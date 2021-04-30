苹果黑科技来了！首款MR头显将专注于三大功能

据彭博社 Mark Gurman 报道，传闻中的苹果增强现实和虚拟现实头显设备将专注于游戏、媒体消费和沟通交流.
图片来自 Apple
Gurman 表示，游戏应该会成为这款设备的重点，估计苹果会将这款设备定位成游戏开发者的梦想产品；其次则是媒体消费，预计苹果将跟媒体合作伙伴共同开发能在该设备上以虚拟现实形式观看的内容；第三则是沟通交流。3D表情和虚拟现实FaceTime体验会成为新时代的Zoom。
据彭博社 Mark Gurman 报道，传闻中的苹果增强现实和虚拟现实头显设备将专注于游戏、媒体消费和沟通交流.
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Gurman 表示，游戏应该会成为这款设备的重点，估计苹果会将这款设备定位成游戏开发者的梦想产品；其次则是媒体消费，预计苹果将跟媒体合作伙伴共同开发能在该设备上以虚拟现实形式观看的内容；第三则是沟通交流。3D表情和虚拟现实FaceTime体验会成为新时代的Zoom。
在 2021 投资者日活动期间，高通首席执行官 Cristiano Amon 表示：Facebook（现 Meta）已经售出了 1000 万台的 Oculus Quest 2 虚拟现实头显。虽然这一数字并不直接来自 Meta，但高通强调该公司的技术也是进入元宇宙世界的一张重要门票。Cristiano Amon 补充道，在科技行业押注元宇宙概念的大环境下，高通也致力于成为 VR / AR 平台的关键参与者。以去年 10 月发布的 Oculus Quest 2 为例，其搭载了高通骁龙 XR2 芯片组，为这款可?
据国外媒体报道，当地时间周二，高通首席执行官（CEO）克里斯蒂亚诺·阿蒙（CristianoAmon）表示，Meta（原名Facebook）已售出1000万台虚拟现实（VR）头盔Oculus Quest 2，这是这款VR头盔的一个重要里程碑。
据彭博社的Mark Gurman称，苹果传闻中的增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 设备将专注于游戏、媒体消费和通信。
投资银行摩根士丹利向客户建议，一旦苹果进入市场，AR产业将迎来"升空"，并称相关产品和服务的发布会即将到来。苹果CEO TimCook曾多次表示，苹果认为增强现实技术很重要，该公司已经申请了非常多关于苹果AR的专利。现在摩根士丹利指出，"苹果的专利组合开始反映出类似于AppleWatch产品推出前的时期"。一份名为"增强与虚拟现实"的报告中，这家投资银行既表示发布会越来越近，也表示苹果将把AR带入大众主流。文章说："随着技术的正常
据爆料苹果一直在研发的一款智能眼镜就快来了。它同时具有AR和VR功能，可以把现实世界和苹果手机的虚拟世界联合起来，只要带上眼镜，手机里的信息就会悬浮在你的眼前。
MR迷睿COO 陈浩 通过近年来社会的不断发展与进步，大众用户的消费水平与责任意识也在不断增强，用户在注重及改善自身健康情况的同时，也在寻找着可以更为放心使用的产品。中国作为全球烟民数量最多的国家，烟草消费和生产稳居全球第一，每日烟草消费量约等于排名第 2 至第 29 位的总和。但国内通过长期以往的努力下，不仅在控烟的强调性与强制性做出有力改善，同时也在科研技术及创新成效中深度挖掘健康领域的“新坐标”。 2015 年
近日，由蓝洞新消费主办，WETRUE协办的第二届蓝洞电子雾化峰会于 11 月 13 日在深圳中洲万豪酒店正式开幕，蓝洞新消费成立于 2019 年 4 月，是一家致力于专业报道雾化行业动态消息的新媒体，旗下拥有微信公众号、视频号、蓝洞网站，以及多家同名新闻APP专栏。本次峰会蓝洞邀请了数十家正规品牌和供应链企业的CEO、创始人或高管参与并进行分享行业观点、企业发展、行业未来走向以及如何合规经营。尽管今年由于监管加码、内卷严重、?
据国外媒体报道，天风国际分析师郭明錤表示，苹果下一代旗舰机型iPhone 14和增强现实（AR）头盔都将支持更快的Wi-Fi 6E，这有望推动更多竞争对手的产品采用Wi-Fi 6E。
GTC2021大会上，英伟达发布了人工智能“阿凡达”平台，并同时推出了3个虚拟人。其中就有基于黄仁勋形象设计的虚拟形象 Toy-Me。
12 月 6 日至 12 月 8 日，作为行业内关注较高的IECIE展会，众多电子雾化品牌携创新技术及产品齐聚于此，演绎了一场电子雾化盛会。据悉，本届IECIE展会短短的三天时间就吸引了众多来自国内外电子雾化品牌商、经销商等逾80，000+观众万名专业观众到会参观。现场人头汹涌、热闹非凡，堪称“ 2021 年最强电子雾化行业总动员”!本届IECIE展精心打造包括“IECIE国际电子雾化供应链产业博览会”、“IECIE低温本草及加热不燃烧主题专馆”?
作为在IT技术培训领域深耕四年的平台，极客时间积累了大量的学员，很多人士都属于忠实粉，四年的时间里一直在这里持续学习。那么这些人群都是如何..
人的一生有多少时间?如果按人类寿命80年来计算，那么我们拥有960个月，也就是29200天、700800个小时、42048000分钟。其中，用来睡觉的时间要用去..
中国是全球最重要的汽车市场和新能源汽车创新技术的驱动中心，福特汽车正在用变革的心态迎接中国市场带来的发展与创新机遇。为了推进品牌的转型与..
晨泛私域是企业数字化私域运营服务商，从成立的第一天起致力为全天下的导购、销售、门店打造一把自动数字化营销武器。独立研发四大版本私域营销工..
每个人都有自己独一无二的一面，要看你如何定义这个价值，发掘这个价值。据《2021知识付费行业研究报告》显示，24%从业者进入知识付费目的是开展副..
11月30日消息，今日，HarmonyOS官方公布了新一轮HarmonyOS 2正式版升级设备名单。据介绍，此次正式版升级共有19款机型，包括13款手机、6款平板：华..
前段时间，QQ秀的突然下线的消息，让很多80后、90后一阵伤神，曾经承载着一代青春时光的经典功能居然关闭了。据悉，当年很多网友不惜买卡充值，也..
目前，特斯拉已经在北美地区推送了FSD（完全自动驾驶）功能，不少车主已经使用FSD来代替人工驾驶。日前，网友上传了一段特斯拉自动驾驶视频，引起..
据光明网消息，近年来，网约车等交通运输新业态从业人员劳动强度大、工作时间长、职业归属感不强、权益保障不到位等问题日益凸显。对此，交通运输..
2021年骁龙技术峰会将于北京时间12月1日早上7点开幕，本次峰会采取线上、线下结合的方式进行，夏威夷、海南三亚等都设有会场。按惯例，本次峰会的..
今年9月，备受消费者期待的iPhone 13系列正式开售，不过，从当时首批用户反馈来看，iPhone 13系列均出现了不同程度的Bug，如微距模式开关Bug、备份..
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11月25日，首批国产特斯拉Model Y Performance高性能版正式交付，有车主发现，性能版的中控车机已更换为AMD Ryzen（锐龙）处理器芯片。而此前国产..
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今年的冬天来得格外早，白天缩手缩脚，晚上睡觉每次进被窝都要做好久的心理建设。尤其是不供暖的南方，怕冷星人真的是走到哪里都是冷的。其实冬天..
在过去2年时间里，有从0-1的创新业务探索经历，主要做的是结合用户成长和用户分销，通过做在 C 端社群培养小 B ，再服务 C 的模式，打造了多个千万..
可以遇见的，未来会有越来越多的人，涌向互联网行业。没办法，同样是毕业生，人和人的差距，比人和狗都大。成年人的世界，唯有搞钱才是王道。我想..