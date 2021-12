12 月 6 日,欧易官方宣布新一期Jumpstart将上线GameFi元宇宙项目DeHorizon。DeHorizon是一个致力于打造玩家可社交、可共创的元宇宙游戏生态,以“Play for Fun and to Earn”的方式让玩家提前进入到DeHorizon元宇宙。DeHorizon的愿景是让DeHorizon成为一个身临其境的P2E游戏Metaverse,创建一个对所有元宇宙居民开放的、跨越多条链的盛大嘉年华,让玩家们可以在DeHorizon元宇宙里拥有第二人生。目前团队正在开发其首个MMORPG区块?