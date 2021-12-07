2021年12月7日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于瓷娃娃病的，问题是“"瓷娃娃"病友可以正常上学、工作吗?”这个瓷娃娃病很多人都没听说过，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
瓷娃娃病友可以正常上学工作吗 12月7日蚂蚁庄园今日答案
今天问题：瓷娃娃病友可以正常上学工作吗？
A、可以的
B、不行，要躺着不动
正确答案:可以的
成骨不全症（瓷娃娃）是一种因骨密度低而引起多发性骨折的罕见病，由基因遗传和突变造成，不可治愈，但可以通过早期的手术、药物和康复缓解骨折次数，确诊成骨不全症后需要终身治疗，青春期比较容易骨折，成年后骨折次数会大大降低。
主要有以下四种改变:①部分患者因骨软化可引起髋臼和股骨头向骨盆内凹陷;②骨干的膜内成骨发生障碍可致骨干变细，但由于软骨钙化和软骨内成骨依然正常，而使组成关节的骨端相对粗大;③部分病人骨骺内有多数钙化点。可能由于软骨内成骨过程中软骨内钙质未吸收所致。
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