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苹果计划在2022年推出五款新Mac 包括入门级MacBook Pro

2021-12-06 16:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日消息:据 MacRumors 报道，彭博社Mark Gurman称，苹果正在开发五款新的Mac，将于 2022 年推出，包括新版的入门级MacBook Pro。

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图片来自 Apple

在最新一期的 Power On 通讯中，Gurman说，他预计苹果将在 2022 年推出五款新的Mac，其中包括：

  • 一款采用 Apple Silicon 芯片的高端 iMac，在产品线中位于24 英寸 iMac 之上

  • 搭载「M2」芯片和新设计为特色的 MacBook Air 的重大革新

  • 一款升级版的 Mac mini

  • 新版本的入门级 MacBook Pro

  • 一款搭载Apple Silicon芯片的全新 Mac Pro

虽然围绕着苹果的iMac、MacBook Air、Mac mini和Mac Pro的更新已经有大量的传言，但Gurman提到的新的入门级MacBook Pro非常亮相。他之前提到，下一代入门级MacBook Pro将包含与下一代MacBook Air相同的M2 芯片，具有与M1 芯片相同数量的CPU内核，多达 10 个图形内核，并提高性能，但这是半年多来首次提到该机器。

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苹果最新的高端MacBook Pro机型的推出，具有更大的显示屏，取消了Touch Bar，并增加了更多的接口，这似乎使入门级MacBook Pro在Mac系列中处于某种奇怪的位置，导致人们猜测它可能被停产，并由高端版本的MacBook Air取代，但Gurman的重申表明，新的入门级MacBook Pro仍然将于 2022 年发布。

除了Mac之外，Gurman还提到，他还希望看到配备5G的iPhone SE、新的AirPods Pro耳塞，以及在 2022 年推出苹果的第一个混合增强和虚拟现实头盔。

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