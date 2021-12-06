苹果计划在2022年推出五款新Mac 包括入门级MacBook Pro

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日消息:据 MacRumors 报道，彭博社Mark Gurman称，苹果正在开发五款新的Mac，将于 2022 年推出，包括新版的入门级MacBook Pro。

图片来自 Apple

在最新一期的 Power On 通讯中，Gurman说，他预计苹果将在 2022 年推出五款新的Mac，其中包括：

一款采用 Apple Silicon 芯片的高端 iMac，在产品线中位于24 英寸 iMac 之上

搭载「M2」芯片和新设计为特色的 MacBook Air 的重大革新

一款升级版的 Mac mini

新版本的入门级 MacBook Pro

一款搭载Apple Silicon芯片的全新 Mac Pro

虽然围绕着苹果的iMac、MacBook Air、Mac mini和Mac Pro的更新已经有大量的传言，但Gurman提到的新的入门级MacBook Pro非常亮相。他之前提到，下一代入门级MacBook Pro将包含与下一代MacBook Air相同的M2 芯片，具有与M1 芯片相同数量的CPU内核，多达 10 个图形内核，并提高性能，但这是半年多来首次提到该机器。

苹果最新的高端MacBook Pro机型的推出，具有更大的显示屏，取消了Touch Bar，并增加了更多的接口，这似乎使入门级MacBook Pro在Mac系列中处于某种奇怪的位置，导致人们猜测它可能被停产，并由高端版本的MacBook Air取代，但Gurman的重申表明，新的入门级MacBook Pro仍然将于 2022 年发布。

除了Mac之外，Gurman还提到，他还希望看到配备5G的iPhone SE、新的AirPods Pro耳塞，以及在 2022 年推出苹果的第一个混合增强和虚拟现实头盔。