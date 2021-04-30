苹果黑科技来了！首款MR头显将专注于三大功能

MR迷睿COO 陈浩 通过近年来社会的不断发展与进步，大众用户的消费水平与责任意识也在不断增强，用户在注重及改善自身健康情况的同时，也在寻找着可以更为放心使用的产品。中国作为全球烟民数量最多的国家，烟草消费和生产稳居全球第一，每日烟草消费量约等于排名第 2 至第 29 位的总和。但国内通过长期以往的努力下，不仅在控烟的强调性与强制性做出有力改善，同时也在科研技术及创新成效中深度挖掘健康领域的“新坐标”。 2015 年