重要原因，近些年来，随着时间的推移和金融科技的普及，人们对金融科技的态度也由最初的怀疑、谨慎，逐渐转变为认可、赞誉。金融科技的发展让各大金融机构拥有了更完善的金融产品和金融服务模式，进一步促进了实体经济的增长。在这样的环境之下，微财科技作为金融科技企业当中的佼佼者，不仅利用各种前沿机器学习算法和先进的数字技术，为合作伙伴解决