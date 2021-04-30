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苹果黑科技来了！首款MR头显将专注于三大功能

2021-12-07 16:43 · 稿源：站长之家

据彭博社 Mark Gurman 报道，传闻中的苹果增强现实和虚拟现实头显设备将专注于游戏、媒体消费和沟通交流.

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图片来自 Apple

Gurman 表示，游戏应该会成为这款设备的重点，估计苹果会将这款设备定位成游戏开发者的梦想产品；其次则是媒体消费，预计苹果将跟媒体合作伙伴共同开发能在该设备上以虚拟现实形式观看的内容；第三则是沟通交流。3D表情和虚拟现实FaceTime体验会成为新时代的Zoom。

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